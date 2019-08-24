Аэротакси, смартсамокат, надувной космомодуль: новости технологий

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Аэротакси Volocopter

Фото: Volocopter





Серийную версию городского аэротакси VoloCity представила немецкая компания Volocopter.

Во время представления серийной версии VoloCity было объявлено, что городское аэротакси будет двухместным. Аппарат будет летать со скоростью до 110 км/ч на расстояние до 35 км. VoloCity оснащено кольцевой рамой с 18-тью воздушными винтами.

Сначала VoloCity будет пилотируемым, а через некоторое планируется сертифицировать его беспилотную версию.

Для взлета и посадки VoloCity будут использоваться специальные площадки VoloPort, разработанные совместно с компанией Skyports из Великобритании.

Первый действующий VoloPort планируется показать в конце 2019 года в Сингапуре. Оттуда будут осуществляться демонстрационные полеты.