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10.12.2019, 15:32

Зеленский вышел на бой с медведем. И устоял

Зеленский вышел на бой с медведем. И устоял
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Нормандская встреча - важный психологический раунд для президента Украины. Такие испытания бесполезными не бывают (укр.)

Президент Зеленський, українське суспільство та Україна як держава нині пройшли випробування.

Президент довів, що здатен дослухатися до професійної аналітики, політичних опонентів та громадянського суспільства. Що здатен у складних умовах під тиском тримати червоні лінії. Більше того, він отримав для себе певну моральну перемогу: вийшов один на один з ведмедем і встояв. Він сам цього хотів, хоча, напевно, мав ілюзії щодо свого візаві. Але цей важливий психологічний ранг зробить його дорослішим, і ми це побачимо у його дорослішій поведінці найближчим часом. Такі випробування марними не бувають.

Попри втому і розбіжності, українське громадянське суспільство показало здатність мобілізуватися  Неочікувано таку же здатність продемонструвала також політична опозиція. Оцієї здатності згуртуватися перед великою зовнішньою загрозою завжди не вистачало Україні як 350, так і 100 років тому. Хочеться вірити, що нарешті ми навчилися.

Україна в цілому ще не стала суб'єктом світової гри і залишається просто фігурою на дошці, але спільними зусиллями рухається до статусу "гарячої фігури", яку ніхто не ризикне чіпати голими руками, бо можна обпектися.

Часом кажуть "нема результату - це також результат". Здається, цього разу "нема результату - це найкращий результат" стало очікуванням мільйонів, і воно справдилося.

Історія затамувала подих, видихнула і попливла далі. Збройні сили тримають лінію фронту. Коболєв з Вітренко тримають лінію Нафтогазу. Кожен з нас і кожна з нас тримає лінію інформаційного фронту, свою маленьку ділянку. 

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Існує ще безліч фронтів, часом досить дивних, де відомі чи невідомі люди тримають лінію. Дякуємо їм за це.

Зраду скасовано, видихаймо.

Війна продовжується, пильнуймо.

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Теги: война на Донбассе, Валерий Пекар, встреча в нормандском формате
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