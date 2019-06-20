Зачем Медведчук скупает телеканалы (видеоколонка)

Виктор Медведчук завершил сделку по покупке телеканала ZIK. Одновременно с этим пошли слухи о возможности сделок по подконтрольным Порошенко телеканалам "5" и "Прямой", а так же о канале ICTV, входящем в холдинг Виктора Пинчука.

Даже если слухи останутся слухами, мы так или иначе видим переформатирование информационного поля Украины. Часть политиков заговорила о "реванше пророссийских сил", но, на мой взгляд, ситуация несколько иная - создаётся система давления различных олигархических групп на президента Украины с целью сохранения, - а в идеале усиления, - системы срастания крупного бизнеса и власти, когда руководитель государства тесно работает с одним либо несколькими олигархами. Фамилии в таком случае не играют никакой роли - главное, чтобы работала система.