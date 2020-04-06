Запрет машин в столице, прогулок и самоизоляция. Поможет ли это от коронавируса?

Ніщо так не об’єднує, як карантин та самоізоляція. Уряд намагається зробити все більше для того, або призупинити поширення епідемії вірусу в країні та містах.

Один із кроків – це більш жорсткі обмеження. Втім, не може не турбувати факт, що, виконуючи їх, столична влада не створює умови для продовження життя населення. Зворотна реакція наразі не враховується.

Наша країна достатньо часто орієнтується на досвід європейських країн аби подолати коронавірус. Втім, у Європі чітко наділяють своє населення статусом тих, без кого побороти пандемію неможливо. У нас, на жаль, у переважній більшості випадків, ми чуємо обмеження та не чуємо нових можливостей чи альтернатив.

Аби боротися із вірусом потрібно аналізувати та не вдаватися до крайнощі. Інакше кожна навіть раціональна ініціатива держави буде зведена нанівець місцевою владою.

Перейдемо до прикладів.

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Пересування. Заборона на використання індивідуального транспорту, яка наразі активно обговорюється в соцмедіа. Подібна ініціатива не лише обмежує право на пересування, а становить реальну загрозу для місцевого населення.

Зважаючи на обов’язкову самоізоляцію людей старше 60 років, забезпечити їх продуктами можуть лише рідні та близькі. А як це зробити, якщо вони, наприклад, живуть у різних кінцях Києва.

Наприклад, Європейський досвід навпаки заохочує використання індивідуального транспорту, адже таким чином забезпечується мінімізація контактів людей між собою. У Угорщині на час карантину перестали стягувати сплату за місця для паркування, аби таким чином сприяти населення користуватися власний авто і не створювали скупчення людей.

А ще мені дуже цікаво, чи ті ж самі чиновники мерії будуть дотримуватися цього обмеження?

Взагалі тема пересування у столиці також має ще одне, але дуже вагоме відкрите запитання. За помахом зверху було зупинена робота метрополітену.

Хоча, можна було б використати метро для полегшення роботи наземного громадського транспорту, який продовжує здійснювати перевезення "за перепустками". Наприклад, відкрити підземку для поліцейських або медпрацівників у ранкові та вечірні години.

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Здоров’я. Прогулянка по вулиці стає розкішшю. Навіть, коли ти виходиш подихати свіжим повітрям – тобі це не вдасться, адже рівень загазованості в столиці перевищує допустимі норми. Кажуть, що це лише проблеми з антициклоном, хоча, насправді ми знаємо про підпали в Чорнобильській зоні. І у той час, поки штраф за підпали складає 170 грн, штраф за перебування в громадських місцях без маски сягає 17 000 гривень.

Медична статистика, яка відображає нинішній стан речей в Україні, потребує певних авторитарних дій. Але сидіння у чотирьох стінах ще майже місяць сприятиме погіршенню загального стану здоров’я населення настільки, що його лікування зможе перейти в перелік пріоритетних задач наших медиків.

Яким і без того зараз дуже складно. І хоч я не лікар, але мінімізація прогулянок на свіжому повітрі позначиться на нестачі вітаміну D та зайвій вазі. Я вже не кажу про те, що переносити самоізоляцію важко для молоді, запас енергії і сил у яких в рази більший, ніж у літніх людей. Для останніх такі умови життя буде витримати особливо важко.

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Економіка. Відомо, що місто продовжує витрачати кошти на будівництво мостів, у тому числі, славнозвісного Шулявського, але ніхто не піднімає запитання допомоги малому та середньому бізнесу.

Важливо, щоб місцева влада провадила ініціативи не тільки із закликом до меценатів, але й такі – які б допомагали існувати локальним підприємцям. Тільки у такий спосіб вони зможуть пережити цей складний час та повернутися до діяльності після коронавірусу.