Зеленский не уволит Татарова. Вы еще хотите дискутировать о "ценностях" президента

Президент Владимир Зеленский отказался уволить заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в даче взятки. Следствие считает, что он может быть причастен к даче взятки за фальсификацию экспертизы по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

"Никого нельзя принуждать делать что-то, что не написано в законе". Именно так, а не немедленным увольнением, Зеленский отреагировал на петицию об отставке Татарова, больше 25 000 подписей под которой собирали, в частности, Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега, Сергей Стерненко и другие.

Это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя Офиса президента – и Зеленский неоднократно этим правом пользовался.

Как пример – в ноябре 2020 года президент издал указ об увольнении Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента.

Поэтому дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыто.

Владимир Зеленский разделяет ценности Олега Татарова. А это значит, что президент: поддерживает отмазывания убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях главы своего Офиса.

И теперь мы достаменно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доведенное детективами НАБУ.

Именно по приказу президента было организовано незаконные решения судов, Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины, только чтобы Татаров остался безнаказанным.

Своей подписью Зеленский показал, что его мировоззрение не имеет ничего общего ни с ценностями Революции Достоинства, ни с ценностями цивилизованного мира.

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