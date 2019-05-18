Зеленский и коалиционная кулебяка от Народного Фронта

Утверждение даты инаугурации Владимира Зеленского чудесным образом поспособствовало улучшению зрения: депутаты Народного Фронта внезапно сумели отчетливо увидеть, что у них нет ничего общего с депутатами от блока проигравшего выборы Петра Порошенко (еще и оскандалившегося с коррупцией в ближнем его окружении). Никакой "Европейской Украины" и никакой коалиции.

Любой значимый политический маневр у нас обычно похож на "слоеный пирог", то есть, имеет несколько спрятанных один под другим резонов.

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На поверхности нынешнего "пирога" — крем, аргумент, лишающий Владимира Зеленского возможности досрочного роспуска Рады. Потому что Нарфронту идти на выборы именно сейчас совершенно неинтересно.

Далеко не все партийные структуры участвовали в президентских выборах, соответственно, их надо "расконсервировать". Не сказаны последние слова между фракциями Нарфонта, ориентирующимися на Арсения Яценюка, Арсена Авакова и Александра Турчинова. А между ними многое надо обговорить и увязать. И совершено неясна форма участия в партийном проекте Владимира Гройсмана и его людей. Так что Нарфронт — он фрукт сезонный, полностью созреет к осени.

Сам Зеленский весьма обижен холодным депутатским приемом и чисто по человечески хотел бы эту Раду разогнать. Под аплодисменты своих 73% - плюс под такое дело еще и добавятся. И отсрочка в 30 дней на предсмертные судороги Рады, его не радует - и, возможно, не остановит. Тем более, что в Зе-команде есть убежденные сторонники досрочных выборов.

Но есть и трезвые головы, которые убеждают президента, что партия Слуга Народа к выборам пока не готова. И если поступить опрометчиво, то новый состав парламента может оказаться еще похлеще, чем нынешний. Окончательное решение, по всей видимости, будет приянято после консультаций с иностранными партнерами, прибывающими на инаугурацию.

Второй слой — из сдобного теста. Заявление Нарфронта о выходе из коалиции — это ведь еще и приглашение нардепов к очередному коалиционному танцу. Кроме Народного фронта, в новое большинство могут войти Батькивщина, Самопомич, группы Воля народа и Возрождение, а также внефракционые депутаты. Весомую роль в формировании такой коалиции сыграет Игорь Коломойский, который вернулся в страну, в том числе, и для этого, хотя его интересует в первую очередь его бизнес.

Новая коалиция - это еще и новый состав Уряда. Разумеется, в новом правительстве обязательно "потеряют" Владимира Гройсмана. Вспомним классику: "Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Я не знаю никакого Козлевича". С Гройсманом отправятся в политическую кунсткамеру порошенковские назначенцы с гиперлупами с минстецями. Но вот состав, провокационно заявленный Коломойским, вряд ли возможен. Мол, заботливого Андрея Коболева — главой Кабмина, чтобы он вместо мамы позаботился об Игоре Валерьевиче, а Юлию Тимошенко - на почетную пенсию в виде поста спикера Верховной Рады.

Коломойский, как тертый украинский переговорщик, на старте оглашает заведомо неприемлемые для партнеров позиции, чтобы потом, как бы "под давлением аргументов", согласиться на то, что его устраивало изначально. Так что Тимошенко может реально претендовать и на свой третий заход на Грушевского. Опять же экономия для бюджета: не надо рисовать новый портрет для галереи премьер-министров на седьмом этаже Кабмина.

И, наконец, третий слой — начинка, то есть, самое главное.

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В условиях возникшего парламентского кризиса президенту Зеленскому будет крайне непросто провести через Раду назначение главы СБУ. В любом случае, в нынешней неразберихе если не единственным, то основным гарантом политической стабильности в Украине остается министр-долгожитель от Нарфронта Арсен Аваков. Фигура он крайне неоднозначная, но с ним новой власти придется считаться. А ставший "эксклюзивным" после развала коалиции министр МВД наверняка сможет удержать на плаву и перетащить в Зе-реальность ряд политических фигур, которые ориентируются на него.

Вот такой получается коалиционный пирог с начинкой - или кулебяка, если уж совсем по-кулинарному.

Специально для LIGA.net