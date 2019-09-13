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13.09.2019, 13:40

Зеленский и миротворцы: что приблизит возвращение Донбасса?

Зеленский и миротворцы: что приблизит возвращение Донбасса?
президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса

Складывается ощущение, что президент все еще не вполне осознает реальную ситуацию на оккупированных территориях, считает Сергей Гармаш

Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает идею международных миротворцев на Донбассе.

На мой взгляд, это ошибочная и опасная позиция. Миротворцы ООН – это единственная возможность для России уйти, сохранив лицо. А для Путина – это самое главное (если, конечно, он захочет уйти). Иначе команде Зе, которая хочет быстрого мира, придется выполнять капитулянтские Минские соглашения на условиях России. Сам по себе текст Минского договорняка довольно размыт, поэтому важно то, чья трактовка будет принята сторонами. Но не трудно догадаться, что Киев, как слабую сторону, будут склонять (в первую очередь наши «партнеры» из Берлина и Парижа) принять трактовку Москвы. Так называемая "формула Штайнмайера", которую сейчас продавливают по лини Нормандской четверки - это и есть московский вариант мира, который для Украины означает лишь символическое возвращение на Донбасс, а де-факто регион останется российским.

К тому же нужно учитывать, что за 5 лет конфликта на оккупированной территории возникла своя специфическая антиукраинская информационная и идеологическая атмосфера. Многие там действительно боятся возвращения Киева. Поэтому мягкий, постепенный переход региона под украинский флаг при международном посреднике мог бы стать амортизационной подушкой для жертв российской пропаганды.

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Опять же, сценарий с миротворцами позволяет Украине не остаться один на один с Москвой, которая не соблюдает договоренностей и, к сожалению, все еще остается сильнее Киева в военном, информационном и экономическом плане. Не зря Путин тоже выступает против миротворческих сил в регионе.

Важно только, чтоб миротворцы были настоящими, а не россиянами в белых касках, как это было в Абхазии или Приднестровье.

А в целом, позиция Зеленского по Донбассу тревожит все больше и больше. Видно, что человек мало понимает специфику этого конфликта, этого региона и своего противника. Пока еще рано делать выводы, потому что нет действий. Но если делать будут то же, что говорят, то нас ждет «веселая» зима. Особенно учитывая, что в декабре будет рассматриваться вопрос пролангации закона об особом статусе Донбасса. Боюсь, что даже при понижении цен на газ, вопрос Донбасса может стать той темой, которая похоронит рейтинг президента. Да, люди действительно хотят мира. Но не ценой несправедливости. А несправедливость – это даже по социологии, главный фактор, который может заставить украинцев выйти на улицы...

(Источник - блог автора)

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Теги: миротворцы ООН в Донбассе, Владимир Зеленский, минские соглашения, формула штайнмайера
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