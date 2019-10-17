Зачем РФ выходит из системы защиты жертв вооружённых конфликтов

Выход РФ из договорной базы по Приложениям к конвенциям 1949 года - очень важный и серьёзный шаг.

Приложение 1 формализует не только гарантии соблюдения прав гражданского населения. Это ещё и по обращению с военнопленными, по гарантиям для медиков по сохранению жизненно важной инфраструктуры на оккупированных территориях.

Но, самое главное - это о безусловном сотрудничестве по уголовному преследованию и выдаче военных преступников.

Выход РФ из соглашения (ратифицированного ещё СССР) говорит о том, что нас ожидает новая российская политика.

В случае с Украиной это может быть, например, выход с Донбасса. В таком случае переход территории под контроль даже международных сил даёт возможности расследовать нарушения Конвенций и Приложения 1. И далее, требовать выдачи военных преступников. (Вооружённый конфликт есть - преступники есть). Тем более, что СССР взял на себя обязательство беспрекословно выполнять положения Приложения если вторая сторона так же их выполняет. Украина ратифицировала документ.

Второй вариант - обратный - резкая эскалация на украинском либо другом направлении. В таком случае Приложения к конвенции так же окажутся "лишними".

И лишь в ситуации "ни войны ни мира", как, например сейчас на Донбассе, российские "ихтамнеты" могут спать спокойно.

Таким образом, скоро нас ожидают новые проявления российской политики. Увы, скучать не придётся.

С другой стороны, после таких шагов лишний раз убеждаешься: если русские говорят о мире - улыбнись и начни чистить автомат.