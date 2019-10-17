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17.10.2019, 17:20

Зачем РФ выходит из системы защиты жертв вооружённых конфликтов

Зачем РФ выходит из системы защиты жертв вооружённых конфликтов
эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

Выход РФ из соглашения (ратифицированного ещё СССР) говорит о том, что нас ожидает новая российская политика. Видеоколонка Игоря Тышкевича

Выход РФ из договорной базы по Приложениям к конвенциям 1949 года - очень важный и серьёзный шаг.

Приложение 1 формализует не только гарантии соблюдения прав гражданского населения. Это ещё и по обращению с военнопленными, по гарантиям для медиков по сохранению жизненно важной инфраструктуры на оккупированных территориях.

Но, самое главное - это о безусловном сотрудничестве по уголовному преследованию и выдаче военных преступников.

Выход РФ из соглашения (ратифицированного ещё СССР) говорит о том, что нас ожидает новая российская политика.

В случае с Украиной это может быть, например, выход с Донбасса. В таком случае переход территории под контроль даже международных сил даёт возможности расследовать нарушения Конвенций и Приложения 1. И далее, требовать выдачи военных преступников. (Вооружённый конфликт есть - преступники есть). Тем более, что СССР взял на себя обязательство беспрекословно выполнять положения Приложения если вторая сторона так же их выполняет. Украина ратифицировала документ.

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Второй вариант - обратный - резкая эскалация на украинском либо другом направлении. В таком случае Приложения к конвенции так же окажутся "лишними".

И лишь в ситуации "ни войны ни мира", как, например сейчас на Донбассе, российские "ихтамнеты" могут спать спокойно.

Таким образом, скоро нас ожидают новые проявления российской политики. Увы, скучать не придётся.

С другой стороны, после таких шагов лишний раз убеждаешься: если русские говорят о мире - улыбнись и начни чистить автомат.

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Теги: внешняя политика РФ, агрессия россии против украины, международные соглашения, видеоколонка
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