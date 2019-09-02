Зеленский в Варшаве и отношения с Польшей

31 августа президент Владимир Зеленский посетил Варшаву с двухдневным визитом в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй Мировой войны.

В ходе пребывания в РП Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Матеушом Моравецким, спикером Сената Станиславом Карчевским и рядом других высокопоставленных чиновников.

Украинский президент повел себя достаточно предусмотрительно, также встретившись и с оппозиционными лидерами. Ведь на парламентских выборах в Польше, которые пройдут уже этой осенью может случится всякое, даже что-то совсем невероятное, например, победа оппозиции.

В общем и целом, поездку Зеленского можно оценить позитивно. На наших глазах польско-украинские отношения начали процесс разморозки после затяжного конфликта, ставшего результатом национал-патриотической исторической политики пятого президента и нынешнего директора украинского Института нацпамяти. Новый президент поддержал снятие моратория на поисково-эксгумационные работы для польского Института нацпамяти (именно этот мораторий был основным источником противоречий), что является адекватным и прагматичным ходом, однозначно позитивно влияющим на двусторонние отношения.

Стоит оценить также то, что Зеленский не забыл и о нашем интересе, который заключается в приведении в порядок ранее разрушенных украинских мест памяти на территории Польши. Напомню, что именно это стало причиной, по которой украинский Институт нацпамяти ввёл поисково-эксгумационный мораторий для польской стороны. Действия Зеленского показали, что Украина готова к диалогу, подразумевающему взаимное уважение и равенство (или хотя бы публичную поддержку принципа равенства).

И, конечно же, украинско-польские отношения, особенно в их историческом аспекте, не заканчиваются лишь на эксгумации. Речь идет и об общей концепции исторической политики Украины. Если она останется прежней, то можно быть уверенными в том, что конфликты будут появляться снова, а нас ждет еще не один исторический «батл».

Было заметно, что Зеленский старается перевести двусторонние отношения в прагматичное русло, чего им не хватало в последние годы. Для этого украинский президент сделал акцент на экономическом, оборонном и энергетическом аспекте билатеральных контактов.

Более того, ему удалось даже заставить Дуду упомянуть и о необходимости урегулирования недавнего конфликта, заключавшегося в нарушении Польшей условий Ассоциации между Украиной и ЕС, существенно снизившей количество двусторонних разрешений для перевозок в Польшу или транзитом через Польшу в другие страны ЕС украинских грузов украинскими автомобилями.

Польский президент пообещал обратиться к правительству с целью скорейшего урегулирования данного вопроса.

При этом во всей этой бочке мёда есть и пара ложек дёгтя.

Снятие моратория приведёт к тому, что польские историки продолжат работы на территории Волынской области и будут наращивать доказательную базу против Украины в вопросе Волынской трагедии. Отсутствие же ресурсной базы у Украины ослабит ее дипломатическо-переговорные позиции и возможности. Вследствие этого все может закончиться претензиями с польской стороны о необходимости выплат компенсаций за события времен Второй Мировой войны - и т.д. Но стоит отметить то, что украинская сторона осознает риски связанные с этим, а потому Зеленский заявил, что поиск и эксгумация останков будет проводится совместной польско-украинской группой исследователей. Это позволит нам избежать преувеличений данных и использования необъективной информации со стороны РП.

Еще одним неприятным моментом стало то, что Зеленский так и не затронул тему украинской диаспоры, а точнее их положения в Польше. Как известно, количество случаев дискриминации украинцев серьезно возросло в последние несколько месяцев, а потому многие ожидали, что президент обратит на это внимание, но, к сожалению, надежды не оправдались.

Радует лишь то, что Зеленский через пресс-службу крайне оперативно отреагировал на демарш, инициированный украинской диаспорой в СМИ, возмущенной, что президент с ними не встретился. Потому теперь при Кабмине появится уполномоченный по делам украинцев за рубежом, президент также пообещал встретиться с представителями диаспоры во время следующего визита в Польшу.

Зеленскому удалось найти точку соприкосновения с польским президентом и это отразилось на их совместной пресс-конференции. Благодаря этому можно с уверенностью говорить о том, что поезд тронулся в правильном направлении. Теперь остается лишь регулировать его движение, чтобы никого из двух водителей и остального «персонала» не начало «заносить» и тем самым уводить этот локомотив с правильного пути.