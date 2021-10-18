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ЗеКороль "умирает"?

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ЗеКороль "умирает"?

президент инвестиционной группы Универ
18.10.2021, 08:20

Хотя рейтинги Владимира Зеленского еще высокие, поддержка украинцев может быстро сократиться – много проблем и шквал давления с Востока и Запада

На экваторе каденции президентства Владимира Зеленского его лично и его политику критикуют даже ленивые.

С одной стороны – северный заклятый сосед. За "фашизм", независимость и прозападную риторику. Фактически – за нежелание отдаться в загребущие ручки Кремля. Такие надежды за поребриком были в начале каденции. У нас политические оппоненты их также подпитывали.

Хотя некоторые боты и сейчас считают, что такая критика – игра президента России Владимира Путина, я так не думаю. Украина при Зеленском, как и при его предшественнике Петре Порошенко, продолжает удаляться от совка, "единого народа" и скрепов. Украинские сторонники совка и скрепов, которых достаточно много в нашей стране, и которые голосовали на выборах за Зеленского, уменьшают поддержку президента.

С другой стороны – условный Запад. Оффшорный скандал Pandora Papers (первое место в мире по количеству фигурантов), критика "антиолигархического" законопроекта, затягивание МВФ с последующим траншем, фактическое игнорирование интересов Украины в газопроводе Северный поток-2, недовольство скоростью судебной реформы и тому подобное.

Хотя формальная поддержка остается, она становится все более формальной. Критические настроения к власти Зеленского на Западе реально растут, а не как раньше – через доморощенную интерпретацию.

С третьей стороны – недовольство широких слоев населения коммунальными тарифами. Заоблачные цены на газ также закладываются в стоимость товаров и услуг, что в дальнейшем разгоняет и так высокую инфляцию. Люди, которые мало понимают в экономике и далеки от политики, а это подавляющее большинство населения, не без оснований обвинят именно президента. Ведь у него сейчас вся власть в Украине.

А еще есть политический кризис, зашквары с рядом депутатов монобольшинства, слабые люди на высоких должностях, быстрый рост заболеваемости коронавирусом ...

Хотя рейтинги Зеленского еще очень высокие, при таком шквале давления и проблем приверженность украинцев к ЗеПрезиденту может достаточно быстро растаять.

О реальности второго срока не будет и речи. Конечно, можно будет цепляться за призрачные надежды, как Виктор Ющенко, но результат будет таким же.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
МВФ президент олигархи Владимр Зеленский Pandora Papers Рейтинг президента
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