Зачем стрелять себе в ногу политическими репрессиями, господин Зеленский и Ко

Украина и политические репрессии. И зачем?

Интересно, если экс-президента Перта Порошенко можно судить за то, что он хотел украсть зарплату чиновника, которого сам назначил, и с этим всерьез идут в суд, рискуя навлечь на Украину клеймо страны с политическими репрессиями, поставив в очередной раз под удар наше сотрудничество с Западом и просто насмешив всех вокруг, то неужели нельзя найти повод, чтобы посадить Виктора Медведчука? Или в случае с Порошенко есть очень большое желание, а в случае с Медведчуком – нет?

Порошенко можно воспринимать по разному. И да, Украина при нем была коррумпированным государством. Как была до него. И как осталась после него. Если садить президента за то, что при нем в стране была коррупция, а он как главный за это отвечает, то, наверное, надо приготовится и следующему президенту? Или кто-то скажет, что сегодня в Украине нет коррупции? И чем отличается сын Гладковского (Свинарчука) от брата Ермака? Или президент должен сесть в тюрьму, если государственная компания Центрэнерго становится убыточной сразу же, как он становится гарантом Конституции?

Если вы хотите посадить Порошенко, как и любого другого политического лидера, то должны найти безусловные доказательства безусловного преступления. А не смешить всех делом Сергея Семочко. Потому что да, Семочко самому место в тюрьме. Он очень стремный тип. Но нет статьи "назначил стремного типа". За такое есть только политическая ответственность. И Порошенко, ее, кстати, понес. Он проиграл выборы. И, опять же, назначение Семочко ничем не отличается от назначения Ивана Баканова на пост главы Службы безопасности Украины сразу же после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Если вы считаете, что Порошенко точно виноват и точно его есть за что садить, то должны требовать от правоохранительных органов доказательства. Факты. Схемы. Ведь иначе вы можете подумать, что новая власть просто оседлала старые схемы и не хочет их светить. А если так, то значит они не садят Порошенко за коррупцию, потому что не считают коррупцию преступлением. А если таких схем нет, то значит и садить Порошенко не за что.

Можно, конечно, предположить, что у тех, кто ищет, не хватает ума найти то, что надо. Но черт, тогда пусть ищут лучше. Потому что если вы относитесь к ним снисходительно и разрешаете садить без доказательств, то потом без доказательств могут посадить кого угодно. И это точно не про верховенство права. Поэтому для граждан крайне важно, чтобы расследование базировалось не на желании посадить, а на конкретных преступлениях и их доказательствах.

Все дела против Порошенко идут не от преступления, а от большого желания посадить Порошенко. Это слишком очевидно. Даже для тех, кто эти дела инициирует. А это называется не справедливостью. Которая у всех, кстати, разная. И для всех. Это называется политическими репрессиями.

Политические репрессии – это плохо. Это тупо. Это самоубийство, в такой стране, как Украина. И бог с ними с представителями власти. Это ведь удар по украинским налогоплательщикам. Как-то не верится, что безвизовый режим имеет шансы долго сохраняться со страной, которая воспринимается как место с политическими репрессиями, а значит не очень демократическое государство.

Политические репрессии – это плохо, потому что они начинаются с бывшего президента. А потом могут коснуться каждого. Потому что если ты начал играть в эту игру, то остановится уже невозможно. Ведь иначе придут за тобой.

Инвесторы очень не любят и боятся Юлии Тимошенко. Но самое большое падение стоимости украинского долга было в тот день, когда ее посадил Виктор Янукович. Куда это привело Януковича в итоге? Правильно, к тому, что никто не давал ему денег. Кроме Путина. И дело не в Тимошенко. Дело в том, что Янукович занялся политическими репрессиями. И стал нерукопожатным. И уже люди "оттуда" напрямую намекают, что политические репрессии закончатся плохо. И намекают на санкции.

Забавно, но Украина повторяет путь Грузии, при этом приголубивая у себя Саакашвили. Что вообще-то добавляет абсурдности ситуации. Грузия воевала с Россией. В Грузии был неоднозначный президент, которого ненавидел Путин. Президент проиграл выборы. И в Грузии начались политические преследования против президента, которого ненавидел Путин. И стала очень мягкая риторика по отношению к стране агрессору.

В Украине был неоднозначный президент (это когда одни любят, а другие ненавидят, и вряд ли кто-то будет спорить, что в Украине хватает и тех и других, и сейчас не идет речь о справедливости этих убеждения) и война с Россией. Путин ненавидел президента Украины. Президент Украины проиграл выборы. И теперь в Украине есть политические преследования этого президента. И очень мягкая риторика относительно страны агрессора.

Совпадение?

Если уж так зудит кого-то посадить, кого все не любят, то может лучше начать не с Порошенко, чей арест ударит по стране, а бумерангом по тебе самому?

Странно. Когда у тебя есть выбор. Посадить Порошенко по беспределу и навлечь проблемы на страну, а значит и на себя. Или посадить Медведчука, и чтобы все тебе хлопали. Потому что посадить кума Путина в стране, которая воюет с Россией, это как бы почетно. Но ты лично решаешь посадить Порошенко, даешь команду, как тот Топаз, и стреляешь себе в ногу. А твои депутаты ведут передачи на пророссийских каналах и ходят толпами на ток-шоу представителей русского мира.

Единственный разумный ответ – рейтинги. Ты думаешь, что посадить Порошенко хотят люди. И тебя за это полюбят. Вот это и есть диктатура популизма. Это метод Чавеса-Мадуро. Как, кстати, и решение основным проблем государства через референдум. Это способ популистов разрушать институты. Но это всегда очень плохо заканчивается. Очень. Для страны. А в Украине и для такого президента. Можно спросить у Януковича. И лучше спросить пока есть шанс сделать это не в Ростове.

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