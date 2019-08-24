Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.08.2019, 09:30
Аэротакси, смартсамокат, надувной космомодуль: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: аэротакси Volocopter, самокат Segway-Ninebot, надувной космический модуль, умные очки, робот AlienGo - в обзоре LIGA.net.

1/5

Аэротакси Volocopter

Фото: Volocopter


Серийную версию городского аэротакси VoloCity представила немецкая компания Volocopter.

Во время представления серийной версии VoloCity было объявлено, что городское аэротакси будет двухместным. Аппарат будет летать со скоростью до 110 км/ч на расстояние до 35 км. VoloCity оснащено кольцевой рамой с 18-тью воздушными винтами.

Сначала VoloCity будет пилотируемым, а через некоторое планируется сертифицировать его беспилотную версию.

Для взлета и посадки VoloCity будут использоваться специальные площадки VoloPort, разработанные совместно с компанией Skyports из Великобритании.

Первый действующий VoloPort планируется показать в конце 2019 года в Сингапуре. Оттуда будут осуществляться демонстрационные полеты.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
Отправить:
Распечатать:
Теги: Volocopter, робот, аэротакси, segway, AlienGo
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Найдены самые древние останки динозавра: им 168 млн лет - фото
Стиль жизни Найдены самые древние останки динозавра: им 168 млн лет - фото
В Швейцарии работает самый большой в мире электросамосвал: видео
Экономика В Швейцарии работает самый большой в мире электросамосвал: видео
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Они вернулись на Родину: добиться успеха на Западе, но выбрать Украину
Экономика Они вернулись на Родину: добиться успеха на Западе, но выбрать Украину
Экономика
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 