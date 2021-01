"Запомните этот день!": 150 минут, которые точно войдут в историю США

Решил систематизировать то, что произошло в Вашингтоне.

Предыстория

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года (во вторник после первого понедельника ноября). На этих выборах был избран 46-й президент США. Им стал кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Его конкурент, действующий президент США Дональд Трамп, не признал свое поражение, заявив о нарушениях на выборах, повлиявших на подсчет голосов.

Президент Трамп публично много раз говорил о том, что выборы были украдены, сфальсифицированы и тд. Дабы оспорить результаты выборов, команда юристов Трампа подала многочисленные иски в суды разных инстанций, но ни один из судов не нашел свидетельств нарушений, и по состоянию на 1 января 2021 года отменить результаты выборов ни в одном из штатов не удалось.

Но, 3 ноября выборы в США не завершились. В США сложная система выборов президента и вице-президента, уходящая своими корнями глубоко в истории становления государственности.

В то время малые штаты боялись, что их мнение при выборах не будет играть никакой роли на фоне волеизъявления крупных штатов. С другой стороны, отцы-основатели США боялись, что при прямых выборах, когда органы управления будут избираться напрямую – непосредственно народом, большинство голосов будет принадлежать малограмотному населению, из-за чего к власти в стране могут прийти популисты или экстремисты, что в конце концов может повредить демократии.

В 1878 году была утверждена компромиссная система, при которой президента США избирает коллегия выборщиков – специальных представителей своих штатов (утверждение имен которых происходит на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня).

Фактически, коллегия выборщиков должна голосовать согласно волеизъявлению народа в конкретном штате. Но дело в количестве выборщиков – их число от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе (сенаторов и членов Палаты представителей, а те, соответственно, зависят от количества населения в штате).

Так вот, такое голосование коллегии выборщиков уже прошло. В один и тот же день, 14 декабря 2020 года, выборщики каждого штата собрались в столицах своих штатов и уже проголосовали, а их голоса посчитали: Байден получил 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270), а его соперник Трамп – 232 голоса выборщиков.

В тот декабрьский день формально Джо Байден и был избран президентом США по итогам всенародного голосования.

Но отцы-основатели не искали легких путей, отстаивая принципы демократического государства и выстраивая институты, которые должны были эту демократию защищать. Согласно Конституции США, результаты коллегии выборщиков формально должны быть сертифицированными обеими палатами Конгресса США (Сената и Палаты представителей). И именно эта процедура сертификации должна была состояться 6 января 2021 года, после чего на 20 января была назначена инаугурация избранного президента.

День 6 января

Заседание в Конгрессе началось, как и было запланировано, в 13:00 по Вашингтону (20:00 в Киеве. В это время многие мои друзья были за праздничными столами в светлый Рождественский Сочельник). Перед заседанием было много слухов о том, что Трамп оказывал давление на вице-президента Майка Пенса, который по Конституции возглавляет Сенат и должен был председательствовать на заседании о сертификации результатов выборов.

Формально именно вице-президент в конце концов озвучивает имя выбранного президента.

Трамп ожидал, что Пенс может назвать его президентом. Онсказал, что "if Mike Pence does the right thing, we win the election" (если Майк Пенс сделает правильную вещь, то мы выиграли выборы).

Однако, по мнению большинства юристов, которые озвучивались в медиа в последние дни, Конституция США не дает такого права вице-президенту. Кто-то даже провел параллель такой гипотетической ситуации с возможностью, когда известный человек, который на церемонии вручения Оскара открывает конверт с именем победителя и озвучивает его имя.

Озвучивая имя, такой человек не определяет победителя. Да, он может попробовать озвучить другое имя. Да, это может создать хаос на время, но результат выборов такой шаг бы не менял.

Пенс понимал это, поэтому еще до заседания сказал, что не пойдет по пути, который ему предлагал Трамп. Более того, в начале заседания лидер большинства в Сенате, республиканец Митч МакКоннелл, также призвал сенаторов утвердить результаты выборов и признать Джо Байдена законно избранным президентом США.

Трамп ожидал, что Пенс все же может назвать его президентом, и посчитал, что тот его предал, ему "не хватило смелости" признать результаты выборов недействительными и признать его избранным президентом.

Вскоре после начала заседания Конгресса, Трамп выступил со сцены возле Белого дома перед большой группой своих сторонников, съехавшихся со всей страны по его призыву за день до этого. Название речи президента было "Save America" (Защити/Спаси Америку).

Со сцены Трамп сказал, что "We will never concede" (мы никогда не сдадимся) и призвал своих сторонников идти в сторону Капитолия, где в этот момент проходила сертификация голосов коллегии выборщиков. Прямая речь президента включала слова "Мы должны пойти к Капитолию и поддержать наших смелых сенаторов, включая Пенса, который должен уважать Конституцию. Вы должны показать силу".

Сторонники Трампа услышали призыв. Толпа протестующих пошла в сторону Капитолия (где заседает Конгресс), прорвала оцепление вокруг здания и зашла в здание. Как результат, совместное заседание двух палат Конгресса было прервано. Подсчет сертификации результатов голосования коллегии выборщиков был приостановлен. Сам процесс был и так на паузе после того, как сенатор Тед Круз высказал несогласие (objection) с голосованием коллегии выборщиков штата Аризона. Это был ожидаемый ход – все его ждали. Люди в тот момент разошлись для формальных переговоров / дебатов на два часа.

Но ситуация дальше начала выходить из-под контроля – протестующие прорвались глубоко внутрь здания Капитолия, полиция не смогла их остановить даже при наличии огнестрельного оружия.

Чуть позже полиция Капитолия попросила поддержки вооруженных сил и Национальной гвардии (подчиняются правительству), а около 15:00 мэр Вашингтона объявил с 18:00 комендантский час в городе.

В связи с нападением на здание Капитолия, в 14:15 вице-президента Пенса, который председательствовал на заселении, эвакуировали из здания.

Чуть позже эвакуировали в специальный шелтер и всех парламентариев, но в сети вы можете найти фотографии лежащих под креслами парламентариев, а на входе в зал с взведенными пистолетами стояли охранники.

После этого протестующие (многие из которых имели с собой флаги Конфедерации) захватили зал заседаний, в котором уже не было депутатов.

Позже медиа окрестили захват здания Капитолия актом локального терроризма и попыткой государственного переворота. Слова, которые использовались чаще всего были: восстание, переворот (insurrection, coup).

Член Палаты представителей, республиканец из Иллинойса, Адам Киргинзер, написал в Твиттере: "This is a coup attempt" (это попытка госпереворота).

До 16:00 Трамп публично не комментировал события, в то время как Пенс категорически осудил их в Твиттере, отметив, что виновные в нарушении Конституции будут жестко наказаны.

А в 16:00, избранный президент Байден, выступил перед нацией с великолепной речью, призвав Трампа выступить по национальным каналам и призвать людей разблокировать Конгресс. Через 10 минут Трамп выступил в Твиттере, все так же не признавая поражение, снова сказал, что выборы украдены, но все же призвал людей разойтись по домам.

К этому моменту к зданию Капитолия начала стягиваться военная техника и подъехала большая колонна полиции из Вирджинии. Немного раньше на подмогу пришла полиция Мэриленда – губернатор Хоган, республиканец, который не поддержал Трампа, сказал, что отправил всю полицию в Вашингтон. Также возле Капитолия появилась полиция метрополитена. Подъехала кавалерия.

На все это ушло около двух с половиной часов. Это были сложные 150 минут, которые точно войдут в историю, 150 минут, за которыми точно следили из всех столиц мира.

Знаю, что и много моих друзей следили за событиями из Киева. Интересно, что Национальная гвардия, так быстро задействованная в период протестов Black Lives Matter летом, направилась к Капитолию только после 17:00. По информации NYT, приказ об использовании Нацгвардии дал вице-президент Пенс, а не президент Трамп.

Приехавшая к 17:00 полиция, начала медленно выводить протестующих из здания и ступеней Капитолия. К сожалению, во время протеста от огнестрельного ранения возле здания погибла женщина.

В 18:00 в Вашингтоне начался комендантский час, и через 10 минут полиция сообщила об "освобождении" здания Капитолия, а Трамп написал новый твит, в конце сказав: "запомните этот день"!

Моя дочь Соня, изучающая историю США, днем мне сказала, что это событие – всего лишь второй случай вторжения в здание Капитолия за историю США. Первый раз здание Капитолия было захвачено, 200 лет назад, в 1814 году, когда здание было взято британскими войсками. Так что однозначно, позавчера было историческое событие. Уверен, этот день будет вписан в историю, и его последствия будут видны еще долго.

Смотря на несуразные костюмы некоторых нападающих, я думал о символизме – люди в таких костюмах, восседающие на месте главы Сената, залезающие на статуи бывших президентов, носящие флаги Конфедерации – это все неспроста. Возможно, кто-то спланировал эту картинку именно такой – с целью надругательства над институтами демократической страны. В медиа сообщили, что ФБР занимается расследованием события. Возможно, мы это однажды узнаем.

Вечер 6 января

В 19:00 сообщили, что Конгресс возобновит слушания, и в 20:00 Конгресс таки возобновил работу по утверждению результатов выборов. Начали с возобновления дебатов, которые были вызваны тем, что сенатор Тед Круз днем высказал несогласие с результатами голосования коллегии выборщиков в штате Аризона.

Изначально было понятно, что это несогласие не может остановить выборы, так как для утверждения требовалось бы голосование обеих палат, а это было бы невозможно, принимая во внимание, что в Палате представителей большинство у демократов. В 22:00 два часа на дебаты завершились, и обе палаты Конгресса не поддержали Теда Круза. Хотя выступления были очень интересными.

Параллельно с этим в 19:00 Твиттер заблокировал эккаунт Трампа на 12 часов после того, как тот снова обратился к протестующим со словами, что выборы сфальсифицированы.

Также немного ранее Twitter, Facebook и YouTube удалили выступление Трампа перед Белым домом, с которого он призвал протестующих идти к Капитолию. Компании сказали, что ситуация чрезвычайная, и они принимают чрезвычайные меры. Компании также удалили призывы в соцсетях к военным сборам в разных частях страны.

Что интересно – параллельно с событиями в Вашингтоне, в 16:30, в Джорджии практически завершился подсчет довыборов в Сенат (оставались два места).

В результате выборов: первый раз в истории оба места выиграли демократы, и первый раз Джорджию (в прошлом – один из центров работорговли) будет представлять темнокожий сенатор.

Что еще интересно, за новых сенаторов проголосовало больше избирателей, чем за Джо Байдена на выборах президента Байдена в ноябре 2020-го. В результате этих выборов, в Сенате голоса республиканцев и демократов распределятся 50 на 50, и голос избранной вице-президента Камалы Харрис будет определяющим при голосовании.

Так что в результате дня 6 января, заседание обеих палат Конгресса еще продолжается, но его результаты давно предрешены – выбранный президент Джо Байден будет провозглашен 46-м президентом, и у него будет монопольная власть в стране – впервые с 2011 года президент и одна партия будут контролировать Белый дом, Сенат и Палату представителей. Последствия для республиканской партии еще предстоит проанализировать.

Многие могут подумать, что события 6 января – трещина в репутации США, как демократического государства. Но мне видится, как раз обратное – сильные институты в США снова показали, что готовы давать отпор любой атаке на устои государства. Так что 2021 год все же начинается оптимистично.

