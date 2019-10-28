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28.10.2019, 09:30

Дифтерия наступает. Грозит ли Украине эпидемия и как себя защитить

Дифтерия наступает. Грозит ли Украине эпидемия и как себя защитить - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Стоит ли опасаться новой вспышки, как это возможно в 21 веке, чем себя обезопасить и не поздно ли пряммо сейчас делать прививки: разбор LIGA.net

Вслед за вспышкой кори, которой только за первые девять месяцев 2019 года переболели больше 58 000 человек, в Украину вернулась и дифтерия. Первые случаи опасной болезни зафиксированы в Закарпатской, Тернопольской областях и Киеве. Грозит ли нам эпидемия, как это возможно в 21 веке, чем себя обезопасить и не поздно ли сейчас бежать на прививки - короткий разбор LIGA.net.

Дифтерия в Украине: кто заболел

В начале августа в Хмельницком сообщили о возможном случае заражения дифтерией. В больницу попала девушка-фармацевт, которая в 16-летнем возрасте пропустила вакцинацию против дифтерии. Этот случай так и прошел бы незамеченным, но в середине октября с подозрением на дифтерию в Закарпатье были госпитализированы 15 студентов Ужгородского национального университета, приехавшие на учебу из Индии.

У первого заболевшего 23-летнего студента диагноз "дифтерия" уже подтвердился лабораторно, сообщил Центр общественного здоровья Украины. В результате врачи обследовали 123 человека, которые вступали или могли вступить с ним в контакт. В университете приостановили на 10 дней занятия на трех факультетах - двух медицинских и стоматологическом. Вуз призвал прекратить дискриминации: "Ни один врач или чиновник не подтвердил того факта, что студенты-иностранцы привезли инфекцию из-за границы".

В последний раз случаи дифтерии в Закарпатской области фиксировались в 2011 году.

24 октября дифтерию обнаружили в Киеве. По данным санитарной службы, заболел девятилетний школьник. Был ли он вакцинирован - до конца пока неясно. В лицее №303, где учится ребенок, весь класс закрыли на карантин. Кабинет убрали с дезинфицирующими средствами, всех детей отправили на осмотр. Ребенок имел контакт с 45-ю людьми, из них 36 детей.

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26 октября случай дифтерии был лабораторно подтвержден в Тернопольской области. Заболевшим оказался 47-летний мужчина. Контактировал с тремя людьми, в числе которых - один ребенок. По месту его проживания тоже провели дезинфекцию.

Как такое возможно

Вслед за корью в Украину придет дифтерия, смертность от которой без сыворотки достигает 50%, - еще в прошлом году писал врач Евгений Комаровский. Он объяснял, что детям требуется шестикратное введение по четкому графику, а взрослым - ревакцинация каждые 10 лет. И самое худшее - это когда общество принимает решение вакцинироваться, а половина населения этого не делает, добавлял он.

Как сообщили LIGA.net в Центре общественного здоровья МОЗ, за первые девять месяцев 2019 года в Украине были привиты от дифтерии 52% взрослых и 59% детей возрастом до года. То есть только половина взрослых из числа тех, кто должен был в этом году пройти ревакцинацию, добрались до врачей. "Это очень плохо. Должно быть минимум 95%", - говорят в центре.

Украинцев три последние года предупреждали все, - инфекционисты, семейные врачи, педиатры, эпидемиологи, - что без уровня вакцинации около 95% существует высокий риск распространения дифтерии. Особенно если возбудитель "привезут" из-за границы.

"Когда в конце 2017 года началась широкая эпидемия в Йемене и Бангладеш, мы уже ожидали, что скоро обострится ситуация в Украине. Но на тот момент - проскочили. Сейчас имеем первые случаи", - рассказала LIGA.net доцент кафедры инфекционных заболеваний Киевского национального медуниверситета, известный львовский эпидемиолог Наталья Тимко (Иванченко).

В 1990-х годах Украина уже пережила масштабную вспышку дифтерии, напоминает она. Тогда заболели около 20 000 человек, и почти 700 из заболевших - умерли. "Преимущественно болели взрослые. И тогда все ходили и несколько раз ревакцинировались", - отмечает инфекционист.

Но потом, говорит Тимко, паника улеглась. И о дальнейшей ревакцинации украинцы попросту забыли.

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Согласно календарю вакцинаций, взрослое население должно получать дозу вакцины против дифтерии раз каждые 10 лет, чтобы получать антитоксическую защиту. "Тогда люди, даже если сталкиваются с возбудителем, не имеют высоких рисков заболеть: они не воспринимают токсин, который возбудитель выделяет. Но в последние 10 лет охват прививками был разным - и 17% за год от плановых, и 30%, и 50%, а 95% никогда не было. И снова появилась большая прослойка населения, восприимчивого к возбудителю дифтерии", - объяснила Тимко.

Что делать: сохраняйте спокойствие - и вакцинируйтесь

Уровень вакцинации в Украине не является оптимальным, чтобы говорить, что дифтерия под контролем, рассказал LIGA.net главный детский иммунолог Киева Федор Лапий. И это, в отличие от кори, головная боль каждого украинца: "В случае с корью огромное значение имеет коллективный иммунитет - когда при высоком уровне охвата вакцинацией, из года в год, вирус прекращает свою циркуляцию, и это защищает тех, кто не вакцинирован и не имеет иммунитета. С дифтерией этот коллективный иммунитет не очень работает".

Если совсем упростить действие прививок от дифтерии, то это работает так: не привился - очень рискуешь заболеть; привился - не заболеешь или все пройдет без осложнений. "Вакцинирован - значит защищен. Даже если циркуляция возбудителя продолжается. Тем более, что она может проходить в виде носительства: есть люди, которые не имеют симптомов, но становятся носителями дифтерии", - говорит он.

Иммунолог объясняет: вакцина защищает от действия токсина, который продуцируется возбудителем дифтерии.

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Я контактировал с больным. Прививаться поздно? Нет, не поздно. "Существует понятие экстренной иммунопрофилактики, когда контакт с источником инфекции уже произошел и возбудитель мог попасть в ваш организм. Такую экстренную вакцинацию можно применять к кори, оспе, столбняку, бешенству - и дифтерии тоже", - говорит Лапий. Обычно экстренно вакцинируют всех, кто побывал в очаге дифтерии. Даже если такой контактер был ревакцинирован больше пяти лет назад, ему нужно снова привиться.

"Чтобы защитить от действия токсина и тяжелого течения болезни", - объясняет Федор Лапий.

По данным МОЗ, в Украине прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка - АКДС. Также есть бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина с уменьшенным количеством антигена АДС-М, которую применяют для взрослых. На 1 сентября 2019 года в Украине были 1,79 млн доз АДКС, 178 000 доз АДС и 5,4 млн доз АДС-М.

Я уже заболел. Спасет ли меня сыворотка? Дифтерия наравне с ботулизмом, столбняком и бешенством относится к болезням с высоким уровнем летальности, напоминает Лапий: "Дифтерия забирает около 20% жизней. Без сыворотки этот процент намного выше".

Сыворотка используется именно для лечения дифтерии, а не профилактики. Ее используют только в том случае, когда диагноз "дифтерия" по всем признакам максимально вероятен. Параллельно продолжается диагностика: есть ли возбудитель, продуцирует ли он токсин. В некоторых ситуациях сыворотку вводить не будут - если болезнь протекает не тяжело или есть сомнения в диагнозе. Также сыворотка не вводится при простом носительстве и после седьмого дня от начала заболевания, если оно подтверждено, но симптомы отсутствуют.

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На 1 октября 2019 года в Украине было больше 190 флаконов сыворотки от дифтерии, которые распределены по областям. В Закарпатской области, где заболели студенты из Индии, сначала насчитали только восемь флаконов. К 26 октября в Ужгород спецтранспортом доставили еще восемь флаконов антитоксина, сообщают в ОГА: по три дали Львовская и Черновицкая области, два - Ивано-Франковская. Еще 100 флаконов приобрела Индия, сейчас их проверяют на наличие регистрации в Украине и 30 октября переправят самолетом.

Так что, это эпидемия? Пока говорить о масштабной вспышке, как в 90-х годах, слишком рано. "Случаи дифтерии в Украине фиксируются и подтверждаются ежегодно. Они были и в 2018, и в 2017 годах, - говорит Федор Лапий. - В прошлом году именно подтвержденные случаи, я на этом акцентирую, имели место в Киевской, Черниговской и Луганской областях. И утверждать, что мы имеем сейчас слишком отличную статистику от предыдущих лет - я бы с этим не торопился".

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специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: вакцинация, дифтерия, вспышка, прививки, эпидемия
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