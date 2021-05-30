Закон об олигархах или о рэкете бизнеса? Похоже, власть не понимает, кто такие олигархи

Как известно, на парламентских выборах 2019 года, я баллотировался от партии Голос и отвечал в ее штабе за программное направление. Деолигархизация была одной из программных предложений партии на выборах, и мы вышли с инициативой антиолигархического законопроекта. Его целью было бы отделение олигархов от влияния на медиа и политику.

Идея прижилась, закрепилась в публичной дискуссии (где она периодически обсуждалась еще со времен Леонида Кучмы ), и вот за два года уже из властных кабинетов объявлено о разработке законопроекта о деолигархизации. Якобы его уже даже разработали – 27 мая, Зеркало недели опубликовало статью с текстом и анализом версии этого проекта закона, полученного изданием.

Сразу скажу, не знаю, насколько эта версия соответствует реальным планам и отображает текст законопроекта, который будет подан (если будет) в Верховную Раду. Но, неся определенную идеологическую ответственность за эту инициативу, должен ее прокомментировать. Тем более, что опубликованный текст точно требует очень серьезной доработки.

Исходя из публикации, в законопроекте предлагаются следующие критерии принадлежности к слою олигархов:

- владелец или бенефициар активов на $84 + млн (миллион прожиточных минимумов), или владелец монополии;

– чиновник, или связанное с ним лицо, или руководит/финансирует политическую партию, или является собственником или контролирует общественно-политическое СМИ.

С такими критериями, олигархами должны считаться все крупные бизнесмены в стране, и это очевидная ерунда.

Суть украинских олигархов заключается не в том, что у этих людей есть возможность влиять на политику или медиа – таких людей в стране сотни. Суть в том, что олигархи имеют столь значительный контроль над политическим и медийным полем, могут единолично значительным образом влиять на поведение всей власти или целых парламентских фракций, и формировать общественное мнение.

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Суммы ежегодных рент (доходов за счет государства, включая коррупционные), которые получают олигархи, начинаются с сотен миллионов долларов и доходят до миллиардов. Часть олигархов контролируют крупные монополии в критических секторах экономики, услугами которых пользуется большинство бизнесов в стране, и непосредственно формируют плохой инвестиционный климат.

Если надо прямо прописывать критерии по сумме контролируемых олигархом активов, она должна стартовать ориентировочно с $1 млрд, а не нескольких десятков. Медийные активы олигархов – это не любое общественно-политическое медиа, а несколько телеканалов, каждый из которых имеет десятки процентов от всей аудитории в стране, и именно такие критерии к медиа и надо прописывать законодательно.

Далее, законопроект предлагает признавать человека олигархом решением СНБО по представлению КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ. После этого человек теряет право финансировать политические партии, не может участвовать в большой приватизации и, самое главное, должен продать контролируемые ею СМИ несвязанным с ней лицам.

Такой подход создает, мягко говоря, огромные возможности для злоупотребления властью. Тот, кто контролирует СНБО (сегодня – это президент, завтра может быть кто-то другой – в Украине демократия и власть всегда меняется), может избирательно давить на кого-либо из потенциальных "олигархов" согласно критериям законопроекта.

Учитывая, что под эти критерии подпадает большинство относительно крупных бизнесменов в стране (например, владелец средней руки завода, у которого в собственности новостной сайт местного значения), вместо законопроекта о деолигархизации получает законопроект об узаконенном рэкетирстве со стороны государственных органов.

Такое рэкетирство, в свою очередь, даст еще больше, чем сейчас, возможности зарабатывать на злоупотреблении властью – и еще большие стимулы бороться за нее ради зарабатывания денег, в чем и заключается суть олигархии как явления.

Результат нетрудно спрогнозировать – вследствие такой "деолигархизации" олигархический характер государства в Украине только усилится, даже если изменится часть фамилий олигархов.

Любые возможности каким-либо государственным органам признавать любого олигархом точно нужно убрать из законопроекта. Если кто-то отвечает указанным критериям (которые, как я уже написал, должны быть сильно сужены к реальным критериям олигарха), он автоматически является олигархом в понимании закона. Если есть обоснованные подозрения, например, косвенного контроля над тем или иным СМИ или партией – это должен определять суд. Причем, возможностью иска в суд в данном случае должны обладать не только государственные органы, но и общественность (общественные организации, политические партии и, наконец, простые граждане).

Только в случае изменения критериев и подхода к определению статуса олигарха, законопроект имеет шансы реально помочь в борьбе с олигархией как явлением. Иначе, единственное, к чему он может привести, – это очередной передел имущества и усиление олигархического характера государства в Украине.

По моему мнению, деолигархизация в Украине заключается, скорее, в построении эффективного государственного аппарата, и выполнении этим аппаратом своих прямых функций – в первую очередь, правоохранительных и антимонопольных.

Ключевой элемент в этом – системные экономические реформы, которые сокращают возможности зарабатывать на государственной власти и, таким образом, вынимают экономическую основу из-под олигархии как явления.

Антиолигархический законопроект может помочь, если ослабит олигархов политически и развяжет руки политикам, готовым проводить в стране необходимые реформы. но он, в любом случае, является лишь вспомогательным элементом.

В то же время, в нынешнем виде эффект законопроекта будет прямо противоположным – передел имущества и еще большие возможности зарабатывать на государстве, только усилит ее олигархический характер.

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