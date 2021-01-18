Зеленский готовится добить реформу антикоррупции. Это будет разрыв с Западом

Заради порятунку заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова, Офіс президента готує терміновий законопроект, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство України з Заходом.

1. З підслідності Національного антикорупційного бюро забирають топ-посадовців (натомість, завалюючи детективів дрібною корупцією).

2. Підривають конституційність Вищого антикорупційного суду (роблячи його спеціальним, а не спеціалізованим);

3. Дають генеральному прокурору право забирати справи НАБУ. Зараз генпрокурор Ірина Венедіктова прикривається незаконними рішеннями судів, тому ВАКС повертає справи в НАБУ.

4. Всю співпрацю НАБУ з закордонними колегами кладуть під офіс генпрокурора.

Це так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, де чорним по білому написано: справа Татарова – бетонна підслідність НАБУ.

Крім порятунку Татарова, законопроект підриває основні досягнення України у співпраці з Міжнародним валютним фондом та Західними партнерами.

Незалежність НАБУ, підслідність органу топ корупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (напряму без Генеральної прокуратури України) – це все базові умови співпраці України з Заходом.

При чому, саме президент Володимир Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС.

Не знаю, яка роль в цій ініціативі президента, але саме він особисто (а не портновсько-кремлівські функціонери в його Офісі), нестиме відповідальність за знищені цим законопроектом стосунки України і Заходу.

Особливо – стосунки з новообраною адміністрацією в США, в якій відповідальні за Україну (ще до призначення) неодноразово наголошували на критичність збереження антикорупційної інфраструктури.

Ми легко перевіримо, чи ініціатива Зеленського - це ідіотизм, чи чергова спланована спецоперація кремлівської агентури в його Офісі.

Якщо навіть після цього Татарова не буде звільнено, значить, кремлівська агентура не просто сидить в Офісі президента, вона цим офісом керує.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.