День сурка. Как переселенцы уже десять лет живут в модульном городке в Кривом Роге

В промзоне на окраине Кривого Рога есть модульный городок для переселенцев. Он существует с 2015 года, сейчас здесь живут 156 человек. Кто несколько месяцев, а кто уже девять лет. Условия сложно назвать комфортным, а многодетные семьи и пенсионеры живут здесь в атмосфере оторванности от цивилизации. Даже в ближайшую аптеку ехать не менее 40 минут.

Модульные городки начали появляться в Украине после начала Антитеррористической операции в 2014 году. В настоящее время их 25, в них живут более 5000 переселенцев. В большинстве своем дома в городках рассчитаны на шесть месяцев или максимум – пару лет временного пребывания.

Liga.net побывала в модульном городке в Кривом Роге и рассказывает истории нескольких жителей.

"Порожняком туда, в ж*пу мира, никто не хочет ехать. Я не знаю, как там вообще люди живут. Сами домики прикольные, в лесу, но там цивилизации нет. Недалеко тюряга, а скупиться они едут в другой район 40 минут на автобусе. Жалко мне их. Были у людей дома, квартиры. Война все расх*рячила".

Таксист подхватил меня в центре Кривого Рога – на 95-м квартале. Я ждала, пока найдется машина, где-то 20 минут — это дорога в очень отдаленный район. Водитель объяснил, что мне повезло найти такси, потому что туда, куда мы едем, обычно заказ брать не хотят — оттуда никто на такси не ездит.

В 25 километрах от центра, в окружении завода и посадки, в Кривом Роге уже почти десять лет существует модульный городок для переселенцев.

Общий вид города. Фото: Мария Пунтус

Городок встречает ужасной дорогой на подъезде и искусственно высаженным лесом. Домики белого цвета одноэтажные и сделаны из складных модулей. Поселок образуют "кварталы", разделенные дорожками, в центре – одноэтажное модульное общежитие. Зеленой зоны с кустами или цветами здесь нет, скамеек тоже. Только кое-где сохнет белье. Из открытых окон доносится ромская речь и индийская музыка, стоит запах лука. Возможно, кто-то варит суп.

Двое парней лет десяти играют на улице: один с собакой, другой в телефоне. На "чужую" меня местные особо внимания не обращают и занимаются своими делами. Только кое-кто спросили, что я ищу.

Одни из постоянных жителей – бездомные собаки. Фото: Мария Пунтус

Модульный городок для переселенцев в Терновском районе Кривого Рога был открыт 18 марта 2015 года. Он расположен неподалеку от промышленного предприятия и местной школы, вокруг посадки, а издали виден завод. На территории городка нет ничего, кроме самих домов, пункта охраны и пары качелей для детейПоселок состоит из трех общежитий и четырех домов семейного типа – один дом на четыре семьи, где у каждой семьи по две комнаты. В доме две комнаты, душевая с туалетом и кухня. Для людей, которые попадают сюда, уже установлены холодильник, плита, сантехника, стол, стулья, шкафы и кровати. На территории обитает много собак и кошек.

Дома стоят в несколько рядов. Фото: Мария Пунтус

"Здесь тяжело. Каждый день – как день сурка", – говорит Лилия, переселенка из Донбасса.

Она с пятью своими детьми приехала в Кривой Рог из Манулового Донецкой области восемь лет назад — с тех пор и живет в одном из домов семейного типа.

Лилия, жительница городка. Фото: Мария Пунтус

"Детям здесь заняться нечем, кроме тренажеров возле школы, ничего нет, — говорит женщина. — День я трачу на то, что готовлю и убираю, вечером с уроками малышам помогаю. Скандалы, конфликты какие-то постоянно среди жителей. Жить можно. Но что это за жизнь…"

Ребенок возвращается из школы. Фото: Мария Пунтус

Дети часть дня проводят в школе – это единственное место "с людьми" неподалеку, ее посещает большинство детей в городке. Дома малыши играют в планшетах и смотрят мультики. Планшеты им выдали в школе, а интернет Лилия провела и оплачивает самостоятельно.

С начала полномасштабного вторжения России Лилия с детьми уезжала в Германию, прожила там три месяца и вернулась. Говорит, детям нужно было учить язык, это было очень трудно.

Иногда, когда хорошая погода, Лилия едет с детьми погулять "в город". Снять квартиру и переехать у женщины нет возможности. Она не работает, потому что должна ухаживать за детьми и болеет. Женщина говорит тихо, двигается медленно, — выглядит она очень уставшей.

Котов здесь тоже достаточно много. Фото: Мария Пунтус

"Жить можно"

Инна Рощина приезжает в модульный городок раз в неделю убедиться, все ли хорошо у жителей. Иногда убирает в квартирах, из которых люди уехали, а иногда ей приходится разбираться с нарушителями: кто-то пьет, кто-то плохо ухаживает за детьми.

Инна – бухгалтер криворожского коммунального предприятия "Сансервис", на балансе которого находится городок. Администратора в городке нет, а Инна живет рядом, поэтому начальство назначило ее "частично ответственной" за людей, которые здесь живут.

На незанятые кровати складывают вещи. Фото: Мария Пунтус

"Еще тогда, в 2015-м, мы очень сочувствовали людям, переживали за них, – говорит Инна Рощина, – Контингент нам, правда, достался специфический. Были и судимые, и наркоманы, и алкоголики, не очень хорошие родители, которые за детьми не следили. Сейчас плюс-минус нормализовалось все, те выехали".

Поселок рассчитан на 200 человек, на февраль 2025 года проживает 156: 70 семей, 50 детей, 30 пенсионеров, 21 человек с инвалидностью. Некоторые из них живут здесь уже почти десять лет.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году большинство многодетных семей выехали из городка за границу. Новоприбывшие, говорит Инна, условиями довольны: "Все лучше, чем ничего, жить можно". Около 100 человек, то есть 75% живут здесь еще с февраля 2022 года. Большинство жителей переехали из Донбасса.

Каких-либо зон отдыха на улице нет. Фото: Мария Пунтус

В большинстве своем здесь живут многодетные семьи, существующие на госвыплаты, а также пенсионеры и дети. Около половины жителей – ромской национальности. Инна говорит, что их не берут никуда работать. Денег, чтобы снять себе что-то получше, у людей нет. Охранник Артур говорит: иногда жители ссорятся, бывает очень громко — преимущественно украинцы ссорятся с ромами.

Чтобы начать жить в городке, объясняет Инна, следует обратиться в департамент социальной политики исполкома горсовета. Она добавляет: одно "койко-место" в месяц стоит 150 гривен, в стоимость еще включены водоснабжение и электричество. Содержание жилья на одного жителя, по словам бухгалтера, стоит до 2000 гривен летом и около 2500 зимой. "Разницу", по словам Инны, платит город.

Маленький житель городка. Фото: Мария Пунтус

Газа здесь нет, все на электричестве: бойлеры, плитки, отопление. Когда были блекауты, люди сидели без света несколько дней. Генератор, по словам бухгалтера, есть, но на него нет топлива.

В одной из комнат общежития. Фото: Мария Пунтус

В ближайшее место, где есть аптеки и магазины, людям из городка ехать примерно полчаса. Иногда они сбрасываются деньгами и вызывают машину, чтобы купить продукты на неделю. Такси приезжают редко, поэтому иногда просят знакомого водителя.

На выходных, как пояснил охранник, к детям приезжают "верующие" с развлекательной программой. Раз в месяц город присылает сюда семейного врача. Из других "посторонних" здесь бывают разве что сантехники "Сансервиса", когда что-то ломается. В последнее время постоянно ломаются бойлеры – им уже восемь лет.

Детские рисунки на холодильнике в одной из комнат общежития. Фото: Мария Пунтус

"О будущем стараемся не думать"

На пороге белого поцарапанного дома стоит женщина в шапке, халате и накинутой сверху старой шубке. Женщина извиняется, что не убрано, сегодня по дороге из магазина ей стало плохо, охранник помог донести вещи, а она напилась таблеток, и сил убирать нет.

Это Елена, ей 67 лет. Вместе с дочерью, зятем и внуком она переехала в Кривой Рог из Покровска Донецкой области в ноябре прошлого года. С тех пор они все живут в доме семейного типа в модульном городке.

Елена из Покровска живет в городке несколько месяцев. Фото: Мария Пунтус

Елена показывает их жилище: внутри достаточно тепло, первая комната смежная с кухней. Горячей воды нет, потому что вышел из строя бойлер.

Кухня в доме семейного типа. Фото: Мария Пунтус

Комната, смежная с кухней. Фото: Мария Пунтус

Во второй комнате четыре двухъярусных кровати. Именно здесь и спят все члены семьи. На незанятых кроватях разложены личные вещи: иконы, очки, тонометр.

14-летний внук Елены дистанционно учится в покровской школе, а из комнаты почти не выходит, разве что в магазин. Ходить ему здесь некуда, вокруг на расстоянии в километры нет ничего интересного для подростка.

Внук Елены на дистанционном обучении. Фото: Мария Пунтус

Ванная в доме семейного типа. Фото: Мария Пунтус

Воду приходится кипятить вот так. Фото: Мария Пунтус

Есть отдельная комната с душевой и туалетом, но поскольку горячей воды нет, душевая заставлена мисками. Чтобы умыться, воду греют кипятильником.

"Когда мы уезжали из Покровска, там было еще более или менее спокойно, – говорит Елена. – Но моя дочь тяжело больна, а зять после инсульта. Мы должны были уехать, потому что закрывались больницы и почти не осталось врачей. Мы бы просто погибли там".

Доска с информацией для жителей городка. Фото: Мария Пунтус

Здесь есть вода, тепло, мебель и возможность приготовить еду и помыться. Елена говорит: для жизни этого достаточно. Правда, вода холодная, потому что бойлер сломался, так что приходится обмываться из миски. Плохо и то, говорит Инна, что нет аптеки – в ближайшую ехать 40 минут.

Однажды женщине пришлось вызывать скорую; та, к счастью, приехала на территорию городка. За покупками в основном они ездят "в город". Магазин рядом есть, но ассортимент там не ахти. О будущем Елена старается не думать.

"В моем возрасте я не знаю, что и завтра будет, – говорит женщина. – Вот сегодня шла из магазина, стало плохо. Спасибо Мише (местный охранник. – Liga.net), взял вещи, меня под руку, и довел домой. В Покровске мы оставили построенный нами дом.

Женщина говорит: Покровск – очень ухоженный город, все в цветах. Здесь же, где они сейчас живут, пейзаж довольно печальный. Ей бы хотелось, чтобы в городке было хоть немного чище.

Кроме домиков семейного типа, в центре городка есть общежитие, где живут в комнатах на четверых. Коридор, мебель, пол и потолок – здесь все белое. Кухня общая, в коридоре — стойкий аромат пищи, которую готовят сразу несколько жителей.

Коридор в общежитии. Фото: Мария Пунтус

Житель общежития Евгений с соседкой готовят еду. Фото: Мария Пунтус

Евгений переехал сюда сам из Донбасса в конце декабря 2024 года и занимает в общежитии кровать. Мужчина уже на пенсии, семьи у него нет. Кроме него, в комнате еще двое мужчин. Из мебели – кровати, стол, обогреватели и туалет в отдельной комнате. Из городка мужчина выезжает только за продуктами.

Мира с мужем и тремя детьми также занимает комнату в общежитии. Еще шесть родственников переехали сюда из Горловки Донецкой области. Некоторые из них уже выехали из городка на отдельную квартиру. Двое старших детей женщины ходят в школу поблизости. Мира и ее муж не работают: она ухаживает за детьми, он ищет работу.

"В магазин идешь, тратишь больше, чем платишь за месяц жизни здесь, – говорит Мира. – Квартиру снимать дорого и страшно, когда бомбят, а тут хоть один этаж. Хорошо, что до магазинчика пять минут, там и еда есть, и для дома необходимое. К детям из церкви на выходных приезжают, летом им даже батуты ставили. Пока малыши в школе, я готовлю и убираю. Единственное, хотелось бы хотя бы какую-то детскую площадку, потому что им делать совсем нечего. А так пока будем здесь жить, дальше посмотрим".

Так люди сушат белье. Фото: Мария Пунтус

Люди, живущие в этом городке, не общаются и не видят никого, кроме членов семьи и соседей. Каждый день проходит одинаково, в заботах по хозяйству. "Оживляют" картину только дети, которых здесь достаточно много. Они несут тяжелые рюкзаки из школы, играют с собаками и бегают во дворе, развлекая себя сами. Вокруг только белые дома, серое небо и голый лес.

Развлечений для детей откровенно немного. Фото: Мария Пунтус

"Мы с вами вот едем, общаемся, город видим, людей, – размышлял вслух мой таксист на обратном пути. – А у них там: открыл глаза, людей нет, движухи нет, посадка только и собаки бегают. Вот на остров безлюдный поместить человека, скоро станет Робинзоном. Вот и они так же. На задворках цивилизации".