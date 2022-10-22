Заплатить за войну: почему так важно, чтобы США объявили Россию государством-террористом

На администрацию президента США Джо Байдена оказывается политическое давление из-за помощи Украине. Такие сообщения мы уже длительное время видим в СМИ. Между тем, в США приближаются промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. Республиканцы и демократы будут соревноваться за все 435 мест в Палате представителей и 35 из ста мест в Сенате, и Республиканская партия имеет возможность получить большинство в Палате представителей. Конгресс впервые встретится в новом составе 3 января 2023 года.

Оглашение Соединенными Штатами России государством-спонсором терроризма до того, как встретится новый Конгресс, является чрезвычайно важным делом. Это может не только помочь Украине ускорить победу, но и объединить политиков США в поддержке Украины.

И вот почему.

Хотя США не являются крупнейшим военным донором Украины, если рассчитывать в процентах ВВП (здесь лидируют Латвия, Эстония и Польша), они – крупнейший донор в абсолютном выражении. По данным Государственного департамента США, американские налогоплательщики предоставили Украине $17,6 млрд военной помощи с 24 февраля, дня, когда Россия жестоко и неспровоцированно вторглась в Украину. Для сравнения, остальные страны мира предоставили Украине $13 млрд помощи в сфере безопасности.

Особенно важен также момент, что США предоставляют Украине одни из самых современных систем вооружения, которые уже позволили Киеву изменить ситуацию на поле боя – и могут, если помощь ускорится, помочь создать щит противовоздушной обороны вокруг городов Украины.

МВФ прогнозирует, что ВВП США в 2022 году достигнет $25 035 млрд, поэтому помощь Украине составляет лишь 0,08% годового ВВП США. Однако, поскольку призрак рецессии поднимает голову по всему миру, расходы США на войну в Украине вызывают беспокойство некоторых американцев.

Однако им необязательно беспокоиться.

Центральный банк России до сих пор сохраняет долю своих валютных резервов в США, которая достигает, по некоторым оценкам, до $100 млрд. В настоящее время эти активы заморожены, и у России нет к ним доступа.

Но и также США не имеют к ним доступа. И это неправильно. Вместо того чтобы просить американских налогоплательщиков продолжать платить за войну против РФ, возможно, было бы разумнее ликвидировать российские активы в США и начать использовать их для помощи Украине. Чем дольше Россия будет воевать, тем больше ее собственных денег будет направлено в Украину.

Несмотря на радикальность, такой шаг не является ни беспрецедентным, ни невозможным.

В апреле этого года профессор Гарварда Лоуренс Трайб, преподававший там конституционное право, и Джереми Левином, который сейчас учится в Гарвардской школе права, опубликовали статью в New York Times. В ней Трайб и Левин утверждают, "поскольку резервы, о которых идет речь, являются российской государственной собственностью — в отличие от активов олигархов, они не защищены предоставляемой нашей правовой системой обычной защитой частной собственности. Гарантия пятой поправки против конфискации имущества государством "без надлежащей судебной процедуры" распространяется только на "лиц", а не на иностранные правительства, как предложил Верховный суд в 1992 году, а с тех пор было принято несколько федеральных судов. Защита от "завладения" собственностью без "справедливого возмещения" также касается только "частной собственности", категории, которая четко исключает суверенные резервы России, даже если они удобно размещены в пределах Соединенных Штатов и в долларах".

Российское правительство, конечно, может оспорить ликвидацию, скорее всего, используя законы, известные как "суверенный иммунитет".

И вот здесь может пригодиться объявление России государством-спонсором терроризма. Террористы, включая террористические государства, не могут пользоваться такой же защитой, как законопослушные организации. Россия не может вести себя по-разбойничьи, а потом рассчитывать, что с ней будут обращаться мягко и ласково.

Заставить Россию заплатить за военную помощь США Украине будет победой для всех – для демократии, Украины и США.

Справка LIGA.net. К началу сентября 2022 года президент США Джо Байден был против признания России страной-спонсором терроризма. А в конце июля The New York Times писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма. В Белом доме считают, что такое определение может иметь непредсказуемые последствия для Украины и мира. 9 октября стало известно, что в Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма. Также внесен законопроект о признании действий России в Украине геноцидом. Включение страны в список спонсоров терроризма в США приводит к наложению четырех категорий санкций: ограничение на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, контроль над экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения. Спонсорами терроризма признает госсекретарь США. Сейчас в списке четыре страны: Куба, КНДР, Сирия и Иран

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