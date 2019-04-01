Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 13:20

Зеленский в головах: почему первый тур выборов не удивил

Зеленский в головах: почему первый тур выборов не удивил
Журналист LIGA.net

Могло ли так получиться, что для значительного числа избирателей именно "комната смеха" "Квартала 95" сформировала взгляды на украинскую политику?

Реклама
Реклама

Первого апреля, а не до смеха. Победа Владимира Зеленского в первом туре с серьезным отрывом от ближайших конкурентов многих повергла в уныние. Хотя о том, что результат окажется приблизительно такой, как показывают данные ЦИК, писали и говорили задолго до 31 марта – соцопросы выдавали красноречивые цифры, не оставляющие шансов другим участникам избирательной гонки.

По данным ЦИК, граждане с энтузиазмом отнеслись к выборам – явка составила 63,48%. На некоторых избирательных участках образовывались даже очереди, а после волеизъявления велись жаркие споры и давались обоснования своего выбора.

Реклама

Объяснения, почему произошло так, а не иначе, сейчас нужны как никогда. Хвататься за сердце, пить успокаивающее и думать о том, что все летит в тартарары, бесполезно.

«Могло ли быть иначе?», - задаются вопросом в штабах кандидатов. И ответ может звучать, как приговор: «Конечно, нет!». Могли ли рассчитывать Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Анатолий Гриценко на то, что подавляющее большинство избирателей поставят крестик напротив их фамилий? Наверное, нет. Ведь рядовой украинец абсолютно четко оценивает действия того или иного политика.

Кандидат может сколько угодно бить себя в грудь, расхваливая свою программу и расписывая, как мы заживем. Но если у пенсионерки при этом отложилось в сознании, что вот этот имярек - вор, коррупционер и т.д., то любые резоны бесполезны – человек проголосует в соответствии со своими ощущениями.

Мог ли Петр Алексеевич рассчитывать на более высокий результат? Армия, томос – все это известно. Но зачастую людям этого недостаточно. Говорят, Уинстон Черчилль в 1945 году после проигрыша на выборах обвинял в неблагодарности бриттов – ведь Вторая Мировая закончилась победой не без его усилий.

Читайте также
Зеленский продал долю в российском бизнесе партнеру - Схемы 29.03.2019Выборы-2019. Хроника избирательной кампании - все новости 29.03.2019Выборы в зоне отчаяния. Как проголосовал бы Луганск 29.03.2019

Действующий президент - это не только позитивные и системные решения. Борьба с коррупцией как-то не складывается, благосостояние рядовых граждан, при всех повышениях, выплатах, монетизациях, не улучшается. Плюс журналистские расследования о «друзьях» президента, о не всегда правомерных решениях самой президентской команды. То есть, сегодня для победы мало акцентировать внимание на позитивах, нужно оценивать реакцию и на свои негативы – а это, как ни крути, остается в памяти граждан гораздо чаще.

Что же касается Владимира Зеленского, то репутация (при всех попытках найти и обнародовать компромат на него) и широкая популярность сделали свое дело. Сегодня постоянно слышен вопрос: кто же голосовал за комика? Да, собственно, все, кто смотрит «95 Квартал», кто ходит на концерты, кто без ума от этих артистов. И таких немало.

«Квартал» можно без натяжек отнести к агентам влияния – политический юмор на их концертах зашкаливает. И люди смеются над скабрезностями и над изображаемыми в юмористическом ключе политиками. А когда вирус такого специфического юмора проникает в сознание – люди, возможно, начинают видеть политическую ситуацию в стране совсем не такой, какая она на самом деле. И это входит в привычку - ведь «Квартал» Зеленского на сцене и на телевидении присутствует уже многие годы, и "его глазами" успели посмотреть на украинскую политику миллионы.

Впрочем, объяснение может быть еще проще: украинцы традиционно голосовали не «за», а «против». Против коррупции, против несправедливости, против политических игр. При этом не факт, что люди действительно возлагают большие надежды на Зеленского. Возможно, у украинцев просто теплится надежда: "ну а вдруг?"

Реклама
Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, кандидаты в президенты, выборы 2019, Квартал 95
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Зе бизнес. Как устроена фабрика смеха Владимира Зеленского
Медиарынок Зе бизнес. Как устроена фабрика смеха Владимира Зеленского
Медиарынок
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 