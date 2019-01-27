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27.01.2019, 21:10
Аэротакси Boeing, робопарковщик, дрон-акробат: новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Электроаэротакси

Фото: Boeing

На полигоне в американском штате Вирджинии состоялись и были признаны полностью успешными испытания прототипа электрического аэротакси NeXt производства Boeing.

NeXt выполнен в самолетной конфигурации продольного триплана с неподвижным передним стабилизатором. По бокам от фюзеляжа аппарата имеются две балки, на каждой из которых установлены восемь электромоторов с несущими воздушными винтами. В хвостовой части аппарата размещен электромотор с толкающим воздушным винтом.

Длина аэротакси составляет 9,14 метра, ширина 8,5 метра, заявленная дальность полета - 80 километров. 

Во время первого полета NeXt инженеры тестировали бортовое оборудование в режимах автономных вертикальных взлета и посадки, а также работу наземного пункта управления, толкающий винт не использовался.

Планируется, что серийное производство аэротакси начнется в 2020 году.

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Наталья Медведева
редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: радиация, boeing, беспилотник, робот, парковка
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