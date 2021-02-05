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Зеленский-Медведчук: счет 0:0. Президент напомнил, кто в доме хозяин

Зеленский-Медведчук: счет 0:0. Президент напомнил, кто в доме хозяин

политолог
05.02.2021, 19:11

За санкциями против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стоит не только голая эмоция. У этой атаки много задач, как и целей. Рейтинги, в том числе (укр.)

Чому 0:0? Ну так було ж 0:3? Зараз от 0:0? Хтось комусь забивав, тепер не може! 

"Обнулення" – це так по путінськи, і тепер кум Володимира ПутінаВіктор Медведчук, котрий весь час вдавав із себе "недоторканого", ну за індійською ієрархією. Звичайно ж, бо у нього за спиною стояв завжди президент РФ із його військом і "смердючим", за твердженням Віктора Ющенка, газом. 

Тепер от президент Володимир Зеленський вирішив показати, що у нього за спиною стоїть президент США Джо Байден, і у Байдена все більше ніж у Путіна, і всього більше, ніж у Путіна. І не треба думати, що за цим немає багатоцільового розрахунку, а сама лише гола емоція. Мовляв, рейтинги Зеленського валяться, і якщо нічого не робити, то вони й доваляться врешті решт. 

Насправді ж, завдань у цієї атаки багато, і цілей також. 

Електоральний рейтинг Слуги народу в перелік цілей також потрапляє. Але найважливіше для виживання самого Зеленського зараз – це мобілізація бюрократичної вертикалі. І в цій мобілізації, програвши ситуацію з Конституційним судом, Зеленський змушений був нагадати своїй же бюрократичній машині, хто в домі господар. 

Напевно, всі помітили, як подавалася інформація про намір Зеленського обиратися на другий термін. Це повідомлення пролунало як заклик до фракції – не поспішайте розповзатися, ще не все втрачено! 

Так, більшість фракції слухняно проголосувала за кілька важливих законів, і навіть спекалася Олександра Дубінського. Позбутися Дубінського – символічний жест, він нібито свідчив про розрив стосунків із Ігорем Коломойським. Але ніхто на Заході в це не повірив, тому в хід пішли більш переконливі аргументи – знову ж таки символічний розрив тепер вже і з Медведчуком. 

Бізнес Медведчука від цього не страждає, але складається враження, що він сам відчував, що вартість утримання медіа-холдингу невиправдана розкіш. Ефективність таких витрат аж занадто низька, а медіа-ресурси Ріната Ахметова (володіє медіа-холдингом "Медіа Група Україна". – Ред.) чи Сергія Льовочкіна (власник телеканалу Інтер. – Ред.) набагато ефективніші. 

Тому за закриттям каналів 112, NewsOne и ZIK прочитується більше змови ніж реального протистояння. Бо ж депутатські групи ОПЗЖ в жодній з обл-, чи міських рад, де сформувалася більшість за участі ОПЗЖ і Слуги народу, досі не розпалася. 

Але пряма відповідь на дії Зеленського – оголошення початку процедури імпічменту, насправді, лише корисна йому політтехнологія з групування його електорату. Адже вже неозброєним оком видимий маневр голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Якщо в повітрі пахне виборами, то хто очолить список Слуги народу, якщо не Разумков. І він сам, погнавши теренами Неньки хвилю про намір створювати власний політпроект, натякнув Зеленському про те, що нова коаліція можлива, але Разумков без крісла голови ВРУ у Слузі народу може бути неможливим. 

Ну а щодо Медведчука, то він так і не став своїм у ОПЗЖ, і те маппет-шоу, яке влаштував співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович зі вставанням "страны огромной", вставанням на "смєртний бой с зєльоною ордой", для тертих ексрегіоналівців лише черговий натяк, що Медведчук – це п’яте колесо до воза, а його пряма зав’язаність на Путіна – лише шкодить ексрегіоналам вибудовувати свої економічні проекти вже на пост-путінську РФ. 

Вони точно знають, де і з ким там зароблять. Але після Путіна в РФ платитимуть за Путіна і його куми також. А воно Льовочкіну, чи Бойку потрібно?

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
NewsOne виктор медведчук телеканал ZIK 112

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