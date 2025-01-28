Что заставляет людей думать, что с ними ничего не случится во время войны, и они продолжат бороться за трафик

В украинском инфополе сейчас такое состояние, как будто многие люди одновременно решили уничтожить себя вместе со своей аудиторией.

Это алармизм и пафос одновременно.

И если бы я была не журналисткой, а, например, своей соседкой по селу, я бы не хотела видеть и слышать этого никогда и ни за что.

И речь не о марафоне. По крайней мере, точно не только о марафоне.

1) Кликбейтеры – это отдельный класс людей (причем далеко не только медиа, но и так называемые лидеры мнений). Собственно, я не уверена, что ад существует, поэтому отправлять их туда было бы очень наивно. Разве что заставить читать свои же заголовки 24/7.

Но мне просто искренне интересно: что заставляет людей думать, что с ними ничего не случится во время войны, и они продолжат бороться за трафик? На ютубном, так сказать, фронте.

Только за сутки я узнала, что будет "обмен всех на всех", "отмена военного положения и выборы", "окончание войны в мае" (но, видимо, уже не 9-го числа) и, само собой, "к середине года Украины может не стать".

Правда, у этих людей нет никого в силах обороны? Брата, свата? Отца, матери? Никого знакомого, кто потерял близких? Или кого-то в плену? Где живут эти люди? Что дает им веру, что их пронесет от всего?

2) Полный кризис разговорного жанра в стиле "Шесть часов с военным экспертом".

— Что там на востоке, господин эксперт?

— То же, что и вчера, господин ведущий/госпожа ведущая.

— А что вы думаете о переброске техников в пехоту?

— Выбирать не из кого. Мобилизация не обеспечивает достаточного количества людей.

— А что вы думаете о мобилизации 18-летних?

— Ну-у-у... не хватает людских ресурсов. Поэтому нам придется начинать сложные разговоры с обществом.

И так по кругу — час, два, три. Эфир же надо чем-то забивать. Меняются только лица. И так — десятки ютубов. Потому что сейчас каждый — сам себе марафон.

Но ведь очевидно, что жанр бесконечных разговоров в условиях, когда ситуация на фронте очень тяжелая, но динамика событий далеко не такая быстрая, как в 2022 году, себя не просто исчерпал. Это выжатая через силу "аналитика".

Часами обсуждать просто нечего. Нет информации, мало экспертизы, все это звучит однообразно, неуместно, пусто.

Люди, которые не представляют, как выглядит война, рассказывают людям, которые не представляют, как выглядит война, о событиях, которые зритель/слушатель не знает, как оценивать. Сводки новостей за день на самом деле укладываются в 15–20 минут.

3) Пафос.

Слушала один разговор, где ведущая спросила своего героя: "Что вас мотивирует еще больше, еще сильнее, еще мощнее гнать врага по нашей земле?" Я не шучу.

Дальше было еще что-то про то, как сильно бьется ее сердце и как ее пробирает до костей, когда она слышит такую мощную речь. Меня тоже пробрало, поверьте.

Нет, я не начала смотреть сериалы. Есть много хорошего и достойного.

Я смотрю репортажи о войне и с войны. Смотрю видео на ресурсах отдельных бригад (и репортажи, и фильмы), в них намного больше информации и понимания того, что происходит.

Отдельный интерес для меня сейчас — это интервью с командирами разных уровней: и о менеджменте, и о стойкости, и о решениях в сложных ситуациях, о каких-то важных моментах, нужных даже в гражданской жизни.

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А бесконечная говорильня себя исчерпывает. По крайней мере, для меня. Хочется сменить пластинку.

Правда, цифры просмотров говорят об обратном. Поэтому, возвращаясь к началу, это какой-то информационный суицид.

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