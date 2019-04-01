Зеленский в головах: почему первый тур выборов не удивил

Первого апреля, а не до смеха. Победа Владимира Зеленского в первом туре с серьезным отрывом от ближайших конкурентов многих повергла в уныние. Хотя о том, что результат окажется приблизительно такой, как показывают данные ЦИК, писали и говорили задолго до 31 марта – соцопросы выдавали красноречивые цифры, не оставляющие шансов другим участникам избирательной гонки.

По данным ЦИК, граждане с энтузиазмом отнеслись к выборам – явка составила 63,48%. На некоторых избирательных участках образовывались даже очереди, а после волеизъявления велись жаркие споры и давались обоснования своего выбора.

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Объяснения, почему произошло так, а не иначе, сейчас нужны как никогда. Хвататься за сердце, пить успокаивающее и думать о том, что все летит в тартарары, бесполезно.

«Могло ли быть иначе?», - задаются вопросом в штабах кандидатов. И ответ может звучать, как приговор: «Конечно, нет!». Могли ли рассчитывать Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Анатолий Гриценко на то, что подавляющее большинство избирателей поставят крестик напротив их фамилий? Наверное, нет. Ведь рядовой украинец абсолютно четко оценивает действия того или иного политика.

Кандидат может сколько угодно бить себя в грудь, расхваливая свою программу и расписывая, как мы заживем. Но если у пенсионерки при этом отложилось в сознании, что вот этот имярек - вор, коррупционер и т.д., то любые резоны бесполезны – человек проголосует в соответствии со своими ощущениями.

Мог ли Петр Алексеевич рассчитывать на более высокий результат? Армия, томос – все это известно. Но зачастую людям этого недостаточно. Говорят, Уинстон Черчилль в 1945 году после проигрыша на выборах обвинял в неблагодарности бриттов – ведь Вторая Мировая закончилась победой не без его усилий.

Действующий президент - это не только позитивные и системные решения. Борьба с коррупцией как-то не складывается, благосостояние рядовых граждан, при всех повышениях, выплатах, монетизациях, не улучшается. Плюс журналистские расследования о «друзьях» президента, о не всегда правомерных решениях самой президентской команды. То есть, сегодня для победы мало акцентировать внимание на позитивах, нужно оценивать реакцию и на свои негативы – а это, как ни крути, остается в памяти граждан гораздо чаще.

Что же касается Владимира Зеленского, то репутация (при всех попытках найти и обнародовать компромат на него) и широкая популярность сделали свое дело. Сегодня постоянно слышен вопрос: кто же голосовал за комика? Да, собственно, все, кто смотрит «95 Квартал», кто ходит на концерты, кто без ума от этих артистов. И таких немало.

«Квартал» можно без натяжек отнести к агентам влияния – политический юмор на их концертах зашкаливает. И люди смеются над скабрезностями и над изображаемыми в юмористическом ключе политиками. А когда вирус такого специфического юмора проникает в сознание – люди, возможно, начинают видеть политическую ситуацию в стране совсем не такой, какая она на самом деле. И это входит в привычку - ведь «Квартал» Зеленского на сцене и на телевидении присутствует уже многие годы, и "его глазами" успели посмотреть на украинскую политику миллионы.

Впрочем, объяснение может быть еще проще: украинцы традиционно голосовали не «за», а «против». Против коррупции, против несправедливости, против политических игр. При этом не факт, что люди действительно возлагают большие надежды на Зеленского. Возможно, у украинцев просто теплится надежда: "ну а вдруг?"