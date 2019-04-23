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23.04.2019, 15:31

За что благодарили Петра Порошенко

За что благодарили Петра Порошенко
корреспондент портала Liga.net

Президента благодарили не как начальника, который чем-то осчастливил своих подчиненных. Его благодарили как партнера - за хорошую совместную работу

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Несколько тысяч киевлян пришли под администрацию президента сказать спасибо Петру Порошенко. Украинцы из других городов благодарили пятого президента Украины в соцсетях. Оппоненты Порошенко не понимают, что происходит и говорят о "культе личности". Это не так.

Порошенко принял пост главы государства в состоянии войны, с разоренной армией, с пустым бюджетом, с мощными рычагами идеологического влияния противника. Пять лет спустя он сдает пост совсем в другой стране.

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Перспективной европейской стране с сильной армией, сбалансированным бюджетом, украинским контентом в теле-радио пространстве, с независимой церковью. Украинский паспорт на 40 месте в рейтинге привлекательности, 128 стран украинцы могут посещать без виз.

Практически завершена декомунизация. Начат ряд системных реформ и некоторые из них уже дают свои плоды. Например, реформа децентрализации серьезно увеличила возможности местной власти, естественно, для тех кто настроен работать.

Война продолжается, но большинство граждан этого не ощущают и могут спокойно заниматься своими делами. Создана мощная международная коалиция в поддержку Украины.

Естественно, все это, за исключением международной коалиции, сделали сами украинцы.

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Военные, добровольцы, волонтеры, просто неравнодушные граждане. Первый послемайдановский премьер Арсений Яценюк и члены парламентской коалиции.

Даже те, кто просто все эти пять лет обеспечивал свою семью, создавал продукт и не висел на бюджете, причастен к изменениям в стране. Но почему-то ни при одном другом президенте у нас ничего подобного не получалось.

Все, чем сегодня можно гордиться, пользоваться, с чем можно работать дальше, мы сделали вместе с президентом Порошенко.

Его благодарили не как начальника, который чем-то осчастливил своих подчиненных. Его благодарили как партнера, за хорошую совместную работу.

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Теги: Петр Порошенко, выборы 2019
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