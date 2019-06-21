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21.06.2019, 15:13

Зеленский, бизнес, контрабанда, блокчейн: будет ли результат

Зеленский, бизнес, контрабанда, блокчейн: будет ли результат
кандидат экономических наук, консультант по информационным системам

Озвученный Владимиром Зеленским на встрече с бизнесом подход для борьбы с контрабандой перспективен, но с его реализацией будут и проблемы

На встрече президента с представителями бизнеса наиболее часто звучали такие идеи, как дигитализация государственных функций и борьба с контрабандой. С обращения Владимира Цоя с призывом "задушить контрабанду" начался диалоговый формат встречи. В ответ Владимир Зеленский обещал быстрое решение проблемы в рамках зонтичного проекта, символично названного им "государство в смартфоне", заявив, что подробности и конкретика не заставят себя ждать.

Не нужно заглядывать за занавес, чтобы предугадать суть этих инноваций. Во всем мире основные надежды в борьбе с контрабандой и теневой экономикой действительно возлагаются на информационные технологии. Речь идет о внедрении электронного инвойсинга (e-Invoicing) в странах, где его еще нет, и увеличении охвата торговых операций e-Invoicing там, где система уже существует и под нее создана законодательная база.

Рекордсменами по внедрению e-Invoicing являются страны Латинской Америки, которые (по версии Эрнандо де Сото) дно бедности смогли пережить благодаря компенсаторам теневой экономики, в том числе благодаря контрабанде. Но затем настало время реанимации госсектора, а собираемость налогов была обеспечена сплошным внедрением электронных чеков и накладных. В Евросоюзе развитие электронного инвойсинга основано на соответствующей Директиве Евросоюза от 2014 года.

Украину, в которой примерно с этого же времени действует электронный реестр налоговых накладных, нельзя считать в этом отношении отстающей, даже с учетом того, что наша система несколько однобока, нацелена на фискальные нужды и монополизирована, из-за чего во времена МинСДОха была легко адаптирована тогдашними его руководителями для специфических целей: создания контролируемой ими системы "налоговых ям" и сети “помоек” - какая уж тут "забота о бизнесе"! Причем технически этот воз "и ныне там". А ведь правильно построенный e-Invoicing может не только упростить налоговое администрирование, но и принести прямую пользу потребителям. Например, существенно упростить контроль покупателями происхождения товара. Что особо актуально, например для рынка лекарств с его печально высокой долей конрафакта.

Если фокусироваться не только на отдельных фискальных утилитах, а смотреть шире, то наша система электронного реестра, безусловно, должна развиваться. В частности для борьбы с контрабандой, увеличения подвижности бизнеса и развития дополнительных инструментов его финансирования, а также для защиты потребителя нужны:

  • гармонизация учета с основными торговыми партнерами;
  • интеграция с подобными системами в Евросоюзе и странах Юго-восточной Азии (как минимум);
  • обеспечение мгновенного обмена информацией об импорте-экспорте, уплате налогов, трансферных ценах;
  • использование AI к анализу "big data" для выявления косвенных и прямых признаков уклонения от налогов, контрабанды и фальсификации;
  • параллельное продвижение систем цифровой идентификации и верификации;
  • подготовка высокопроизводительной инфраструктуры в виде “облачных” сервисов и многое другое.

Все это и создаст полноценную современную e-Invoicing систему, к которой большинство стран движутся, но совершенно разными темпами. Учитывая масштабы мероприятия, не удивительно, что "дорожные карты" подобных проектов в Евросоюзе, в частности, расписаны минимум до 2025 года. И заметьте, что никто не обещает от них мгновенного эффекта.

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Трудности состоят, например, в переносе инфраструктуры с серверов налоговых администраций (информация в которых может теряться и компрометироваться) в “облака”, в современные дата-центры с высокой доступностью и надежностью. Для этого нужны не только существенные инвестиции, но и глубокие законодательные изменения.

Так как e-Invoicing интересует не только фискалов, но и банкиров (как средство снижения расходов и рисков при торговом финансировании и факторинге), то банковские учреждения нередко наравне с государством являются драйвером развития таких систем и их инвестором.

Из-за высоких требований к надежности информации при ее одновременной открытости разработчики систем все больше обращают внимание на блокчейн - как систему, позволяющую устранить монополию на хранение информации. Отобрав базы данных, скажем, у некого министерства, их можно таким образом децентрализовать, максимально защитить от взлома и коррупционных манипуляций. Одновременно блокчейн-платформа позволяет совместить функционал цифровой идентификации и хранения реестров транзакций.

Однако в блокчейн-сообществе не все гладко. В нем существует множество идей и предложений, но нет абсолютного лидера по критерию цена-надежность. Выявленние в начале 2019 года дефектов в ряде платформ, используемых для прямой реализации корпоративных блокчейн-систем или “якорения” локальных версий, это подтверждают. Это направление очень перспективное и многообещающее, но оно находится в стадии экспериментов и пробных внедрений.

С учетом всего сказанного, президенту и его команде:

  • не стоит делать секрет Полишинеля из планируемых ими инноваций;
  • так как подобные системы прямо зависят от выбранных технических решений, то круг привлеченных экспертов нужно расширять, привлекая мировой опыт;
  • следует учесть, что без гармонизации и интеграции информационного обмена со странами – крупными торговыми партнерами – эффективность в борьбе с уклонением от налогов и контрабандой будет невысока;
  • необходимо раскрыть карты как можно скорее, тогда национальный и международный бизнес – основной потребитель данной системы - сможет поучаствовать в ней идеями и инвестициями;
  • не стоит говорить о мгновенных эффектах, создавая ложные ожидания, так как во всем мире подобные системы развиваются достаточно медленно и не без проблем.

Специально для LIGA.net

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Теги: блокчейн, Владимир Зеленский, контрабанда, Государство в смартфоне, e-Invoicing
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