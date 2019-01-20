Байк без педалей, робот-эмпат, подлодка А26: новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net .

Фото: NuBike

Велосипед NuBike с рычажным приводом приводится в движение за счет попеременного нажатия на два длинных рычага, а не кручения педалей. По мнению разработчиков, это энергоэффективнее, чем обычный цепной привод. NuBike запустила кампанию по сбору средств на серийное производство велосипеда на Kickstarter.

Во время езды человек поочередно нажимает на рычаги, каждый из которых соединен с помощью кривошипа с диском, а диск в свою очередь передает вращение на вал и колесо. Разработчики утверждают, что такая конструкция позволяет передвигаться более эффективно благодаря применению длинного рычага, а также тому, что нога велосипедиста совершает практически вертикальные движения. Кроме того, такая трансмиссия позволяет быстрее и проще снимать заднее колесо для транспортировки.

Привод оборудован четырьмя передачами. Углеволоконная рама весит менее 1,4 кг, а весь велосипед - 10 кг.