YES 2021: обидевшийся Зеленский и китайская угроза

После двухлетнего перерыва в Киев вернулась конференция YES Виктора Пинчука. В урезанном формате, но с теми же громкими именами.

Первым спикером был президент Украины. Владимир Зеленский выступил, причем выступил так, что оставшийся день все гости только и спрашивали друг у друга "что это было?!".

Спич Зеленского, а особенно ответы на вопросы, были пропитаны обидой на загнивающий Запад и растущей на глазах субъектностью украинской власти. Пару не дословных цитат:

- COVID показал, что страны не равны… Но Украина неплохо справилась.

- Есть у мира стратегия, как вернуть Крым? Нам не известно.

- Три главных вопроса журналистов [западных]: когда победите коррупцию, где реформы (особенно судебная) и почему нет изменений в армии. Это не реальная Украина, а пародия из журнала Крокодил.

- А в других странах коррупции нет?! Что все ваши коррупционеры переехали в Украину и им тут рады?!

- Украина нужна НАТО, и мы нужны ЕС...

- Украине не нужны партнеры [в контексте – поучающие и требующие реформ], а нужны друзья.

Звучали и добрые слова: "Росія – вона сосіт…. І це не змінити, така географія…".

Можно предположить, что неутешительный результат недавней поездки в Вашингтон поднял у Зеленского градус обиды на мир.

Ну и президент давно нащупал эрогенную зону украинского избирателя – риторика о встающей с колен Украине, где только сильная власть (президент) решает, что и как делать, без оглядки на нерешительных западных партнеров. Это, конечно, нравится телезрителям и придает пару пунктов рейтинга ситкому продюсеров с Банковой. Но аудитории YES явно не зашло. Тут хотели бы услышать планы-цели на пару лет, а не про обиду и "на себя посмотрите".

Остальным спикером в этот день было сложно затмить Владимира Зеленского. Они говорили про глобальные риски, Афганистан, изменения климата, искусственный интеллект, геополитические расклады. Почти все были содержательны, блистали интеллектом и эрудицией, мыслили глобально и говорили адекватно месту и времени (короче – вообще не интересны широкой украинской аудитории).

Общий знаменатель у большинства дискуссий – китайская угроза.

За день вспомнили:

- И про новый Чернобыль, в контексте, что Китай повел себя с коронавирусом так же, как СССР в 1986-м. И это стоило миллионы жизней.

- И что Китай смеется с экологических потуг Европы и открывает угольные ТЭЦ пачками.

- И что холодная цифровая война в разгаре и Китай может в ней победить.

В общем, я ушел с пониманием – не то, что о нас, а о всей широкой Европе с Россией не сильно думают. Китай – проблема и фокус #1.

PS Крутое время сейчас. За один час можно услышать, что Украина самая бедная страна Европы (по ВВП на человека), и что сейчас уровень жизни украинцев наивысший за всю историю. И то, и то правда. Хочешь радуйся, хочешь – бейся головой от отчаяния.

PS 2 Милейшая и чуть ли не часовая беседа депутата Слуги народа Ирины Верещук с братьями Суркисами, Левочкиным и Кучмой – стали моментальным мемом YES 2021, да и всей украинской политики. Симбиоз молодого задора и циничного опыта.

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