"Зеленский для ваты": почему оказался востребован именно Шарий

Большое, как известно, видится на расстоянии, а особенно хорошо - на большом расстоянии. Например, как от Тбилиси до Киева. Правда, при таком ракурсе теряются детали, а кое-что сильно искажается, но на это искажение мы введем поправку. Так или иначе, позволю себе личные впечатления о событиях в совсем не чужой мне стране: все-таки ваш покорный слуга родился в Одессе.

К своему стыду, ещё совсем недавно я не знал, кто такой Анатолий Шарий. Вернее, имя это, конечно, слышал, кое-какое представление имел, но совсем не следил за его высоким творчеством. Да-да, совсем как про Пастернака - не читал, но осуждал. И, наверное, продолжал бы не читать (и не смотреть), если бы Анатолий не пошел в большую политику, не создал партию и не включился в нынешние выборы в Верховную Раду Украины.

Но он пошел, включился, и тогда стало понятно, что Шарий не просто социокультурный феномен "русского мира" в Украине. Шарий - это позиция на поле. Причем позиция крайне интересная, я бы даже сказал - занятная. Судите сами.

В доисторические времена (а время до Революции Достоинства вполне можно считать доисторическим) жители Украины условно делились на "желтых" и "синих", которые потом стали, соответственно, "патриотами" и "ватой". Не все жители, конечно, а политические активная их часть и примкнувшие. В понятия "патриоты" и "вата" я не вкладываю ничего обидного (или наоборот), эти понятия используются в данном случае сугубо утилитарно, для обозначения политически активных групп граждан, не более того. Рискну предположить, что подавляющая часть населения Украины не причисляет себя ни к тому, ни к другому лагерю. Что, впрочем, показали президентские выборы.

Часто приходится слышать: вот, мол, люди проголосовали за Зеленского не потому что он такой хороший, а потому что Порошенко такой плохой. Однако все не совсем так, - вернее, совсем не так. Учитывая наследство, которое досталось Петру Алексеевичу, он почти наверняка войдет в историю как вполне приличный президент. И дело не только в безвизе или томосе. К тому моменту, как Порошенко стал президентом, стоял вопрос о существовании Украины как таковой. Сегодня можно точно сказать, что Украина не просто выстояла, но и укрепилась. Да, претензий к Порошенко вагон и маленькая тележка. Главная - в том, что он не смог (не захотел) модернизировать систему государственной власти в стране так, чтобы она обеспечивала устойчивое развитие. Отдельные удачные эпизоды типа децентрализации - то исключение, которое подтверждает правило. Но проблема Порошенко на минувших выборах заключалась именно в том, что граждане Украины отказали в доверии не только ему, но и всем системным политикам вообще. Логика тут была очень простая: раз уж политик, пришедший после Революции Достоинства, не захотел (не смог) ничего менять, то что уж говорить о других. А ведь кредит доверия у Порошенко был ничуть не меньше, чем у Зеленского - на выборах 2014 года Порошенко победил в первом же туре.

И вот тут, на фоне недоверия к политикам "системным", возник Владимир Зеленский - человек, которого все знают, но главное - другой. И ведь понятно, что сегодня в Украине может победить только Зеленский - не как политическая сила, а как тип политика. И вопрос только в том, какой именно Зеленский победит.

Посмотрите, как набирает очки партия "патриотического Зеленского" - я про Голос Вакарчука. А ведь времени на раскрутку у них почти не было. На нынешних выборах старые политические силы по инерции ещё получат значительную часть голосов электората, однако в отношении политического будущего "системных" политических сил Украины у меня большие сомнения. Вот патриоты определились - Вакарчук сегодня их главный модернистский проект. Не факт, что он останется единственным, в Украине огромный резерв для подобных политических сил в лице ветеранов АТО и волонтеров, но на сегодняшний день это так.

С Зеленским и его Слугой народа тоже все более или менее ясно. Ему нужно было провести выборы как можно быстрее, до того, как его личный рейтинг, на который завязан рейтинг его партии, не упал до критической отметки, и он их проводит.

Но вот вопрос - а что же "вата"? И тут, конечно, без слез взглянуть некуда. Глядя на потуги двух Ген и Вилкула с Мураевым вытеснить из электорального поля тяжеловесов Медведчука - Левочкина - Бойко, понимаешь, что какие-то места (в основном по мажоритарке) они, конечно, наберут, но вот великие свершения им не по плечу. Великое свершение - это спринтерский рывок, хотя бы отдаленно напоминающий рывок Зеленского на предыдущих выборах, или рывок Вакарчука на этих. Что-то Оппоплатформа у Оппоблока, конечно, отгрызет, но это по любому не решит главную проблему - монополию Медведчука на "синем" поле, каким бы небольшим это поле ни казалось. Кстати, не такое уж оно и небольшое. А оставлять это поле Медведчуку ну никак нельзя. Не оправдал он высокого доверия, получил явно больше, чем заслужил. Позиции его в Кремле уже не те, да и вообще на дворе 2019 год, так что пора ему уходить в тень.

Но для того, чтобы Медведчука вытеснить, нужен политик нового типа. И кто же, как не топ-блогер, властелин интернетовских душ, на такое способен?

И тут у нас ровно два кандидата на такую позицию: ставший совсем недавно известным блогером бывший премьер Украины Николай Азаров - и уже давно широко известный Анатолий Шарий.

Находящийся в бегах Николай Янович смотрится солидно, постоянно говорит про экономику, цифры, расчеты и так далее. И все бы хорошо, если бы не одно "но". Когда слушаешь Азарова, складывается впечатление, что он понятия не имеет о российской агрессии на Донбассе. Про аннексию Крыма уж и не говорю. Вы можете посмотреть десятки роликов Азарова - и не найти ни малейшего намека, что на Донбассе идет война. Возьмем хотя бы последний сюжет про подготовку к зиме, где Азаров призывает правительство Украины закупать уголь у “своих”. Ну, во-первых, у "своих" - это у кого? А во-вторых, закупают же и без Азарова. Кроме всего прочего, Азаров - самый "системный" из всех "системных" политиков

Так что для заполнения "несистемной" вакансии остается только Шарий.

Кто такой Анатолий Шарий, думаю, читателям объяснять нет необходимости. Гораздо интереснее то, как Шарий ведет избирательную кампанию. Никаких цифр, никакой экономики, никакой войны, зато все темы - кто и каким образом обижает Шария и его сторонников, которые ходят с красными шариками. И вы знаете, судя по просмотрам в Youtube - это работает! Нет, конечно, я далек от мысли, что партия Шария способна на этих выборах показать хоть какой-то результат (социология в Украине - почти точная наука, и она врать не будет), но вот как задел на будущее - почему бы и нет? Идет практическая обкатка схемы.

Однако было бы несправедливо вообще не учитывать фактор Шария на этих выборах. Давайте посмотрим все-таки, у кого Шарий отберет, если наберет.

Конечно, в первую очередь, у обоих "оппо", наверняка в Украине есть молодые люди, которые поддерживают "синих" и не любят "патриотов". Точно ведь есть. И эти молодые люди голосуют или за "оппо", или за Зеленского. Поэтому, начав наблюдать за творчеством Шария, я все ждал, когда же он начнет атаковать президента. И он начал, сначала тихо, как бы смущаясь: вот, мол, смотрите, "плюсы" показали интервью Виктории Сюмар против меня, это что же такое делается товарищи. И уже на следующий день гораздо громче: "кто украинофоб? Я украинофоб? А кто называл Украину немецкой порноактрисой?" Весь сюжет записан исключительно для этой фразы, а наезд на Вакарчука-Пинчука - не более чем повод. Тем более, что выпад против Зеленского прозвучал в самом начале, то есть, кто смотрит - тот точно не пропустит. И ещё один момент: в последнее время Шарий крайне щепетильно относится к уголовному кодексу. Оно и понятно, ситуация обязывает.

Вольно или невольно, но в сложившейся ситуации ситуативным союзником Шария оказывается Европейская солидарность. Для самого Шария принципиально важно иметь сильного спарринг-партнера: без сильного Порошенко само существование политической партии Шария лишается высокой миссии и глубокого смысла. С кем тогда бороться, - с президентом, которого только вчера избрали, или с Вакарчуком, который создал свою политсилу ещё позже? Нет, нужна угроза "реванша", нужно постоянно показывать - они тут, они могут вернуться, и мы (партия Шария) - единственные, кто спасет вас от них. Отсюда все эти походы с шариками на акции Порошенко и все эти истерики на Youtube. Причем у Европейской солидарности Шарий голоса вряд ли отберет, ну совсем вряд ли, а вот у Зеленского - вполне.

Из сказанного следует, что Шарий - в сущности, не политик (пока, по крайней мере), сейчас он держит позицию на электоральном поле, является инструментом в предвыборной борьбе. Политтехнологией, которая раскалывает украинское общество, прежде всего - электорат Зеленского. Так что и реагировать на него придется прежде всего команде президента. Но реагировать, конечно, не запретами. Идея "держать и не пущать" давно уже не дает эффекта, и то, что самого Шария не допустили на выборы, вряд ли помешает его политическому проекту - скорее, даже поможет. Поэтому - следите за руками. Вернее, за тем, кто покупает шарики.

Напомню: на расстоянии видится общая картина, но дьявол, как всегда, кроется в деталях. А детали на расстоянии видны нечетко, поэтому описанная выше картинка вполне может быть и искаженной. Но тут уж не обессудьте. Автор ведь как акын - что видит, то и поет.