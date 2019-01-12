Чем заняться на праздниках: лучшие украинские игры на ПК

$152 млрд – именно столько должны заработать создатели компьютерных игр в 2019 году по прогнозу нидерландской компании Newzoo. Украинские программисты не стоят в стороне и вносят огромный вклад в развитие мировой игровой индустрии. В тоже время рынок игр – очень рисковый бизнес, из десяти игр выстреливает одна. Несмотря на это индустрия продолжает развиваться, а в Украине создается большое количество компаний, делающих игровой контент. LIGA.net решила помочь читателям разнообразить свои праздничные выходные и вспомнила 10 лучших компьютерных игр от украинских разработчиков.

Так во что поиграть?

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Казаки

Казаки: Европейские войны (скриншот игры)

В 2001 году украинская компания GSC Game World выпустила игру Казаки: Европейские войны - историческую стратегию в реальном времени, основанную на событиях XVII-XVIII веков в Европе. У игроков есть возможность руководить войсками одной из 16 наций (в том числе и Украины). По разным оценкам игра разошлась общим тиражом в 5 миллионов копий. И это без учета пиратских версий. В общем, нельзя называть себя любителем стратегий, если вы не играли в классических Казаков.

Впоследствии Казаки превратились в серию игр, получив несколько дополнений и полноценных продолжений. Последняя на данный момент игра серии – Казаки 3 – вышла в 2016 году и является ремейком первой части игры с улучшенной графикой, обновлёнными моделями и текстурами.

S.T.A.L.K.E.R.

В 2001 году, одновременно с выпуском первых Казаков, GSC Game World анонсировала новый проект под названием Oblivion Lost. Первоначально игровой процесс должен был проходить на территории недостроенной Крымской АЭС. Однако в итоге события игры были перенесены в Чернобыльскую зону отчуждения, а проект получил название S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Релиз шутера от первого лица состоялся в 2007 году.

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S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля (скриншот игры)

Идеи игрового мира базируются на повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и снятого по её мотивам фильма режиссёра Андрея Тарковского «Сталкер». Согласно сюжету, в 2006 году на территории Чернобыльской АЭС произошёл взрыв неизвестной природы. Он стал причиной появления так называемой Зоны, где возникают разнообразные аномалии.

Как и в случае с Казаками, успех первого Сталкера подтолкнул создателей к выпуску дополнений и сиквелов. На 2021 год анонсировано продолжение серии - S.T.A.L.K.E.R. 2.

Метро

Metro 2033 (скриншот игры)

В 2006 году бывшие сотрудники GSC Game World, которые делали игровой движок для первой игры из серии S.T.A.L.K.E.R., создали собственную компанию 4A Games. В 2010 году мир увидел игру Metro 2033 – еще один постапокалиптический шутер от первого лица. Сюжет игры основывается на одноимённом романе Дмитрия Глуховского и разворачивается преимущественно в московском метро. Иногда игроку приходится выбираться на поверхность для выполнения миссий и в поисках чего-либо ценного.

В 2013 году игра получила продолжение - Metro: Last Light – а на февраль 2019 года запланирован выход очередной части франшизы Metro Exodus.

Серия игр о Шерлоке Холмсе

Шерлох Холмс: Дочь дьявола (скриншот игры)

В 2002 году украинская компания Frogwares выпустила первую игру о персонаже книг Артура Конан Дойля - Шерлок Холмс: Пять египетских статуэток. Игра выполнена в стиле «классического» квеста методом point-and-click (укажи и кликни). С 2002 по 2016 в рамках серии было выпущено восемь основных игр, а игровой процесс постоянно эволюционировал. В последних играх серии можно поиграть за Холмса и доктора Ватсона от первого или третьего лица. А Холмс имеет возможность осмотреть персонажа и проанализировать его внешний вид при помощи дедуктивного метода.

В марте 2019 года должен состоятся релиз новой игры от Frogwares под названием The Sinking City (Тонущий город) в жанре action-adventure с открытым миром. Действие игры происходит в США 1920-х годов.

В тылу врага

В тылу врага (скриншот игры)

В 2004 году вышла игра В тылу врага, разработанная украинской компанией из Северодонецка Best Way. Игра представляет из себя смесь жанров action и стратегии в реальном времени. Игрок получает возможность поучаствовать во Второй мировой войне в четырех кампаниях: советская, британская, американская и немецкая. В 2006 году состоялся релиз второй части игры - В тылу врага 2.

В тылу врага – достаточно продуманная и детализированная стратегия. Например, каждый танк нужно заправлять топливом отдельно, что усиливает реалистичность. Также существует возможность атаковать в рукопашную и сбить с ног вражеского солдата, забрав у него оружие.

Анабиоз: Сон разума

Анабиоз: Сон разума (скриншот игры)

В 2008 году украинская компания Action Forms выпустила игру Анабиоз: Сон разума - survival horror от первого лица. По сюжету полярник Александр Нестеров расследует обстоятельства крушения атомного ледокола. Корабль пропал при мистических обстоятельствах, а выброс радиации привел к тому, что часть команды превратилась в мутантов, которые с радостью начинают охоту на чужака.

Графика и звук в игре на уровне, а вот связанность повествования и искусственный интеллект противников хромает. Впрочем, с атмосферой у игры полный порядок и во время прохождения можно без проблем подумать, что находишься на том самом разрушенном корабле.

Cradle

Cradle (скриншот игры)

В 2015 году украинскик разработчики из Flying Cafe for Semianimals выпустили научно-фантастический квест от первого лица со свободным перемещением Cradle. В основе сюжета лежит история отношений главного героя и механической девушки, которые при загадочных обстоятельствах оказались вдвоем в юрте посреди степных монгольских холмов.

Задача игрока — восстановить утраченные функции механического тела своей спутницы и вместе с ней раскрыть тайну собственного прошлого и заброшенного парка развлечений, который находится недалеко от юрты.

Survarium

Survarium (скриншот игры)

Вот любят украинские разработчики тему постапокалипсиса и ничего с этим не поделаешь. Компания Vostok games, которая состоит из бывших сотрудников GSC Game World, решила повторить успех S.T.A.L.K.E.R., выпустив в 2014 году многопользовательский онлайн-шутер от первого лица с ролевыми элементами Survarium.

Сюжет игры начинается в 2026 году в постапокалиптическом мире, где произошла экологическая катастрофа. Противниками игрока будут выступать другие игроки, мутанты и аномалии так называемого Леса.

World of Warplanes

World of Warplanes (скриншот игры)

В 2013 году украинская компания Persha Studia совместно с кипрской студией Wargaming.net выпустила World of Warplanes - онлайн-авиасимулятор в историческом сеттинге Второй мировой. Игра разработана на том же движке, что и World of Tanks.

Игра предлагает на выбор более ста самолетов из арсеналов главных воздушных сверхдержав середины XX века: США, СССР, Германии, Японии, Великобритании и Франции.

Xenus: Точка кипения

Xenus: Точка кипения (скриншот игры)

В 2005 году украинская компания Deep Shadows выпустила шутер от первого лица Xenus: Точка кипения. Действие игры разворачивается в Колумбии, где похищают дочь главного героя Сола Майерса. Отец отправляется в Южную Америку на поиски пропавшей дочери. На пути к цели главный герой служит различным организациям, ввязывается в войну и участвует во многих перестрелках.

Без разделения на уровни новые территории подгружаются по мере приближения игрока к ним. Главный герой может общаться с практически любым встречным; некоторые готовы предложить работу, некоторые поддержат относительно продолжительный разговор и ответят на вопросы игрока, которые он может задать.

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