Зачем так быстро? Зеленский: шаг вперед - и два шага назад

Еще две недели назад в Украине все выглядело отлично. Выборы исторического значения привели к власти неопытного президента и его совершенно новую партию благодаря обещаниям мира и масштабного экономического роста.



Поначалу было трудно понять, что можно ожидать от Владимира Зеленского, комического актера, в возрасте 41 года ставшего президентом. Он ругал и увольнял коррумпированных чиновников и ставил реформаторов с безупречными репутациями на посты в сфере национальной безопасности и обороны. Одновременно, однако, он назначил бывшего адвоката самого известного олигарха страны главой своей администрации.



Зеленский набрал еще больше политических баллов после назначения премьер-министром Алексея Гончарука, тридцатипятилетнего экономиста, который последние четыре года занимался при правительстве с улучшением делового климата в Украине. Гончарук собрал многообещающий состав кабинета министров, Зеленский и Гончарук дали серию конкретных обещаний. Они пообещали, что после намеченных либеральных рыночных реформ, экономика вырастет на 40 процентов, и что в течение следующих пяти лет будет создан миллион новых рабочих мест.



«Украинская либертарианская революция», как выразился журналист Джеймс Брук, началась. Важная реформа, запуска которой Запад долгие годы ожидал от Украины - снятие моратория с продажи сельхозземель, - наконец, стостоится к декабрю. Правительство также пообещало очистить таможню, приватизировать государственные компании, исправить налоговый кодекс, переписать трудовой кодекс и провести многие другие разумные реформы.



Запад вздохнул с облегчением. Похоже, Украина наконец-то все делала правильно.



Но на прошлой неделе многое внезапно изменилось.

Во-первых, снова появился на публике олигарх Игорь Коломойский. Во-вторых, Офис президента начал протягивать крайне спорные законопроекты через контролируемый им парламент и добился принятия ряда решений, которые могут означать только одно: Зеленский консолидирует власть. Украина быстро превращается с парламентско-президентской в чисто президентскую республику, вопреки тому, что предусматривает ее Конституция. И хуже всего то, что этот процесс мало что может остановить.



10 сентября самый известный олигарх страны Игорь Коломойский встретился с Зеленским. Комментарий к фотоснимку их встречи на президентской странице в Facebook гласит, что они говорили о бизнесе и энергетике. Встреча состоялась за день до того, как делегация Международного валютного фонда вернулась в Киев для проведения консультаций. Время для нее было выбрано странное: Зеленский провел большую часть президентской кампании, дистанцируясь от Коломойского, который раньше был его деловым партнером. Зеленский много раз утверждал, что не находится под влиянием Коломойского, что он принимает решения без чьего бы то ни было влияния.



Украине необходима следующая программа помощи МВФ, и одна из "красных линий" новой программы заключается в том, чтобы ПриватБанк, который Украина национализировала в конце 2016 года и совладельцем которого был Коломойский, оставался национализированным. Коломойский же изо всех сил старается вернуть свой бывший актив.



Президентская фотосессия с Коломойским совпадает с рядом других тревожных сигналов. На следующий день полиция провела обыски в штаб-квартире ПриватБанка. 26 августа бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева, осуществившая национализацию банка Коломойского, попала в аварию и получила травмы; кроме того 5 сентября в Киеве была подожжена машина ее сына, а 12 сентября в киевскую квартиру Гонтаревой вломилась полиция. 17 сентября ее дом в Киеве был сожжен дотла. Гонтарева предупредила, что она готова подавать просьбу об убежище в Великобритании, и что если с ней что-нибудь случится, виноват в этом будет Коломойский.



На прошлой неделе Коломойский впервые появился на всемирно известном саммите Ялтинской европейской стратегии. Он присутствовал на обеде, улыбался сотням фотографов и больше трех часов отвечал на вопросы журналистов.



Одновременно новый премьер-министр сказал Financial Times, что правительство готово искать компромисс по ПриватБанку, но позже опроверг это заявление.



Что все это значит? Некоторые аналитики предполагают худшее: выборы позади, Запад убежден, что Украина на правильном пути, и не будет возражать, пока экономика растет, и поэтому у Коломойского развязаны руки. Другие отмечают, что Коломойский - хитрый, непредсказуемый манипулятор и, возможно, его возможности меньше, чем выглядят. Он может просто всех троллить, пытаясь показать, демонстрируя масштаб влияния, которого у него нет.



Что очевидно, так это то, что общая картина выглядит тревожно. Зеленский должен держать борьбу с олигархами на виду, и появления Коломойского на прошлой неделе не способствуют продвижению имиджа президента, который утверждает, что все олигархи получат по заслугам. Если новая администрация и хотела успокоить МВФ и Запад, сделала она совершенно противоположное.

Внутри страны для Украины также была плохая неделя. Новый президент и парламент быстро консолидируют власть, от роспуска Центральной избирательной комиссии до принятия спорных законопроектов о судебной реформе, которые дадут новому генеральному прокурору неограниченные полномочия по реформированию своего офиса, игнорируя проблемный Высший совет юстиции, орган, наделенный полномочиями нанимать, увольнять и наказывать плохих судей, и сокращать количество судей Верховного суда.



Критики в правительстве и за его пределами утверждают, что эти шаги должны обеспечить лояльность нового парламента и действующих судей. Парламент также планирует ввести изменения в регламент, которые позволят политическим партиям снимать депутатов, если они не так проголосуют или не будут вести себя правильно. После того, как эти изменения вступят в силу, некоторые из наиболее важных учреждений просто потеряют самостоятельность.



Без сомнения, новый парламент сделал много хорошего. Среди прочего, наблюдатели указывают на решительное снятие депутатского иммунитета и с 1 января депутаты могут быть привлечены к ответственности за незаконные действия.



Но ключевой характеристикой происходящего является быстрота. Партия Зеленского Слуга народа считает, что у нее есть только шесть месяцев, чтобы обеспечить реализацию своей повестки дня, прежде чем ее поддержка иссякнет, а потому ее задача делать сейчас то, что можно будет исправить позже. Однако это же означает, что у парламентариев просто нет времени читать или обсуждать законопроекты. Можно критиковать администрацию Порошенко за многие вещи (что я часто делала), но ее чиновникам потребовался, по крайней мере, год, чтобы выработать и принять, например, новое законодательство о Верховном суде, и даже тогда без ошибок не обошлось (большинство экспертов отмечают, что четверть состава «реформированного» при Порошенко Верховного суда не заслуживают доверия). А Слуга народа хочет «починить» суд за несколько недель. И поскольку Зеленский и его Офис контролируют парламент, они могут протолкнуть практически любой законопроект, который им нравится.



Рассмотрим один такой законопроект. МВФ хотел бы, чтобы парламент восстановил закон о незаконном обогащении, что должно обеспечить ответственность чиновников, которые располагают явно бОльшими активами, чем они могли бы законно заработать. На бумаге это звучит великолепно. Однако Слуга народа поднял лимит ответственности примерно до 600 тысяч долларов. Это означает, что те, кто похитил менее 600 тысяч долларов - а это более 75 процентов должностных лиц, которых Национальное антикоррупционное бюро преследовало в судебном порядке в течение последних пяти лет, - не будут отправлены в тюрьму, даже если будут осуждены. Новый законопроект конфисковал бы активы стоимостью менее 600 тысяч долларов, но не отправил бы таких коррупционеров в тюрьму.



Продвигать законопроект, подобный этому, - тем более ошибка, что новая власть не получает от общества обратной связи. Хотя Зеленский может обоснованно утверждать, что пользуется всеохватным доверием, социальные сети не могут считаются эффективной двусторонней связью. С тех пор, как он стал президентом, он не давал никаких интервью, и гражданское общество уже чувствует себя отчужденным и игнорируемым.



У Украины есть отличный шанс изменить ситуацию: стать настоящей западной страной с системой, основанной на законах, куда хотят идти инвесторы, и решить огромную проблему утечки мозгов. Но принятие сложных законодательных актов за восемнадцать минут и упор на скорость в ущерб содержательности - совершенно неправильный путь для этого. Даже если он делает день Коломойскому.

Колонка "Slow down already" опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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