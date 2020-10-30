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Зеленский предложил распустить Конституционный суд. Оправдывает ли цель средства?

Зеленский предложил распустить Конституционный суд. Оправдывает ли цель средства?

президент Киевской школы экономики, экс-министр экономразвития и торговли
30.10.2020, 14:59

Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает распустить Конституционный суд. Политическая целесообразность важнее уважения к закону? (укр)

29 жовтня, президент Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Цим документом він пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду. 

У законопроєкті, рішення КС щодо антикорупційного законодавства та скасування електронних декларацій названо нікчемним - таким, що не створює правових наслідків. Також зазначено, що Велика палата судів ухвалила своє рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

Я не правник. Не розумію, яка позиція правничих організації по Конституційному суду і по законопроекту президента. Правничі організації мовчать. Тому за них будуть вирішувати вулиця, політики, ЗМІ, олігархи, та політтехнологи. 

З політичної точки зору, ініціатива президента правильна, навіть геніальна. 

Вона дозволяє залучити підтримку патріотично налаштованої частини суспільства. Частини, яка, зазвичай, налаштована проти президента. Ця ініціатива також є символом. Вона позначає пріоритети в політиці президента.

З інституціональної точки зору, руйнуються інституції. Якщо судді корумповані, то потрібно їх саджати, а не змінювати. 

У кожного своя правда. Я поговорив з кількома юристами і більшість з них не підтримують підхід Зеленського. 

Чи підтримую його я? Чи вважаю я, що політична доцільність важливіша за повагу до закону? 

На цьому етапі розвитку суспільства, конкретно в цій ситуації, думаю так.

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