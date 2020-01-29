Замена Суркова, или Путин готовит новую стратегию по Украине

Кадровые изменения, объявленные недавно президентом России Владимиром Путиным, кажутся незначительными. Но есть признаки того, что серьезные изменения политики в отношении Украины могут происходить после замены на посту куратора Путина по вопросам Украины Владислава Суркова, доверенным "решателем" проблем Дмитрием Козаком.

Начиная с 2014 года, агрессия РФ против Украины велась из канцелярии Путина. Первоначально его движущими силами были два личных советника по Евразии - Владислав Сурков и Сергей Глазьев (Глазьев - один из тех, кто готовил захват украинского Крыма в 2014 году, стоял за "русской весной", курировал создание "Новороссии" и экономику оккупированных районов Донбасса. - Ред.). Первый курировал политические вопросы, а второй отвечал за экономику.

После оккупации Крыма в марте 2014 года, они были одними из первых, кого включили в санкционные списки США и Евросоюза. Аудиозаписи разговоров, которые в августе 2016 года обнародовала Служба безопасности Украины, не оставляют сомнений в центральной роли Суркова и Глазьева в нападении России на Украину.

В ноябре 2015 года ответственность Глазьева за экономику оккупированной восточной Украины передали заместителю премьер-министра Дмитрию Козаку - юристу и одному из старых сторонников Путина из Санкт-Петербурга. Между тем, ответственность за ежедневные экономические решения ложилась на заместителя министра экономического развития России.

В то же время, Кремль хотел смягчить хаос и бедность, присутствовавшие на оккупированной восточной Украине, предоставляя при этом российским государственным институтам минимальную роль в управлении регионом. В отличие от Крыма, оккупированная восточная Украина - далеко не интегрированная в российское государство.

После этих изменений, Глазьев оставался советником по Евразии при Путине еще несколько лет, но обратил свое внимание на евразийскую экономическую интеграцию. В конце концов, Путин назначил его министром Евразийского экономического союза.

С политической точки зрения, Сурков руководил оккупированной восточной Украиной с 2014 года до своего отъезда 25 января 2020 года. Наиболее известный как автор путинской системы авторитарной клептократии - "суверенной демократии" - Сурков поддерживал жесткий политический контроль Кремля над так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Во время значительных убийств или смены режима на оккупированном востоке Украины также сообщали о присутствии Суркова.

Из-за репутации злого гения, который процветает на хаосе и беззаконии, сообщения об уходе Суркова из государственной службы многие встретили с чувством облегчения. Как сообщается, его уход вызвало "изменение политики в отношении Украины". Поговаривали, что Сурков планировал месяц медитации.

По общему признанию, Сурков настолько ядовит, что у Путина было много потенциальных причин его уволить. Карьера политика, вероятно, находилась в упадке с 2012 года, когда Путин сменил его Вячеславом Володиным на посту первого заместителя руководителя аппарата по внутренней политике. Президент РФ считал, что Сурков слишком близок к экс-премьеру Дмитрию Медведеву.

Тем не менее, слухи об уходе Суркова ходили раньше. Возможно для того, чтобы он снова появился в условиях какого-то нового кризиса. Последний отчет о кризисном управлении Суркова появился в оккупированной Россией Абхазии в Грузии. Народный протест вынудил назначенного Кремлем "президента" уйти в отставку две недели назад.

Очевидной заменой Суркову стал Дмитрий Козак, который был близок к Путину в течение многих лет, занимал ряд руководящих постов и всегда был полезен. Как юрист, он был ответственным лицом Путина по конституционным и международным правовым вопросам. До последнего назначения занимал пост заместителя премьер-министра по региональным вопросам, отвечая за экономическое управление оккупированными Россией территориями по всему бывшему Советскому Союзу.

24 января Козака назначили на должность заместителя главы администрации президента РФ. На новом посту он, предположительно, будет отвечать за все вопросы, касающиеся бывшего Советского Союза.

Это значительное продвижение. Хотя в правительстве было девять заместителей премьер-министра, есть только три заместителя руководителя аппарата, и ожидается, что они будут гораздо ближе к Путину.

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Ключевое различие между Сурковым и Козаком в том, что первый склонен создавать проблемы, а не решать их. Напротив, Путин часто использовал Козака для решения проблем или, по крайней мере, для стабилизации ситуации. Самым известным проектом Козака, касающимся замороженных конфликтов Кремля, был "План Козака 2003 года" для Приднестровья в Молдове.

По сути, этот в конечном итоге неудачный план, предусматривал далеко идущую федерализацию Молдовы и сохранение концентрации вооруженных сил РФ, которые сделали бы государство неуправляемым и лишило его суверенитета. Он также сосредоточился на интеграции экономики оккупированных Россией территорий в национальную экономику.

Назначение Козака, похоже, указывает на грядущие изменения в политике Кремля в отношении Украины. Действительно, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отвечал на вопросы по поводу ухода Суркова, отрицая, что политика Кремля в отношении Украины изменится, многие решили рассматривать это как подтверждение обратного.

Путин уже имел неоднократные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Теперь он, вероятно, усилит свои дипломатические старания.

Одна из возможностей - новая версия плана Козака для оккупированной восточной Украины. Другой вариант - Козака назначили для интеграции региона в состав России. В любом случае, политика Кремля в отношении Донбасса сейчас может измениться.

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