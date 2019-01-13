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13.01.2019, 12:00
Аэротакси, робопсы-курьеры, китайский стелс: новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Пассажирский конвертоплан с шестью вентиляторами

Фото: Bell Helicopter

Пассажирское аэротакси Nexus в формате конвертоплана представила компания Bell Helicopter.

Это будет сравнительно тихий аппарат с аккумуляторной батареей и газотурбинным двигателем компании Safran, которые обеспечат ему большую продолжительность полета.

Конвертоплан оборудуют гибридной энергетической установкой и шестеркой электровентиляторов на поворотном подвесе - по два в носовой, средней и хвостовой частях.

Взлет будет происходить при вентиляторах, установленных параллельно земле. После набора высота электровентиляторы будут наклоняться вперед, создавая движущую силу. Для взлета и посадки планируется использовать обычные городские вертолетные площадки - 11 на 11 метров.

В самолетном режиме в горизонтальном полете Nexus сможет выполнять полеты на скорости 241 км/ч. Дальность полета составит около 240 км. Взлетная масса аппарата составит 2,7 тонны.

Nexus сможет перевозить пассажиров и грузы весом от 360 до 450 кг. Салон машины рассчитан на пять человек, включая пилота.

По плану, регулярные полеты аэротакси сможет начать выполнять в середине 2020-х годов.

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Наталья Медведева
редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: ford, аэротакси, беспилотники, стелс, rolls-royce, роботы, CES 2019
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