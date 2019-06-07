Заявление о "контроле России": ошибка или стратегия?

Очередная эскалация на фронте, которая, увы, сопровождалась жертвами с нашей стороны, закончилась политическими пикировками. Администрация Президента Украины выступила с заявлением, в котором цитирует слова Зеленского о потере контроля РФ над боевиками и надежде на то, что русские возьмут ситуацию под контроль.

Прямое обращение к стране-агрессору, естественно, вызвало резкую реакцию части СМИ и украинских политиков. Последние были особенно активны, поскольку мы живём в режиме предвыборной кампании. Но всё ли так плохо?

Давайте отложим в стороне возмущения заявлением Зеленского и подумаем над его сутью. Политика (не предвыборная грызня, а именно политика) заключается в том, чтобы своими действиями, заявлениями, реакцией усиливать собственные позиции, играть на руку партнёрам (если это выгодно стратегически либо тактически) и ослаблять позиции противников.

Что мы знаем о Донбассе, о так называемых "ЛНР" и "ДНР". Это гибридная война, это оккупация. При этом РФ активно ведёт информационные операции против Украины, а наша страна, увы, не может пока достойно отвечать (состояние информационного поля даже на освобождённой части Донбасса - тому подтвеждение).

Наша задача - подтвердить то, что Москва - непосредственный участник конфликта. Это необходимо как тактически, для давления на РФ, так и в среднесрочной перспективе, говоря о форматах возврата контроля над территориями. Простой пример: пока Россия однозначно не названа прямым участником конфликта с Украиной на площадке ООН, она может претендовать даже на участие в миротворческой мисссии - такое право у неё есть как у постоянного члена Совбеза.

Задача Кремля, соответственно, не допустить фиксации в международных документах своей роли как стороны конфликта. В Украине Россия собирается играть в долгую, влияя на украинскую политику. Цель - ослабление институтов власти и сохранение в политике режима идеологической разобщённости общества на фоне сохранения олигархического договорняка в экономике и структурах политической власти. Поэтому (и я неоднократно писал об этом), РФ ставила целью именно влияние на парламентские выборы. Задача - получить фрагментированный и недееспособный парламент. И уже после этого возвращать Донбасс в состав Украины - на своих условиях.

В этом контексте активизация боевых действий, как бы цинично это ни звучало, укладывается в логику Кремля. Россия всегда "поднимает ставки" либо перед началом переговоров по сути, либо тогда, когда у неё из рук уходит инициатива.

Теперь посмотрим на произошедшее, отмотав события назад.

Для начала вновь обратимся к теме выборов. Социология показывает, что популярность партии Слуга Народа остаётся высокой. И есть шансы, что пропрезидентская сила на выборах в парламент наберёт абсолютное большинство. Кроме того, заданый тренд на обновление политических элит (появление не новых лиц, а именно новых элит с новыми подходами) привёл к тому, что даже оппоненты Зеленского из БПП пытаются использовать его методы в подборе людей на выборы. Тут и смотрины кандидатов, и проекты типа "лифта" от Зе-команды, и новые способы коммуникации. Партия Вакарчука Голос так вообще клеится с использованием тех же механизмов, что и Слуга Народа. А на подхвате ждут ещё несколько групп, которые могут выйти в большую политику.

Одним словом, для Москвы это самый плохой из возможных сценариев. Почему? Давайте вспомним о целях:

Ослабление институтов власти. Если в Раде будет сильная пропрезидентская фракция, процесс ослабления может остановиться и пойти вспять - стуктуры государства имеют шанс укрепиться. Для планов Кремля это плохо. Обновление политических элит. Старые игроки никуда не уходят. Более того: олигархи будут "играть" в каждой из парламентских фракций, поскольку они пытаются уже сегодя обеспечить места в списках "своим людям". Но если есть запрос на обновление элит, возникает вопрос - а какой процент депутатов "заберут" олигархи? Сегодня, согласно исследования "Будущее Украинских Олигархов", они контролируют от 230 до 270 депутатов Рады, при том, что папрламентское большинство - 226. И теперь представим, что все олигархические группы вместе взятые в сумме не дотянут до 226. Это породит новый функционал парламента и может запустить переформатирование системы власти в стране. И при новой системе олигархический договорняк будет существенно ослаблен, как минимум, в политической сфере. Снова плохо для Кремля.

Таким образом, задача России на украинском политическом поле заключается в делегимизации президента, усилении противостояния политических сил. Это рушит рейтинги Слуги Народа, а заодно и партий, которые занимают центристкие позиции. Противостояние всегда усиливает крайние фланги политического спектра. В нашем случае это антироссийские правые и пророссийские бывшие регионалы. Такой парламент будет "сбалансирован" с точки зрения влияний, но вряд ли сможет плодотворно работать, поскольку значительная часть депутатов будет вместо работы просто воевать друг с другом.

Теперь возвращаемся к событиям последних дней. Украинская делегация в ТСК выходит с конкретными предложениями по прекращению огня и говорят о начале последовательных действий по урегулированию. РФ и боевики из ЛДНР требуют прекратить экономическую блокаду. Украинская сторона отвечает: "ок, обсудим, давайте говорить".

Дальше случается интересное - сутки украинские СМИ говорят о "предложениях Кучмы" торговать и не стрелять в ответ. При этом ссылаются на СМИ террористов как на источник информации. Через сутки выясняется, что разговор о торговле начал противник, в надежде загнать украинскую сторону в позицию отказа от диалога. Забавно, что информация о том, что действительно имело место, пришла от ОБСЕ. Опровержение состоялось, но, как было сказано в старом анекдоте, "ложечки нашлись - осадочек остался". Тут мы имеем очередной провал информационной работы украинской власти, причем власти уже новой. Дать противнику 24 часа для разворачивания информационной операции, не говоря ничего по сути, означает то, что тезисы врага в итоге возьмут даже дружественные тебе СМИ. Это серьезный провал команды Зеленского, которая прекрасно сработала на выборах, но оказалась абсолютно не готова к планомерной работе против российской информационной машины.

Этот кейс сам по себе подрывает доверие к Зеленскому со стороны его патриотически настроенного избирателя и может отпугнуть часть колеблющихся.

Идём дальше, и подходим к теме эскаллации на фронте. Обстрел, есть погибшие. Естественно, что тема проходит в СМИ и вызывает возмущение в обществе. Это возмущение ложиться на уже подогретую тему с консультациями в Минске. И все это происходит на фоне объявленных выборов.

Следующий элемент пазла - выбор "жертвы" - атака на позицции "Азова". Это подразделение связывают с одной из правых групп на политическом поле Украины.

Идём дальше, ещё одна вводная - Медведчук и Бойко собираются в Москву. Сей вояж вызовет ещё большее возмущение в Украине и, среди прочего, добавляет по паре процентов поулярности как правым на Западе, так и проектам кума Путина на Востоке. А Слуга Народа и центристы эти проценты теряют. Не исключаю также варианта "знакового события". Например, Медведчук (не сегодня, но до выборов) может привезти домой одного-двух моряков из плена. Продемонстрирует, что "с Москвой можно говорить" и вновь сделает "укол" центристам перед выборами.

Игра идёт, и игра серьёзная. И, похоже, Москва решила гарантировать для себя владение инициативой. Для чего? Одна из причин - риторика новой украинской власти. Как в случае с указом о паспортах, так и в случае с ТСК, со стороны Зеленского нет перехода в прямое столкновение, но есть попытка ассиметричного "укола", который ставит Кремль в уязвимое положение. Это неприятно Путину, который не привык быть в пикировках "второй скрипкой".

И вот тут мы снова возвращаемся к новым заявлениям Зеленского. Помним о тезисе "Россия - сторона конфликта", и об информационной составляющей идущей войны. В этом контексте заявление о том, что РФ "частично потеряла контроль" над боевиками, демонстрирует новый подход. Зачем в разговорах о событиях на фронте говорить про страну-агрессора, но апеллировать в "властям ЛДНР" по теме прекращения огня? Глупо разговаривать с куклой, обращаться надо к кукловоду.

Этот поворот темы рушит привычные рамки коммуникации и создаёт условия, при которых любой ответ русских несёт для них политические издержки.

Заявление "мы их и не контролировали" - самое простое, но в таком случае ставит под вопрос способность России быть посредником либо гарантом выполнения договорённостей. Например, Минских соглашений. Второй аспект возможного заявления РФ "мы тут ни при чём" - это еще и сигнал участникам незаконных вооруженных формирований на Донбассе и основание для украинской агитации с тезисом "русские вас используют, подставляя под ответственность, а сами, как трусы, прячутся. Приказы выполняете вы, сядете либо будете убиты тоже вы, а московские гости просто уедут, забыв о вас и ваших семьях"; Отрицать утрату контроля равносильно прямому признанию, что контроль есть. Как говорится, что и требовалось доказать. Признать утрату контроля - ещё хуже, это будет означать, что РФ, развязав войну, не может эффективно контролировать её ход. То есть, что власть в Москве слаба.

Фраза "Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами" вполне укладывается в данную логику. Если эскалация прекратится - мы заявляем, что Москва восстановила контроль, то есть, подтвердила своё присутствие. Не прекратится - значит, ВСУ могут начать действовать с необходимой по ситуации жесткостью, а на вероятные протесты России можно отвечать простым тезисом: "Господа, мы с вами подписали и Минск-1, и Минск-2". Вы - гаранты его исполнения. Но если есть группа умалишённых, которых вы не можете контролировать, то это угроза и для нас, и для вас. И мы просто делаем своё дело - ликвидируем неподконтрольные никому НВФ, чтобы выполнять минские соглашения". При таком подходе линия фронта может и несколько переместится - так, чтобы украинский флаг после долгого перерыва вновь поднялся в нескольких населённых пунктах Донбасса.

При таком подходе заявления Банковой выглядят, как минимум, интересно, и создают новые рамки коммуникации. Естественно, что одними словами войну не выиграть, нужны ещё и дела. Поэтому для себя я отмечаю удачные формулировки, но продолжаю наблюдать за происходящим, поскольку именно реальные поступки, а не слова, зададут направление будущим событиям.

Специально для LIGA.net