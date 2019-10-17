Зачем РФ выходит из системы защиты жертв вооружённых конфликтов

Выход РФ из соглашения (ратифицированного ещё СССР) говорит о том, что нас ожидает новая российская политика. Видеоколонка Игоря Тышкевича
Выход РФ из договорной базы по Приложениям к конвенциям 1949 года - очень важный и серьёзный шаг.
Приложение 1 формализует не только гарантии соблюдения прав гражданского населения. Это ещё и по обращению с военнопленными, по гарантиям для медиков по сохранению жизненно важной инфраструктуры на оккупированных территориях.
Но, самое главное - это о безусловном сотрудничестве по уголовному преследованию и выдаче военных преступников.
Выход РФ из соглашения (ратифицированного ещё СССР) говорит о том, что нас ожидает новая российская политика.
В случае с Украиной это может быть, например, выход с Донбасса. В таком случае переход территории под контроль даже международных сил даёт возможности расследовать нарушения Конвенций и Приложения 1. И далее, требовать выдачи военных преступников. (Вооружённый конфликт есть - преступники есть). Тем более, что СССР взял на себя обязательство беспрекословно выполнять положения Приложения если вторая сторона так же их выполняет. Украина ратифицировала документ.