Художник Александр Ройтбурд был директором Одесского художественного музея с марта 2018 года. За это время он реформировал ОХМ – отремонтировал аварийное здание музея, собрал новую экспозицию, организовал выставки известных художников. При Ройтбурде музей превратился в общественное пространство, которое стало притягивать посетителей, – там начали проводить показы фильмов, вечеринки и концерты.

8 августа 2021 года Ройтбурд умер. В воздухе повис вопрос: что теперь будет с музеем? Будет ли он развиваться дальше или постепенно скатится к застою? К чему все идет – разбиралась Liga.net.

В день смерти Александра Ройтбурда министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил: "Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч людей. (...) У него были большие планы – не только развитие и реставрация Одесского художественного музея. (...) Он горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память".

Сотрудникам и друзьям музея это сообщение дало сигнал, что государство не оставит музей и будет способствовать воплощению в жизнь планов Ройтбурда. Одной из его главных задач в последние годы было – добиться, чтобы музей получил статус национального. Это откроет перед ОХМ новые возможности, существенно увеличит финансирование, а сотрудникам музея повысят зарплаты в полтора-два раза. Но после заявления Ткаченко все пошло не по плану.

Что случилось

Уже после прощания с Ройтбурдом, во второй половине августа, Одесская областная государственная администрация (ОГА), в ведомстве которой сейчас находится музей, обратилась к министру культуры Александру Ткаченко. ОГА просила поспособствовать получению ОХМ статуса национального.

27 августа пришел ответ: "Минкульт не видит оснований для предоставления статуса музею. В письме министерство ссылается на постановление Кабмина №710 "Об эффективном использовании государственных средств". Постановление 2016 года запрещает "инициировать вопросы о предоставлении учреждениям статуса национального, академического и исследовательского", поскольку это предполагает увеличение их финансирования".

Ответ был неожиданным, и в художественном сообществе разгорелся мини-скандал. Друзья Ройтбурда и поклонники музея писали гневные посты, но самым резонансным стало заявление в Facebook главной редакторки издания LB Сони Кошкиной:

"Получение ОХМ статуса национального было мечтой Александра Ройтбурда. (...) В дни прощания с Сашей министр Александр Ткаченко говорил, что вопрос музея, конечно же, будет решен. (…) Но зачем что-то делать, если можно ничего не делать?" – написала Кошкина.

Минкульт отреагировал на выпад практически мгновенно. 1 сентября на официальной странице ведомства появился ответ: "Одесский художественный музей получит статус национального до конца 2021 года".

Министр Ткаченко в своем Telegram-канале добавил: предоставление статуса национального – дело не одного дня, и министерство вместе с Одесской ОГА работают над этим.

"А тех, кому хочется найти в этом непростом процессе "зраду" и похайповать на ней, прошу не спекулировать на имени Александра Ройтбурда", – написал Ткаченко.

Уникален ли музей?

Критерии, по которым учреждение культуры получает статус национального, прописаны в Положении, утвержденном Указом президента в 1995 году. Их сложно назвать четкими – у учреждения должно быть признание на государственном и международном уровнях, а также перспектива развития, в нем должны работать высококлассные специалисты и так далее. Формальным требованиям ОХМ отвечает.

"Мы сделали все, что прописано в этих размытых критериях, и даже больше", – говорит заместительница директора ОХМ Александра Ковальчук. – Сообщество давно признало, что музей – важная точка на культурной карте Украины. Тысячи людей выходили на акции против увольнения Ройтбурда с поста директора (Одесская ОГА уволила Ройтбурда в сентябре 2019 года, инициаторами были депутаты от Оппозиционного блока.– Ред.), сотни людей стоят в очередях на выставки. Но признания государством пока нет.

За четыре года при Ройтбурде ОХМ действительно стал явлением в культурной жизни Украины. Его здание отремонтировали, коллекция пополнилась больше чем 600 работами – такого не было за три прошлых десятилетия, появились собственные реставрационные мастерские. Музей воплотил несколько масштабных проектов, посвященных отдельным периодам искусства, в нем проходили выставки известных художников, Ройтбурд собрал вокруг музея меценатское сообщество "Клуб Маразли".

Одна из главных заслуг ОХМ, по мнению Ковальчук, – единственная в Украине экспозиция, которая показывает историю искусства с XVI века до современности. Ее подготовила команда Ройтбурда.

"Часть экспозиции, связанная с XX веком, – всегда сложная тема для музейщиков. Никто не понимает, показывать соцреализм или нет? А портреты вождей? Будет ли это нарушением закона о декоммунизации или нет? – говорит Александра Ковальчук. – Наша экспозиция – большое достижение в работе научного коллектива. Можно сказать, даже прорыв.

Зачем нужен статус

Когда ОХМ станет национальным, он перейдет из ведомства Одесской ОГА в ведомство Минкульта, а это – совсем другие возможности.

"Зарплаты сотрудников будут считаться по другим коэффициентам и вырастут в полтора-два раза, – говорит Ковальчук. – Это значит, что мы сможем выбирать лучшие кадры. Ведь на зарплату в 6000 грн тяжело привлечь даже специалиста, который только закончил университет. Зачем культурологам идти работать к нам, если они могут получать от 15 000, работая копирайтерами из дома? "

По словам Александры, сейчас областной бюджет выделяет музею на рекламу, издательство книг и все остальные нужды, кроме зарплат и оплаты коммуналки, 150 000 грн в год, а это – очень мало. Новый статус даст возможность получать больше финансирования.

"Статус национального – это еще и запрет на приватизацию и отчуждение имущества, – объясняет бывший гендиректор Национального Центра Александра Довженко Иван Козленко. – Это важно для целостности коллекции. В нынешнем статусе ОГА может решить, например, передать часть коллекции другому музею, а с национальным это уже невозможно".

Козленко дружил с Ройтбурдом и знает, как менялись настроения художника по поводу музея. По его словам, сначала Александр собирался только запустить в ОХМ трансформационные процессы, быстро реформировать музей и передать его молодым специалистам. Планировал, что на это уйдет полтора-два года.

"Но чем дальше, тем больше эта история его затягивала, – рассказывает Козленко. – Он понимал, что музей – это не просто музей, а важный объект в культурной инфраструктуре, который может способствовать трансформации общества. Саша тяжело переживал угнетающую провинциальность, в которую все больше скатывалась Одесса, и для него было важно приостановить этот процесс".

Александра Ковальчук говорит, что стратегически команда Ройтбурда понимала необходимости получения статуса национального с самого начала – с 2018 года, когда художник стал директором музея. Как цель эта идея оформилась около двух лет назад.

"В первый раз мы подняли этот вопрос, когда Сашу уволили из музея, и он начал судиться с депутатами Оппоблока, – говорит Ковальчук. – Тогда мы собрали около 1000 подписей одесситов под обращением к главе ОГА Максиму Куцему с просьбой инициировать вопрос о статусе музея. Он проигнорировал обращение. Во второй раз напрямую этот вопрос поднялся сейчас. Новый глава Одесской ОГА, Сергей Гриневецкий, подписал обращение к министру культуры о статусе музея."

Что дальше

Александра Ковальчук верит, что министр сдержит обещание и до конца года ОХМ получит статус национального. Противоречивые ответы Минкульта она называет "недопониманием". Козленко тоже уверен, что музею дадут статус. Всем формальным критериям он соответствует, нужна только политическая воля.

"Это обычная тактика Ткаченко, так было и с Довженко-Центром, – говорит Иван. – Когда в 2020 году нас лишили финансирования на полгода, мы ждали, пока Ткаченко станет министром. Я думаю, он просто хотел, чтобы возобновление финансирования воспринималось в публичном поле как его заслуга. Поэтому у меня есть основания полагать, что и тут ведется такая игра".

Александр Ройтбурд не успел сделать часть того, что планировал – провести реставрацию здания, на время которой музей переехал бы в другое место. После реставрации директор планировал разделить коллекцию – чтобы ее часть (до рубежа XIX-XX веков) осталась в старом здании, а часть – переехала в новое. Еще одна мечта художника – создать в Одессе музей современного искусства.

"Нового здания пока нет. Но сейчас готовится проектная документация, и после этого нас должны включить в программу президента "Большое строительство"", – рассказывает Ковальчук. – Если все будет по плану, мы получим деньги на реставрацию в 2022-2023 годах. То есть в обозримом будущем. Статус национального – то, чего не хватает музею, чтобы двигаться дальше. Я называю это "признание государством"".

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