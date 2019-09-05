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05.09.2019, 07:00

Законны ли публикации фотографий личной переписки депутатов

Законны ли публикации фотографий личной переписки депутатов
адвокат, юрист судебного блока компании Investment Service Ukraine

За последнюю неделю в сеть попали несколько скандальных снимков с экранами мобильных телефонов сразу нескольких депутатов Верховной Рады

Любопытство присуще подавляющему большинству человечества. И вызвать интерес к чему-либо у человека не так уж и сложно, тем более, если данный вопрос касается определенных запретов. Ведь ни для кого не секрет, что читать чужое, как минимум, моветон.

Но так как новый созыв Верховной рады естественным образом привлекает пристальное внимание общественности, и к новоизбранным народным депутатам в частности, только за последнюю неделю во «всемирной паутине» были опубликованы фотографии с экранов мобильных телефонов сразу нескольких нардепов.

Было бы странно, если бы эти фотографии не публиковались во всех средствах массовой информации, поскольку на подобный контент слишком велик спрос. Но и риск для автора такого рода фотографий также имеется, как и для ресурса их публикующего.

Все самые важные и основополагающие нормы украинского законодательства закреплены в Конституции, которая является Основным Законом и обязательна к соблюдению на всей территории Украины как гражданами страны, так и другими лицами.

И если мы говорим о соответствии вышеописанных действий положениям Конституции, то сразу же наталкиваемся на прямой запрет в виде статьи 31 Основного Закона.

Дословно: «Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции».

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Из этого следует, что такого рода публикации являются незаконными, как и действия лиц, делающих подобные снимки, поскольку отсутствие согласия на обнародование переписки нарушает гарантию её тайны.

С другой стороны, вышеуказанная норма содержит диспозицию, но не содержит санкции, то есть наказания за ее нарушение.

А вот Уголовный кодекс Украины такие санкции содержит. Статья 163 Уголовного кодекса говорит о том, что нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до трех лет.

Из этого следует, что лицо, считающее себя потерпевшим в уголовном правонарушении, предусмотренном данной статьей, имеет право на обращение в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Следовательно, в случае передачи материалов уголовного дела в суд и вынесении судом приговора, виновному лицу в лучшем случае грозит штраф в размере до 1 тысячи 700 грн, в худшем – ограничение свободы на срок до трех лет.

При этом, потерпевший имеет право обратиться в суд с гражданским иском в рамках уголовного производства и взыскать моральный ущерб с виновного лица.

Но не будет лишним отметить, что реестр судебных решений не «трещит по швам» от данной категории дел, и вышеописанное, как правило, остается теорией ввиду разных причин и обстоятельств, что наталкивает граждан на новые публикации личных переписок с экранов мобильных телефонов, ведь к ответственности, практически, не привлекают.

Но подобное мышление, иногда присущее каждому из нас, может сыграть злую шутку, ведь «если в первом акте на стене весит ружье, то в последнем – оно обязательно выстрелит».

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Теги: скандал, личные данные, тайна переписки
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