Зачистка на президентском сайте: крупная ошибка Зеленского

Официальный сайт президента Украины был обновлен на следующий день после инаугурации. С ресурса по адресу president.gov.ua исчезли все упоминания о деятельности Петра Порошенко, за исключением указов президента. Это вызвало справедливое возмущение сторонников Петра Алексеевича, некоторые комментаторы в Facebook назвали случившееся "низостью".

Отчасти они правы. Но одновременно они ошибаются - такая практика, к большому сожалению, является давней традицией украинской политики, а стремительность изменений задана самим Петром Порошенко. С другой стороны, произошедшее - ключевая ошибка команды президента Зеленского. И, независимо от причин (случившееся является то ли проявлением специфики работы технического персонала АП, то ли это исполнением прямого указания), следование ущербной практике минувших лет не делает чести команде, которая декларирует новые подходы.

Сайт президента: история трансформаций

Сайт президента Украины заработал при Леониде Кучме. Тогда он так и назывался - сайт президента, без указания имени и фамилии в шапке. После 2004 года ресурс долгое время оставался в прежнем состоянии, было добавлено лишь уведомление, что страница будет рекоструирована, а о деятельности президента Ющенко можно почитать на его персональном сайте.

Полный редизайн произошёл в конце лета 2005 года. Это все еще был сайт президента, хотя внизу, под шапкой, меньшим шрифтом, было теперь написано "Виктор Ющенко". Тем не менее, Виктор Андреевич или его команда демонстрировали понимание разницы между институтом и личностью, хотя уже и не так четко, как команда предшественника.

В 2010 году к власти приходит Виктор Янукович - и сайт оперативно меняет как дизайн, так и название. Теперь это сайт "Президент Украины Виктор Янукович" - вся надпись шрифтом одного размера. То есть, интернет представительство президента фактически становится ресурсом конкретного человека, занимающего данную должность. Трасформация, на первый взгляд, незначительная, но она в корне меняет смысл и политику наполнения ресурса. Поэтому уже к середине 2010 года со страницы исчезает большая часть информации о деятельности предшественника. Остаются указы и пару новостей - не более десятка за все пять лет каденции Ющенко.

Наступает 2014 год. Владелец золотого батона бежит в Ростов, в Киеве назначается и.о. президента. Сайт меняет название, но фамилии Турчинова там нет. Исчезает большая часть новостной ленты (в том числе немногие оставшиеся новости о президенте Ющенко), остаются лишь скупые сообщения АП о количестве рассмотренных обращений по месяцам. Впрочем, в фотоархиве ещё до конца апреля можно было найти достаточно много снимков "легитимного".

Июнь месяц, к присяге приводится Пётр Порошенко - и уже на следующее утро сайт становится сайтом "президента Порошенко", а из ленты сообщений исчезает всё (кроме указов и распоряжений), связанное с предшественником. Команда Порошенко "зачистила" упоминания о Януковиче? Нет, господа, она стёрла историю деятельности Турчинова!

Таким образом, традиция "обнулять" историю сайта президента на следующий день после вступления в должность нового была заложена в 2014 году, после инаугурации Петра Порошенко. А в 2019-м она лишь была поддержана, когда с портала президента "стёрли" уже самого Порошенко.

Поэтому, с одной стороны, сторонники Петра Алексеевича возмущаются зря - всё прошло полностью в русле заложенных им подходов. А вот с другой стороны, произошедшее - грубейшая ошибка команды Владимира Зеленского.

Почему нельзя так делать

Кто такой президент Украины? Это человек, который занимает одноимённую должность. Президент - это государственный институт со своими функциями. На мой взгляд, ключевая ошибка, застрявшая в общественном восприятии - привычка возлагать надежды на личности, а не на развитие институтов. Успешное государство вообще невозможно без крепких и дееспособных институтов, в том числе института президентства (раз уж он прописан в Конституции). Именно в случае достойного институционального развития политической системы, по большому счёту, становится безразлично, кто именно занимает тот или иной пост. Фамилия и имя президента становятся не так важны, как то, что именно он делает, и какова сила института "президент". В конце концов, мы же не даём имя молотку - нас интересует лишь то, способен ли он выполнить свою функцию. Если способен - мы его сохраняем. Если нет - выкидываем и берём другой, которому точно так же не стоит давать имя собственное (одушевление инструментов, вообще-то, можно считать признаком писхической болезни).

Так вот, президент - это инструмент, господа, и не более того. Это государственный институт.

Но там, где есть институты, есть такая штука, как институциональная память. Глупо искать, что делал президент Порошенко в 2003 году, или что делал президент Зеленский в 2005 - они оба не были в те времена президентами. А вот знать, что делал президент Украины в это время, иметь возможность оценить его график, по новостям сделать выводы о политической повестке того периода - очень даже полезно. Поэтому сайт президента должен быть сайтом институции, а не личности.

Так, кстати и задумывалось. Отход от концепции начался во времена Виктора Ющенко - с его любовью подчёркивать свою роль, а не роль должности, которую он занимал. Во временя Януковича изменения стали очевидными и всячески укреплялись. Всё шло к началу формирования системы, схожей с системой Лукашенко. Порошенко, с точки зрения подходов к сути, то ли не разобрался (действительно было множество других тем), то ли был вполне согласен с концепцией президента-личности. По крайней мере, его агитация 2018-19 с лозунгом "кандидатов много, президент - один" вполне укладывалась в эту схему.

Да и сама схема была крайне удобна существующей политической элите. Если "история начинается с начала каденции", сравнения проводить сложно. Копаться в веб-архивах будут единицы, хотя там много интересного. Много и такого, что живо перекликается с сегодняшним днём. Удивительно, но примерно одни и те же проблемы поднимаются с периодичностью 7-10 лет. В конце концов, интересно же сравнить заявления Порошенко по томосу с аналогичными спичами Ющенко в далёком 2008-м, не менее интересно узнать, что повестка заседаний правительства с участием президента страны могла повторятся в 2003, 2007, 2011, 2016 годах. Как и основные тезисы спикеров. Интересны и кульбиты, подобные тому, что раньше Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко обговаривали запуск рынка земли (напомню, что ЮВТ как премьер даже внесла соответствующий законопроект в Раду), а сегодня Юлия Владимировна самоотверженно защищает земельку от желающих её купить. А как звучат сегодня заявления Юрия Луценко о необходимости снятия депутатской неприкосновенности на встрече с Ющенко в 2007 году!

Это интересно, но все это и опасно для старой политической элиты, которая, как на карусели, периодически проезжает различные сектора: из власти в оппозицию и назад. Точно так же по кругу ходят ключевые тезисы коммуникации с обществом и, вы не поверите, перечни актуальных для развития государства проблем.

Но если чиновник - инструмент для решения проблемы, а проблема появляется вновь и вновь - значит, инструмент с проблемой не справляется и его нужно менять. А старый выкинуть. И такие аналогии очень не нравятся заслуженным работникам украинской политики. Зато короткая память им очень выгодна! В конце концов, есть же традиция всё валить на предшественников. А это удобней делать тогда, когда невозможно проверить повестку тех самых предшественников из первоисточников, а не из материалов СМИ.

Из прошлолго в настоящее

И тут мы возвращаемся к ошибке Зеленского. Он пришёл к власти, декларируя новые подходы к политике, желание укреплять институты государства, а не популярность личности. Отлично. В таком случае то, что произошло с сайтом выглядит ущербно и трагично. Ведь если президент собирается восстанавливать (либо создавать) мощные институты, он просто обязан думать об институциональной памяти.

В конце концов, Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко и Турчинов - они все выполняли обязанности президента Украины. Каждый из них имел успехи (кто-то больше, кто-то меньше), все ошибались, часть срывалась на трагические ошибки или шла на преступления. Но это всё - история института президентства. Все это - история Украины. В полном объёме, а не так, как сегодня принято изображать в соответствии с политическим моментом. Потому что лишь полное и нормальное восприятие истории даёт возможность изучать ошибки и избегать их повторения. Если мы каждый раз будем "обнулять" точку отсчёта, мы и дальше будем ходить по кругу.

Поэтому я очень надеюсь, что в команде Зеленского, независимо от того, была ли "зачистка" сайта сознательным или чисто техническим решением, воспримут произошедшее как ошибку. И даже в такой мелочи, как интернет-сайт, начнут демонстрировать уважение к государственному институту, а не приверженность "культу личности на государственном посту".