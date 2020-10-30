Зеленский предложил распустить Конституционный суд. Оправдывает ли цель средства?

У законопроєкті, рішення КС щодо антикорупційного законодавства та скасування електронних декларацій названо нікчемним - таким, що не створює правових наслідків. Також зазначено, що Велика палата судів ухвалила своє рішення в умовах реального конфлікту інтересів.
Я не правник. Не розумію, яка позиція правничих організації по Конституційному суду і по законопроекту президента. Правничі організації мовчать. Тому за них будуть вирішувати вулиця, політики, ЗМІ, олігархи, та політтехнологи.
З політичної точки зору, ініціатива президента правильна, навіть геніальна.
Вона дозволяє залучити підтримку патріотично налаштованої частини суспільства. Частини, яка, зазвичай, налаштована проти президента. Ця ініціатива також є символом. Вона позначає пріоритети в політиці президента.
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"Новая нормальность" и как в ней дальше жить
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