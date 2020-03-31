Зеленский поручил олигархам спрасать Украину. Система настолько не готова?

Экс-министр здравоохранения Илья Емец сначала предсказал гибель всех пенсионеров из-за коронавируса, а в следующем своем заявлении хладнокровно рассказал о том, на спасение какой категории сограждан вообще не стоит тратить государственные – то есть, собственно, их же, больных, или еще счастливо здоровых, граждан, деньги. С прямотой пожарного, отличающего рояль от скрипки исключительно исходя из времени горения каждого инструмента, экс-главный доктор страны разделил нас с вами на живых людей и трупы, на которые даже не стоит тратиться.

Проигнорировав известный факт, что средняя продолжительность жизни украинцев учитывает и детскую смертность, и многочисленные, к сожалению, несчастные случаи, автокатастрофы, войну, наконец – все, что приводит к ранним смертям. "Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы", - сказал экс-министр телеканалу 112 Украина.

Практикующий (без сомнений, великолепный) хирург, привыкший к смертям - по-медицински циничный и не очень знакомый с практикой государственных коммуникаций – сказал то, что думает. Он и не подозревал, что в глазах общества будет выглядеть, как некий современный маршал Жуков, забросавший трупами советских солдат фашистские танки. Но то, что может позволить себе хирург – директор института, недопустимо для министра, особенно в критической ситуации, когда к каждому слову прислушиваются миллионы.

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Граждане ждут от министра, и не только здравоохранения, конкретной информации, как уберечься от пандемии, что конкретно делает ведомство и правительство в целом для противостояния коронавирусу. Философские разглагольствования и неопределенные витиеватые псевдосообщения о намерениях – самое последнее, чего ждут от высших чиновников сограждане.

Что же мы слышим вот уже в течение более чем трех недель карантина в Украине, нескольких месяцев пандемии на всей планете?

С момента прихода тревожных новостей из Китая, позже – из Италии и других стран, уверен, высшее руководство Украины владело информацией о степени опасности, которую не смогло оценить и отреагировать действиями.

Нельзя сказать, что ничего не сделано. Но то, что сделано, коренным образом отличается от действий соседей, где реакция была мгновенной и адекватной. Начиная с понимания опасности, когда уже при первых сообщениях о заболевании в Китае, польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что вопрос, появится или нет в Польше эта болезнь, не стоит - и подготовиться к этому нужно как можно скорее и лучше.

Телевизионные советы о том, как мыть руки и почему нельзя выходить из дома, конечно, важны. Но важны и конкретные действия, а не бесконечное перемещение с одного на другой телеканал некоей стабильной группы высших чиновников и народных депутатов, выступления которых изобилуют обезличенными предложениями, типа "ведутся переговоры", "принимаются меры" и "на следующей неделе будет решен вопрос". Этому аматорскому театру явно не хватает Станиславского, кричащего из зала свое знаменитое "Не верю!".

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Нельзя не видеть, что делается многое. Но в обстановке, создававшегося усилиями нынешних властей тотального государственного хаоса, видно отсутствие системных скоординированных действий, подписанных контрактов на поставки самого необходимого, быстрых и ясных, прозрачных решений, которые бы ежедневно меняли ситуацию и были бы действительно видны.

Чартерный грузовой авиамост с Китаем не спасет Украину – у нас достаточно собственных резервов – химических и швейных предприятий, фармацевтических фабрик и научных центров, которые продолжают оставаться незадействованными при всем их желании подставить плечо. Что, они, собственно и делают на добровольных началах. Но слышали ли вы о заключенных с украинскими компаниями государственных контрактах? Я тоже нет!

Вместо четких действий государства страну по частям распределили среди олигархов, которые почему-то должны спасать ситуацию. Конечно, спасибо за их помощь, но от государства налогоплательщик ожидает, скорее всего, решительных действий, а не передачи проблем частным фирмам, порой с сомнительной репутацией.

Сколько бы не убеждали граждан, что ситуация под контролем, отсутствие масок и дезинфекторов в аптеках говорит прежде всего о том, что количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы.

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Три недели карантина власти ходят по кругу, так и не сделав многих простых вещей. Бросившись покупать по всему миру аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), Министерство здравоохранения забыло выяснить, сколько техники стоит по больницам в нерабочем состоянии, иногда с пустяковыми поломками. Большинство аппаратов можно починить или перенастроить, техника знакома докторам – надо только мобилизовать усилия, несравнимые с покупкой новых машин.

Мы хорошо знаем, что от инфекции прежде всего не защищены медики. Что конкретно сделано, чтобы обеспечить их всех в достаточном количестве защитными средствами, питанием (это при закрытых кафе), даже проживанием, ведь транспорт не работает, а многим далеко добираться? Напротив киевской Александровской больницы – два пустых отеля, но кто слышал о контракте, по которому государство обеспечило бы нормальный отдых врачей и всего персонала? Почему мы не осознаем, что уставший, не дай бог заболевший, врач нас уже не вылечит.

Отдельная тема – финансирование мероприятий, связанных с борьбой с пандемией. Можно не сомневаться, кто-то попытается погреть руки на беде. Бороться с этим можно только одним способом – максимально открыть информацию о расходах. Это не секретная операция, а спасение граждан, и граждане имеют полное право знать, как истрачена каждая копейка. Также, как имеют право знать, какими средствами и лекарствами располагает каждая больница, как обеспечены в ней врачи.

Вы же обещали нам государство в смартфоне! Не надо страны в смартфоне, пусть будет служба здравоохранения в компьютере – задача, выполнимая за неделю. Это, кстати, подскажет и волонтерам, и бизнесменам, кто именно и в какой помощи остро нуждается. Где работают действительно ответственные и профессиональные врачи и чиновники, а где нерадивые и жуликоватые чинуши.

Конечно, предпринимать быстрые и конкретные, в том числе и очень простые, действия, сложнее, чем рассуждать на камеру о возрастных группах риска и давать советы финансистам, что выделять деньги надо "на еще живых людей, а не на трупы". Но сознавая, что медицинская система Украины не готова к лечению коронавируса, нужно не рассказывать, что чиновники работают 24/7, но решительно и действовать, а не рассказывать о планах и бюрократических процессах. Иначе, сколько не меняй министров, коронавирус не победить!