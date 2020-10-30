Зеленский предложил распустить Конституционный суд. Оправдывает ли цель средства?

Вона дозволяє залучити підтримку патріотично налаштованої частини суспільства. Частини, яка, зазвичай, налаштована проти президента. Ця ініціатива також є символом. Вона позначає пріоритети в політиці президента.

З політичної точки зору, ініціатива президента правильна, навіть геніальна.

Я не правник. Не розумію, яка позиція правничих організації по Конституційному суду і по законопроекту президента. Правничі організації мовчать. Тому за них будуть вирішувати вулиця, політики, ЗМІ, олігархи, та політтехнологи.

З інституціональної точки зору, руйнуються інституції. Якщо судді корумповані, то потрібно їх саджати, а не змінювати.

У кожного своя правда. Я поговорив з кількома юристами і більшість з них не підтримують підхід Зеленського.

Чи підтримую його я? Чи вважаю я, що політична доцільність важливіша за повагу до закону?

На цьому етапі розвитку суспільства, конкретно в цій ситуації, думаю так.