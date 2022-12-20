Законопроект №8271 – кувалда для всех, кто в окопах, а не тыловых штабах, защищает Украину

Пожалуй, это пока самый тяжелый мой текст за всю полномасштабную войну. Сказать, что я очень не хотел поднимать ряд вопросов раньше, чем мы вместе отпразднуем Победу, – это еще высказаться мягко. Не транслировал сам и пытался прекратить "разгоны" другими множества историй строгой "окопной правды" о "косяках" нашего командования не потому, что это была неправда – наоборот, именно потому, что эти истории были правдивыми и обсуждение их казалось совсем не ко времени.

В разгар Великой Войны (а мы именно где-то посредине, и это еще не самый плохой из возможных прогнозов) крайне нежелательно публично обсуждать что-либо, что ставит под сомнение авторитет военного командования – независимо от того, этот авторитет заслужен или не совсем. Есть вещи, которые должны лежать "в ящике" и ждать Парада Победы, и только после этого становиться предметом "разбора полетов".

Но есть моменты, когда нужно делать выбор, когда молчание, даже из самых благородных соображений, может привести к противоположным последствиям, а именно, уменьшить наши шансы на Победу.

К сожалению, один из таких моментов: 13 декабря Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №8271, которым усиливается уголовная ответственность для военных.

Читайте также Закон об усилении ответственности для военных вреден для армии. Что с ним не так

Кувалда, освященная законом

Все мы помним кровавую кувалду, которой "вагнеровцы" мотивировали своего пленного собрата больше никогда не сдаваться в плен. Сейчас украинские генералы требуют такой же кувалды, только освященной законом.

Под давлением генеральского авторитета парламентарии, за уникальными исключениями никогда не бывавшие в шкуре рядового солдата на войне, ускоренно проголосовали дать им эту кувалду, без паузы между первым и вторым чтением – генералы очень спешили, кувалда нужна им вот прямо сейчас, под новогоднюю елку.

Пока между генеральскими ручонками и рукояткой кувалды остался только один предохранитель – президентское вето. Шанс на него еще есть, хоть и тает с каждым часом.

Если законопроект №8271 вступит в силу закона, все те, кто реально в окопах (а не в тыловых штабах) защищает нас с вами, окажутся вне любой правовой защиты.

Любое неисполнение приказа, вне рассмотрения смягчающих и в целом сопутствующих обстоятельств, будет автоматически приводить к длительному заключению, в условиях, когда защитить себя в суде на закрытых заседаниях военного времени в принципе нереально.

Подчеркну: тяжким преступлением с неизбежным заключением станет любое неисполнение какого-либо приказа – в том числе приказов откровенно дебильных, самоубийственных, некомпетентных, таких, для выполнения которых у подразделения физически нет ресурсов.

И да, я не хотел об этом говорить к Победе, но знаю примеры всех вышеперечисленных типов приказов, притом не то что не единичные – речь идет именно о системной проблеме качества нашего командования и "отцов-командиров".

Дисклеймер: ничто из написанного не есть и не может трактоваться как обвинение всех украинских офицеров в некомпетентности, тупости и т.д. И ни в коем случае не подвергает сомнению наличие у Вооруженных сил Украины тысяч умных, честных, мужественных, опытных боевых командиров. Если бы это было не так, вряд ли я мог бы сидеть в тылу и писать эти строки, а вы их читать.

Проблема в том, что в ВСУ есть далеко не только умные, честные, мужественные, опытные боевые командиры. И число тупых "сапог", воспитанных в той же советской военной традиции, что и орковские полководцы, мягко говоря, немало (и это я еще пытаюсь сохранить остатки самоцензуры военного времени…).

Традиции совковой орды включают и такое же отношение к жизни человека, которое мы видим на примерах самоубийственных штурмов Бахмута волнами "чмобиков", и оценку солдата или как расходного материала, или как бессловесного скота, с которым надо именно так и обращаться.

Это касается не только солдата – вниз по вертикали в совке передается только приказ на исполнение, а наверх – лишь рапорт о безоговорочном исполнении приказа и о "все прекрасно!" – все равно, как дела на самом деле.

В "захалявних книжечках" любого хоть немного близкого к фронту есть множество историй об этом гениальном стиле командования и о его последствиях. Мы все совершенно сознательно не даем этим "книжечкам" ход до Парада Победы. Но кажется теперь от молчания будет больше вреда, чем пользы.

Право наших бойцов на жизнь, свободу и справедливый суд даже во время войны весит больше, чем авторитет генералов, на самом деле обретенный преимущественно не их "гением полководцев", а именно этими рядовыми бойцами, их невиданным, беспрецедентным героизмом – проявленным когда благодаря, а когда и практически вопреки приказам.

Чтобы понять, почему законопроект №8271 настолько страшен и неприемлем, следует в частности понять, кому именно дают в руки страшную кувалду, способную переломить жизнь каждого бойца.

Следует принять реальность, в которой у нас можно было дослужиться до полковника и даже генерала, ни дня не прожив в шкуре рядового солдата, сержанта или младшего офицера на войне, то есть начать реальный боевой путь (не выслугу!) сразу по меньшей мере комбатом, а нередко комбригом.

Видел таких комбригов, вытянутых "из нафталина" за неимением кадров в военное время, видел как они "командуют" из бригадного Пункта постоянной дислокации воинских частей (ППД) за сотни километров к фронту, даже не пытаются съездить хотя бы на батальонные ППД (которые еще тоже не "ноль", но хоть как-то к фронту приближены). Находят время бегать "на цирлах" по приемным влиятельных бизнесменам с более чем сомнительной репутацией и "решать вопросики".

Я наслушался от них такой дурни и ахинеи, что в мирное время просто не тратил бы свое время на выслушивание подобного бреда, – но ведь в военное время именно эти люди имеют всю власть, и в этой своей власти становятся тщеславными и упрямыми в любых утверждениях, даже абсурдных.

Я видел, как именно такие комбриги безо дня боевого опыта отстраняли и снимали с должностей реальных боевых комбатов, потому что те были слишком самостоятельны, а затем зачищали всех "связанных с ними лиц" – то есть опытных ветеранов. И ключевой претензией была именно неготовность опытных ветеранов выполнять любой приказ некомпетентного тылового "гениалиссимуса".

Впрочем, кроме "нафталиновых комбригов" знаю и о "юных полководцах", которые по возрасту и боевому опыту должны максимум командовать взводом, и посылали на глупую смерть целые батальоны. И могу только предполагать, что такие неподходящие опыту полномочия как-то скорректированы с тем, что фамилии юных комбатов совпадали с некоторыми из фамилий известных генералов.

Именно описанным выше типажам нафталиновых и юных полководцев нужен закон №8271 – смертоносная кувалда, которая должна заменить для них отсутствующий авторитет у бойцов.

Настоящий боевой командир не нуждается в таком законе – он мотивирует бойцов иначе, в частности, своим примером. И такая мотивация работает обычно гораздо лучше.

А еще боевой командир понимает реальные возможности своего подразделения, и то, какие приказы хотя бы в теории, напряжением всех сил можно выполнить, а какие – нереальны с самого начала.

Но это понимает боевой командир. Я видел боевых командиров, которые прошли огонь и воду на фронте, но выходили на грани безумия после скитаний по тыловым штабам.

"УБА – украинская бумажная армия" перемолола не одного такого командира, и не одно боеспособное подразделение было безосновательно расформировано, или переподчинено для выполнения несвойственных задач.

Я видел, как "гвозди забивали микроскопами" – бросали подразделения спецназовцев, заточенные на работу по линии фронта и другие действительно профессиональные вещи, затыкать дыры в пехотных окопах, или с криком "ура!" прорываться сквозь вражеские траншеи. И это не то что не исключение – таких проявлений командного дебилизма только я знаю десятки, а моя компетенция в этих вопросах, как вы понимаете, очень ограничена.

Так вот, командир подразделения "спецуры", который попытается объяснить тыловым генералам, что не для того столько сил вложил в подготовку действительно нерядовых бойцов, чтобы тупо положить их в первом же бою в бездумной лобовой атаке, теперь есть выбор – угробить подразделение или сесть не менее чем на семь лет.

Подобный выбор вынужден будет делать и рядовой пехотинец, который отсидел в окопах от полугода и более, не изредка все эти долгие 9-10 месяцев, в отпуске не бывал ни разу, а на ротации "отдыхал", только когда потери у подразделения настолько зашкаливали, что его приходилось вывести в срочную докомплектацию.

Выжить и продолжать воевать при таких условиях (а еще и когда ты мирный "мобик" без всякой предыдущей военной выучки, а таких у нас на фронте абсолютное большинство) – уже подвиг. Этот подвиг истощает, уносит все силы, и с каждым месяцем без ротации этих сил все меньше.

И когда такой истощенный боец честно говорит, что если его некому заменить, он дальше способен держать оборону в залитых водой и замороженных зимой окопах, но уже не в силах подрываться на штурм и атаку, – это не преступление, а объективная реальность, хотя конечно печальная.

Теперь за признание в такой реальности солдат должен сесть минимум на три года – правда, заслуженная награда от тыловой Родины?

Приказы бывают очень разные, и отказ от их выполнения также бывает очень разным.

Даже оставление позиций – самая большая проблема, которую по генеральскому замыслу должен решить законопроект №8271 – не всегда одинаково преступно. Иногда как раз своевременное не оставление позиций, которое приведет к неизбежной и неоправданной гибели личного состава, является гораздо более тяжким преступлением.

Да, это не черное и белое, и самовольное оставление позиций действительно бывает простым проявлением трусости, за которое потом платят жизнью бойцы других подразделений, или через которое приходится покидать целые города, которые еще могли бы держаться (как это произошло с Лисичанском после хаотического отступления в Золотом и Горском). Но это не всегда так, и не редко отступление без приказа является единственным способом избежать тупой неоправданной смерти из-за того, что приказы отдает кто-то недостаточно компетентный.

Сейчас суд имеет возможность разбираться в том, кто при каких обстоятельствах оставил позиции, и соответственно назначать более жесткую или более мягкую казнь. Законопроект №8271 делает соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины полным аналогом сталинского приказа №227 "Ни шагу назад!".

Кстати о более мягкой каре

Боевым командирам хорошо известно, что боец – новобранец или даже целое подразделение, раз подвергшееся панике, с испуга сбежал или не выполнил приказ, но потом пришел в себя и пристыжен вернулся обратно на позиции, – обычно дальше воюет как чертяка, чтобы очистить совесть и честно смотреть в глаза собратьям.

Стыд перед товарищами – гораздо лучший мотиватор, чем тюремный срок, и принцип "покаянного грешника, который стоит трех праведников", здесь вполне жизнеспособен.

Нынешние приговоры с отсрочкой исполнения наказания – отличная судебная практика именно в таких случаях. Ее отмена, мягко говоря, не улучшит личный состав воюющих подразделений, зато наполнит тюрьмы боеспособными солдатами, которые вместо продолжения войны будут сидеть на зонах и на шее налогоплательщиков.

Ну а потом, когда жареный петух клюнет в задницу, те же наши генералы пойдут по зонам освобождать этих бойцов досрочно и возвращать на фронт – уже косить под "вагнера", так до конца…

В общем, обо всем этом можно писать и писать, особенно если снять все табу на обсуждение тем и кейсов.

Резюмирую

1. Даже во время HIMARS и другой "вундервафли" основой армии остается рядовой боец – пехотинец, преимущественно ничему не обученный заранее "мобик", который месяцами выживает в окопной грязи и выносит на себе главное бремя этой войны.

2. Генералы, большинство из которых не имеют опыта войны в роли простого солдата или младшего командира (которые, напомню, полностью упустили подготовку к этой войне, и чей авторитет в значительной степени образовался именно путем героизма этих самых простых солдат), решили, что сейчас героизм бойцов недостаточен для их амбициозных планов, и его нужно простимулировать "пригожинской кувалдой" – законопроектом №8271.

3. Легализация этой кувалды практически лишит бойца любой судебной защиты, и отдаст его в жертву командирам в невиданном ранее в нашей армии масштабе, подобно порядкам в орковской орде.

4. Указанную кувалду предполагается дать в руки как реальных боевых командиров (которым она совершенно не нужна), так и дуболомов постсоветской офицерской школы, стремящихся ею заменить недостающий авторитет у бойцов.

5. Единственный шанс остановить эту скатку нашего героического и очень народного войска сразу на несколько шагов в сторону совка и оркостана – президентское вето на этот законопроект, потому что нардепов генералы уже "прогнули". Шанс на вето есть, потому что соответствующая петиция за первые сутки уже набрала необходимые 25 000 подписей, и продолжает их набирать (на 20 декабря уже 34 232 подписи; ссылка на петицию здесь, прошу подписывать и максимально репостить).

7. Президенту Владимиру Зеленскому будет крайне сложно выбрать между рядовыми бойцами в окопах, чей голос в Ставке напрямую не звучит, и голосами авторитетных генералов, которые именно в Ставке всю эту войну воюют, и ежедневно докладывают Верховному свое видение картины на фронте.

8. Итак, именно мы должны стать тем голосом, который станет достаточно громким, чтобы его услышали и на него взвесили. Мы уже не раз доказывали, что такое умеем, и потребность в этом крайне высока.

Если мы, тыловая Украина, не способны защитить наших защитников от своевольной расправы в собственной стране, то стоим ли мы тогда, чтобы они защищали нас от произвола внешнего врага? Для меня ответ очевиден.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.