Зеленский обязался двигать Украину вперед. Обмануть Байдена будет ошибкой

1 сентября Владимир Зеленский провел двухчасовую встречу с президентом США Джо Байденом, после чего было опубликовано совместное заявление лидеров о стратегическом партнерстве.

Совместное заявление президентов – это фиксация договоренностей и взятых на себя обязательств.

Излишне объяснять, какую цену заплатит Украина, если Владимир Зеленский, не дай Бог, откажется от своей публично зафиксированной части.

Публичными эти обязательства являются именно для того, чтобы украинцы точно знали, что именно должен сделать Зеленский, чтобы сохранить/усилить поддержку США в войне с Россией (поддержку военную, финансовую и политическую).

Перечисленные в совместном заявлении реформы – не только о движении страны вперед. Это о выживании Украины в войне с Россией. Победить последнюю без поддержки США невозможно (по крайней мере на этом этапе).

В течение ближайших двух недель мы увидим, осознает ли Зеленский значимость подписанного.

Цитирую совместное заявление двух президентов: "... немедленно избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками".

Напомню, что сейчас конкурс заблокирован по указанию Офиса президента, поскольку их главный кандидат (Андрей Костин) вылетел из конкурса.

Подконтрольные члены комиссии не просто бегают на Банковую, они в онлайн-режиме выполняют указания заместителя Ермака/Татарова.

Это четко видят международные члены конкурсной комиссии. Более того, они прямо заявляют о недопустимом давлении на комиссию.

Офис Зеленского должен НЕМЕДЛЕННО (как зафиксировано в совместном заявлении) разблокировать конкурс и приказать своим членам комиссии действовать "в соответствии с лучшими международными практиками" (как зафиксировано в совместном заявлении).

В конкурсе остались два кандидата: один из них – детектив НАБУ, который лично руководил расследованием относительно Олега Татарова. Команда последнего в конкурсной комиссии попытается подтасовывать баллы, чтобы его сбить.

Я призываю Зеленского остановить влияние Ермака/Татарова на конкурс. Даже не ради антикоррупционной инфраструктуры – ради сохранения поддержки Украины американцами.

Подтдасовка баллов будет очевидной. Независимые члены комиссии не только громко об этом заявят, но и остановят конкурс.

Излишне объяснять, какие последствия и для Зеленского, и для Украины будет такое показательное, наглое нарушение его личных договоренностей с президентом США.

Убежден, что российская агентура руками Татарова/Портнова (не разделяйте их) сделают все, чтобы организовать нарушения украинской властью взятых на себя обязательств.

Вопрос в том, отреагирует ли Зеленский на эту очевидную государственную измену, или и дальше закрывать на это глаза.

Посмотрим это уже в ближайшие несколько дней.

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