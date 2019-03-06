За неделю до выборов: зачем Кабмину новый глава Нафтогаза

Кабинет министров не стал продлевать контракт с нынешним главой НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым, который занимал эту должность с марта 2014 года. Практически за неделю до президентских выборов начнется конкурс, который определит нового председателя правления компании.

Слухи о смене главы НАКа циркулировали с конца февраля. Но еще накануне решения не было полной уверенности, что правительство пойдет на этот шаг, вразрез с решением наблюдательного совета, который, как заявлял сам Коболев "технически" продлил контракт.

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При этом, с точки зрения Андрея Владимировича, решение Кабмина можно поставить под сомнение. "Если внимательно посмотреть закон "Об акционерных обществах", а именно его 52-ю статью, там четко прописано, что условия моего контракта, избрание, прекращение, сумма оплаты - исключительные полномочия наблюдательного совета", - подчеркивал он.

Тем не менее, за день до решения, глава МИД Павел Климкин, не отвечая прямо на поставленный вопрос о судьбе контракта, принялся расхваливать деятельность Андрея Коболева на посту главы НАКа, что прямо указывало на однозначность принятого решения.

Оценивать работу главы компании можно по-разному. С одной стороны, нужно учитывать обстоятельства перманентного газового конфликта с Газпромом, агрессии России против нашего государства. С другой, это не оправдывает того, что компания по-прежнему слабо реформирована и непрозрачна. Вопросы имплементации третьего энергопакета, эффективного анбандлинга (разделения ключевых сфер функционирования) по-прежнему актуальны.

Однако переполнили чашу терпения правительства не просчеты в работе главы НАКа, а заоблачные премии и зарплаты топ-менеджмента. Ведь в 2017 году членам правления и директорам направлений было выплачено 179,5 млн грн. А в прошлом году премиальные 41-го сотрудника составили рекордные $46 млн за выигранное в Стокгольмском арбитраже дело против российского газового монополиста.

Несколько дней назад вопрос зарплаты председателя правления снова был поднят. По сообщениям СМИ, набсовет определил ее на уровне 2,08 млн грн. Сам Андрей Коболев считает, что данная тема взвинчивается в политических целях. "Я понимаю, что вопрос моей зарплаты используется политиками как красная тряпка для всех вокруг", - заявлял он.

Но решение о проведении конкурса может на самом деле иметь политическую подоплеку, поскольку сложно представить глобальные изменения в крупных, фактически государственных, компаниях накануне выборов.

Исходя из этого, нет полной уверенности в том, что конкурс будет прозрачным и независимым от политического влияния. Кроме того, результаты конкурсного отбора может заблокировать суд, если Андрей Коболев решит идти по этому пути.

В любом случае, кто возглавит НАК Нафтогаз Украины, станет известно уже после выборов. Как отразится это на деятельности компании, и ее международных рейтингах скоро узнаем.