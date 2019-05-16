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Проблемы, национализация и война: история Привата в 146 СМСках

nbu-privat

История ПриватБанка — сложная. Очень. Дело Привата только в окружном суде Киева — 50 томов. Мы смогли вместить все самое важное в 146 коротких сообщений. Пора разобраться, кто врет — НБУ или Коломойский.

Александр Надельнюк

16.05.2019

Игорь Коломойский и Ко украли $5,5 млрд, уверяют топ-менеджеры Нацбанка. Нет, — это Гонтарева с Порошенко довели ПриватБанк до банкротства и отжали банк, говорит Коломойский. Кто прав?

Если вы не банкир и финансист, то разобраться в их аргументах непросто. Все становится намного яснее, если вспомнить всю предысторию банкротства и этапы развития конфликта. Мы создали для этого удобный инструмент: условную переписку между экс-собственниками ПриватБанка и представителями Государства.

Мы выделили три ключевых части этой истории: проблемы банка до 2016-го года, национализацию и судебную войну.

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