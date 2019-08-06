"Зеленая энергетика" и дорожная карта к свободному рынку

Создание нормативно-правовой базы для «зеленых тарифов» в секторе возобновляемых источников энергии в Украине было основной стратегической целью для привлечения прямых иностранных инвестиций и поощрения участия иностранного капитала в разработке новых энергетических технологий, но все усилия так и не дали результатов в части создания свободного, справедливого и конкурентного энергорынка.

Хотя область возобновляемых источников энергии является одной из наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, проблема заключается в том, что в Украине в этом быстро развивающемся новом секторе в основном доминируют недобросовестные и коррумпированные отечественные игроки.

В Украине действительно сформировался «зеленый сектор» в энергетике, однако его создание привело лишь к дополнительной концентрации собственности и усилению влияния олигархов, которые не только получили субсидируемый государством и практически гарантированный источник дохода, но и пытаются монополизировать формирующийся «зеленый сектор» через коррупционное политическое влияние, злоупотребления в законодательном процессе и правительственных установлениях. В результате вместо того, чтобы стать новой потенциально процветающей отраслью, работающей на основе принципов свободной экономики, сектор «зеленой энергетики» в Украине стал наглядной иллюстрацией того, как привычка к монополизации препятствует усилиям по реформированию страны в направлении свободного рынка.

В подробном журналистском расследовании, опубликованном «Экономической правдой», степень коррумпированности отрасли продемонстрирована достаточно ярко. В статье детально описаны случаи «конфликта интересов», злоупотреблений инсайдерскими данными и властью при разработке и формировании политики в этом секторе, а также уровень вмешательства внутренних игроков в политический и регулятивный процессы. К злоупотреблениям прибегали, например, депутаты, которые создавали компании для использования своего положения в политике для получения выгоды от «зеленых тарифов» через «партнерство» с бизнесом (своим участием они гарантировали, что соответствующее законодательство будет приниматься в их интересах), оказывали давление на местные органы власти, переписывали финансовые активы на членов семьи, не только предоставляли должности "общестенникам", командированным от частных бизнес-структур, но даже поручали им написание отраслевых законопроектов.

В недавнем выступлении перед иностранными инвесторами в «Экономическом клубе Канады» в Торонто президент Зеленский честно признал, что главной проблемой украинской экономики является коррупция. Некоторые критиковали столь нелицеприятное признание, но другие одобрили его прямоту, утверждая, что признание этой проблемы вместо отрицания ее важности является основой для по-настоящему решительных усилий по преобразованию национальной экономической практики.

Несмотря на это, даже для симпатизирующей в целом аудитории одобрение таких заявления не означает быстрый переход к инвестициям. Заявления - это только начало. Для настоящего доверия инвесторов недостаточно заявления о намерениях создать инвестиционно-привлекательную среду, которая облегчила бы ведение бизнеса в Украине, недостаточно даже предложения - и затем принятия - законодательства о «конфликте интересов» и повышения прозрачности принятия политических решений, особенно в части лоббистских усилий, при сохранении архаичной политической и экономической модели.

Нет сомнений, что иностранные инвесторы видят возможности инвестировать в развивающийся рынок, такой как Украина, но опытный инвестор также хочем иметь убедительные доказательства того, что украинские политики действительно стремятся создать (а не сфальсифицировать) рыночную среду со справедливыми, прозрачными, конкурентными правилами и законами. Украина больше не может позволить себе считаться экономической юрисдикцией, в которой иностанные инвесторы не могу рассчитывать на справедливую норму прибыли.

Хотя Украина пытается перейти к рыночной экономике, - особенно в инвестиционно-привлекательных отраслях «зеленого сектора», предполагающих вложения в новые технологии, - ее экономическая культура по-прежнему обременена коррупционными атавизмами, которые сразу же (и, судя по расследованиям, вполне успешно) проникли и в сектора новой экономики. И эта тенденция должна быть немедленно обращена вспять.

С 1 января 2020 года начнет работать система аукционов для всех генерирующих солнечных электростанций мощностью более 1 МВт. Но само по себе внедрение системы аукционов не является гарантией, что удастся обеспечить рыночные и конкурентные принципы сущестования нового сектора экономики. Аукционы должны проводиться с постоянным контролем за тем, чтобы энергомонополии и прочие коррумпированные национальные игроки не получили контроль над процедурами или не нашли способ манипулировать ими через подставные структуры, чтобы исключить возможность для недобросовестных игроков объединиться для совместного применения коррупционных практик. Если этого не сделать, механизм аукционов просто не сработает.

Не может быть сомнений, что монополии хотели бы обеспечить сохранение закрытого и ограниченного рынка, полностью им подконтрольного, минимизировать присутствие и влияние иностранных инвесторов, которые могли бы составить им конкуренцию. Не может быть сомнений, что любые движения в сторону открытой экономики и роста ее конкурентности встретят жесткое сопротивление со стороны «политических противников», действия которых будут продиктованы нынешними монополистами.

Дискуссия вокруг будущей нормативно-правовой базы неизбежно сосредоточится на создании в этом секторе конкурентного рынка, который в конечном итоге и приведет к снижению стоимости электроэнергии для потребителя, одновременно обеспечивая и энергетическую независимость и стабильность, и ликвидацию монополистических практик. Именно поэтому монополисты будут использовать все средства влияния, чтобы это предотвратить.

Политики должны также рассмотреть новые законы, которые будут включать ограничение концентрации собственности в «зеленом секторе», и, возможно, рассмотреть вопрос о том, чтобы признать «зеленый сектор» энергетики «фактором национальной безопасности» с соответствующий строгостью регулирования и контроля того, какие субъекты бизнеса и с какими ограничениями по контролю могут владеть «зелеными» компаниями. Также следует рассмотреть вопрос, в какой степени иностранная собственность на предприятия «зеленого сектора» повлияет на геополитическую безопасность Украины.

Политики и власть должны спросить себя: в какой степени энергетика и национальная безопасность Украины будут защищены, если в и новом энергетическом секторе будут доминировать олигарх Ахметов, контролирующий ДТЭК, и китайская CNBM International Corporation?

Чтобы привлечь надежные иностранные инвестиции, украинские политики должны понимать, что ничем не ограниченное присутствие олигархов в любом экономическом секторе обрекает на провал и планы по созданию свободной экономики, и надежды на усиление конкуренции.

В то же время они должны понимать, что коррупционные практики олигархов и их цели всегда ориентированы на обеспечение устойчивых доходов для немногих избранных, а не на создание конкурентных механизмов, которые принесут пользу и национальной экономике в целом, и потребителям, обеспечивая при этом энергетическую независимость всей страны.

Перевод с английского LIGA.net