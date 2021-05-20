Зеленский VS журналисты. Первая победа шестого президента

Лейтмотив сьогоднішньої прес-конференції Володимира Зеленського – Президент 2.0. Краще б назвали тотальний апгрейд: у сьогоднішнього президента, дуже мало спільного із Зеленським 0.0 чи 1.0. Як у поглядах, так і у поведінці (єдине – він так само завзято не любить Петра Порошенка).

Взагалі, політикам не дуже важко перегравати журналістів на таких прес-конференціях, представники ЗМІ не контролюють мікрофон, не можуть дотиснути "об'єкт" уточнюючими питаннями. У той час, як політик може розказувати все і скільки хоче. Той самий Порошенко розносив журналістів в пух і прах.

Але не Зеленський.

Розмови з пресою, особливо іноземною, – його ахіллесова п'ята. Він плутано говорить, "падає" на емоцію та інтеллектуально не тримає удар.

Але до прес-конференції, приуроченій другій річниці свого президенства, він добре підготувався. І, на мою дуже суб'єктивну думку, вийшов переможцем з цього спарінгу (на жаль, саме так медіа розглядають такі події, майже ніхто не намагається отримати там інформацію).

Що ми дізналися з конференції:

Ковід і провалена вакцинація – перетворилися на особисту заслугу Зеленського у залучені тих вакцин що є, а винних – Максима Степанова – вже покарано. Втручання в економіку – це боротьба з олігархами і монополістами. Проблема на Донбасі – це відповідальність президента РФ Володимира Путіна на 99%. Руйнація держінститутів (на кшталт НБУ і Нафтогазу) – це турбота про вартість кредитів і збитки держкомпаній. Провали у кадровій політиці – надання людям другого шансу. Справа Павла Шеремета – болить президенту як людині, а відповідальність понесе Арсен Аваков РНБО, що замінює і суд, і слідство, і Бога – це колегіальний орган, і всі люди там працюють на благо України.

Коротше, відповідав так, як роблять досвідчені політики. Собі взяв заслуги – це він домовився з Путіним, що Газпром заплатить нам $3 млрд, він переписується з Яною Дугарь по справі Шеремета, і він іде христовим походом на олігархів. А до Зеленського доріг не будували, в областях бандити рулили, президенти мутили схеми, а сусідні країни вели повзучу окупацію прикордонних областей.

Так що сьогодні була велика презентація нового українського політика – Володимир Олександровича Зеленського.

Політик Зеленський, як і всі інші політики, мене не здивував, не вразив. Безбашений КВН-щик на трибуні парламенту з президентською булавою або бізнесмен середньої руки, який 10 годин ллє потік свідомості на сотню журналістів, був прикольнішим.

Питання, чи політик буде кориснішим?

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