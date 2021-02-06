Запрет 112-го, NewsOne и ZIK – великий шаг. Странно, что Зеленский не сделал этого раньше

Что такое "противостоять российской гибридной агрессии"?

Это ограничивать возможности России влиять на Украину, начиная с наиболее опасных. Так, например, воссоздание украинской церкви или отвязывание от газовых поставок из РФ – великие шаги, поскольку и Русская православная церковь, и газовое давление долгое время были кремлевским способом принуждения Украины к чему угодно.

Закрыть три телеканала (112 Украина, NewsOne и ZIK. – Ред.), которые долгое время были рупорами российской пятой колонны в Украине, – один из таких шагов. Конечно, не такой красивый, как возвращение украинской церкви независимости, но кричаще и верещаще злободневный. Потому что именно эти телеканалы были вторым – после прямого военного давления – инструментом российской повестки в Украине. Именно они ковали приход к власти в нашей стране близких друзей Владимира Путина.

Оторвать им ковалку – это поступок. Поступок решительный, и тем менее ожидаемый от Владимира Зеленского. Возможно, первый его решительный стратегический шаг на должности.

Продержится ли этот запрет?

Есть риск, что его попробуют отменить через суд. Есть риск, что получится. Но тут следует понимать, что телеканал – предприятие, которое должно работать все время. Это как в металлургии: раз домну погасишь, потом разоришься снова запускать. Каждый день запрет бьет по телеканалу и его собственникам.

Так что даже если по итогам судебной тяжбы телеканалы группы Виктора Медведчука удастся запустить вновь, для их возвращения на нынешние мощности понадобится много времени и денег. Которые не факт, что имеем смысл тратить – ведь могут найти способ запретить вновь.

Так что в этом плане удар есть – и настоящий.

Давайте подумаем о том, какими будут политические последствия.

Внезапно тут все вырисовывается неплохо для "Слуги народа" и лично для Зеленского. Настолько неплохо, что странно, что он не сделал это раньше.

Долгое время задачей этих телеканалов была конвертация рейтинга Зеленского в рейтинг сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – условно, но упрощенно. Они, а также еще ряд медиа, включая YouTube-канал блогера Анатолия Шария и ряд анонимных Telegram-помоек, перетягивали на темную сторону "болотную", неопредившуюся в своем отношении к Украине часть масс.

В свою очередь Зеленский и его команда пытались сохранить конфигурацию времен президентских выборов – когда среди его избирателей были и относительно проукраинские граждане, и "ватники", и это самое "болото". Именно поэтому с этим электоратом "не ссорились", на их любимые каналы не наезжали, "ватную" группу народных депутатов в "Слуге народа" лелеяли – тем более, что она во многом совпадала с группой Игоря Коломойского, с которым тогда горшки еще не были побиты.

Результатом стало то, что эта не лучшая часть украинского политикума расправила плечи и начала клевать печень и другие жизненно важные органы уже самой структуры власти.

Порой слышу – не консолидирует ли запрет телеканалов "ватный" электорат?

А он уже консолидирован. Эти телеканалы сейчас работали не на него (задача давно выполнена), а именно на привлечение "нейтрального" избирателя, голосующего пищеварительной системой.

Остановка их работы в среднесрочной перспективе должна не увеличить, а уменьшить рейтинги друзей Путина. И, безусловно, Зеленский здесь выиграет – как минимум, замедлит падение собственного рейтинга.

Но выгода есть не только на этом фронте.

Долгое время Зеленский жил в парадигме борьбы с предшественником – и это выглядело как что-то личное, основанное на какой-то затаенной обиде. Он отпускал колкости в адрес Петра Порошенко даже тогда, когда это казалось странным и немного навязчивым. Мол, уже же победил на выборах, что ж сейчас-то зубоскалить?

Там Бойко в лидеры вырывается, тут Путин под боком, здесь пепельницу из-под Коломойского еще не вынесли, а президент все еще ведет себя так, как будто он на дебатах на стадионе, и как-то не уверен в собственной победе.

Стоило бы порадоваться тому, что это прошло, и президент понял, где на самом деле враги, хотя в последнем видео Зеленский, увы, опять не сдержался почесать любимую мозоль.

Иронично, однако, что как только Зеленский обратил внимание на настоящих врагов – он начал вредить "Европейской Солидарности" больше, чем до этого. Пока шестой президент отпускал колкости в адрес пятого, часть избирателей все еще, как и он сам, жила в парадигме второго тура президентских. Где есть только Зеленский и Порошенко, а ОПЖЗ не существует, не говоря уже об игроках поменьше, и где выбирать можно только из этих двоих. Когда он перестал это делать – мир перестал быть биполярным, а Порошенко из "архипротивника" стал "одним из".

Более того – переходя из "голубей" в "ястребы", выбирая западный вектор в противовес восточному, и атакуя условных "ватников", Зеленский забирает у Порошенко его повестку, его ключевое политическое предложение.

Если "Слуга народа" станет четко проевропейской силой, жестко отстаивающей национальные интересы, если у них будет что показать на фронте борьбы с гибридной агрессией – против чего будет протестовать патриотическая оппозиция, чему оппонировать?

Запретом пророссийских телеканалов Зеленский пытается не просто повторить "ястребиную" политику предшественника, но с наскоку ее превзойти. Мол, "у вас информационная политика упиралась в хромой на все конечности Минстець имени любимого кума, а Медведчук цвел и пах Медведчуком – а мы раз, и сделали то, на что вас не хватало. Какие мы, не то, что вы." Непросто отбить такую подачу.

Переход к отстаиванию украинского суверенитета – в том числе в информационном пространстве – для нынешнего президента был необходим не только потому, что именно этим и должен заниматься президент, но и из чисто прагматических соображений. Если он покажет, что это не сиюминутная вспышка здравого смысла, а последовательный курс – этим он укрепит себя. Одни конкуренты "мочить" его не смогут, потому что нечем, вторые – потому что будет крайне несподручно. Похвалят стратегические партнеры, поскрежещут зубами стратегически противники. Хорошо же.

До поры Владимир Зеленский считал, что он уже вошел в историю. Возможно, сейчас он понял – для того, чтобы по-настоящему в нее войти, недостаточно стать президентом – нужно стать хорошим президентом. Перестать притворяться и начать быть. Понять, что суверенитет страны – твой личный приоритет на весь срок каденции.

Мы не знаем, сможет ли он. Но когда президент делает что-то действительно хорошее – стоит его поддержать.

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