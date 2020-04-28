Длинная дорога на край света: как коронавирус не пускал украинскую экспедицию в Антарктиду

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Члены 24-й украинской экспедиции в Антарктиду, уже год прожили на станции Вернадского и у них были все шансы остаться еще на сезон. Их сменщики месяц не могли добраться до станции, и все из-за эпидемии коронавируса.

О приключениях полярников в Украине, Турции, Бразилии и Чили LIGA.net расспросила руководителя экспедиции Юрия Отрубу. Команда как раз завершила разгрузку судна с запасами на год и заступила на летнюю вахту на станции.

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Март 2020 года. Десять украинцев готовятся к поездке в Антарктиду.

Это ученые - метеорологи, биологи, геофизики, а также врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, сисадмин.

Билеты заказаны, с учетом пандемии аппарат искусственной вентиляции легких и кислород дополнительно закуплены.

Все меняет обращение Владимира Зеленского 13 марта. Он сообщает, что границы с 17 марта будут закрыты.

"Мы планировали дела за неделю закончить, имели еще 7 дней, а через пару часов после выступления президента решили, что будем вылетать 16 числа в понедельник. В авральном режиме нам искали и меняли билеты: мы за два дня все собрались и приехали в Киев на вылет. Закрывали границы и у нас, и в Чили тоже", - рассказывает руководитель экспедиции.

16 марта. Украинские полярники вылетают из Борисполя в Турцию. Пока были в небе, мир снова изменился.

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"Когда мы приземлились и пошли на стойку регистрации, оказалось, что рейса в Колумбию не будет", - вспоминает Юрий.

Страны Южной Америки, которые были следующим пунктом путешествия, запретили полеты из-за карантина. Впускали только своих граждан.

Команде пришлось ночевать в турецком аэропорту. С собой украинцы везли еще и около 1200 кг груза: одежда и специфическое оборудование, которое нельзя найти в Чили.

Сидя в аэропорту, зимовщики выясняли, что же теперь делать, и как вернуться домой, чтобы не застрять в Турции.

"Сначала нас должны были утром забирать самолетом, не смогли. Тогда решили поехать в отель, пробыли там почти 4 дня. Затем нас централизованно забрали в Киев, тогда Sky up всех туристов забирали", - вспоминает Отруба.

По домам члены экспедиция вернуться не смогли - потому что уже были за границей. Поэтому их прямо с борта самолета отвезли в город Макаров на изоляцию в отдельное здание.

На четвертый день изоляции команде сделали ПЦР-тесты, еще за несколько дней объявили результаты: все отрицательные.

Полярники не теряли надежды таки добраться в Антарктиду, и заменить на ​​Вернадского коллег.

Пробовали выехать в Турцию, а оттуда - чартерами в Южную Америку. Но все срывалось. Раз доехали до Киева, но автобус завернули - Турция, через которую снова планировался транзит, уже категорически не принимала иностранцев. Следующая попытка тоже застряла еще на этапе разрешительных бумаг.

Наконец-то четвертая попытка стала успешной, украинским дипломатам удалось получить разрешения на пролет экспедиции и Чили, и всех транзитных стран.

Ночью 30 марта команда долетела чартерным рейсом в Катар. Там пересели на трансконтинентальные авиалинии в бразильский Сан-Паулу. Полет был не из легких и сильно "давил на голову". Людей много, все в тесном контакте в одном помещении.

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"Труднее всего было именно там - и психологически, и с точки зрения здоровья. Если бы кто-то заболел и это потом выявилось, это 100% крест на нашем проезде дальше. Хотя мы были в FFP2 (такие респираторы могут защищать от вируса, но не дают гарантии - Ред.), 15 часов просидеть в самолете, не снимая маску, невозможно", - рассказывает Юрий.

С Сан-Паулу полярники отправились чартером в чилийский портовый город Пунта-Аренас. Получить разрешение на въезд в этот город было сложнее всего.

"Там уже был жесткий карантин, город по скорости распространения коронавируса был на втором месте в стране после туристического Сантьяго (столицы Чили - Ред.)", - вспоминает Отруба.

Чилийские власти выставили жесткие условия украинцам: хотят сесть на корабль в Антарктиду - должны еще две недели посидеть в самоизоляции. Время поджимало, но выбора не было.

"Мы стараемся провести пересменку в конце марта, потому что тогда в Антарктиде закрывается основная судовая навигация", - рассказывает руководитель команды.

Не так зависит от погоды американская станция Палмер, в 60 км от украинской. Они делают пересменку в июне-июле. Могут себе это позволить, поскольку имеют ледокол и свой причал.

"Даже если будет лед или битый лед, они смогут подойти к станции и высадить людей. У нас причала нет. Если к нам судно придет, и будет плохой лед, мы не сможем его разгрузить - судно близко к берегу не может подойти. Поэтому у нас такая пересменка", - объясняет Юрий.

В Чили украинских полярников поселили в гостиницу, где почти никого, кроме них, не было. Выходить из помещения - запрещено. В Чили уже было особое положение, поэтому людей на улице практически не видели - только вооруженные патрули карабинеров. Но позволяли выходить на крышу и наблюдать за пейзажами города.

Волнение наконец-то исчезло. "Потому что с крыши отеля мы видели порт, где нас ждало судно - и могли выдохнуть", - улыбается.

Завтрак был включен в проживание, обед и ужин готовил повар экспедиции. Поскольку отель - семейного типа, каждый номер оснащен кухонным уголком.

Утро, 13 апреля. После двух недель чилийского карантина украинцам позволили загружаться на судно "Бетанзос" и отплывать в Антарктиду.

Весь груз - шесть фур продуктов плюс научное оборудование - продезинфицировали.

Вечером наконец-то тронулись. От станции Вернадский команду отделяли еще 6 дней путешествия по воде, предстояло преодолеть опасный пролив Дрейка - 400 км в длину и 820 км в ширину. Это наименьшее расстояние, которое отделяет Антарктиду от остальной земной суши. Здесь могут быть страшные штормы с высокими волнами в более 10 метров.

"Когда мы выходили из города, метеорологический прогноз был очень плохой, передавали 30 узлов ветра в Дрейке. Но нам должно было где-то повезти", - смеется руководитель экспедиции, рассказывая о прохождении проливом.

Погода украинцам улыбнулась, максимальное волнение моря было 3 балла. Это не так уж и много. Проход был спокойным, одним из лучших на памяти Юрия. А для него это уже шестая зимовка в Антарктиде за 11 лет.

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Сначала члены команды, которые боялись морской болезни, принимали таблетки от укачивания. Но когда увидели, что Дрейк в этом году "легкий", перестали. Никто не лежал.

20 апреля. После более месяца приключений зимовщики наконец-то пришвартовались к станции Вернадский. Но времени на отдых не было: предстояло разгрузить 140 тонн горючего, шесть контейнеров продуктов и нескольких тонн оборудования.

21 апреля, утро. Погода для разгрузки была никудышней, а времени - очень мало. Разгружали судно в ветер. Сначала ветер был до 30 узлов, это где-то 15-16 метров в секунду. Но к концу дня погода стабилизировалась, ветер стих, перестало снежить.

Уже на следующий день Антарктида вознаградила полярников хорошей погодой.

Поскольку время поджимало, годовой запас продовольствия, горючего и оборудования разгрузили менее чем за 4 дня.

Хорошая погода держится на станции по настоящее время. Сейчас температура - минус 3,5 градуса. Это нормально для этого периода, объясняет Юрий. Ведь станция Вернадский расположена не в самом континенте, а на архипелаге островов в 7 км от Антарктического полуострова:

"Сильных минусовых температур у нас нет, потому что море рядом, обычно зимой около - 30, это наши август-сентябрь. Температурный рекорд по станции - 46 в 40-50-х годах прошлого века", - рассказывает ученый.

Зимовать будут на станции одиннадцать украинцев. Шестеро - не новички.

25-я экспедиция продолжит работу предыдущих команд: проводят исследования по метеорологии, океанографии, изучают "озоновую дыру", изменения магнитного поля Земли и тому подобное.

В зимний период, который вот-вот начнется в Антарктиде, исследователи не смогут выезжать на лодках. Поэтому спешат сделать это в ближайшее время. А когда начнется антарктическое лето, у исследователей прибавится работы.

Это касается части геофизических наблюдений, которые можно делать на удаленных островах, и особенно - работы биологов, которые привязаны к флоре и фауне.

24-я экспедиция уже в пути домой, в Украину. Почему было так важно их заменить? Юрий объясняет: если бы предыдущая экспедиция осталась еще на год, все равно бы пришлось фрахтовать судно, привозить им всю провизию и оборудование, и забирать оттуда всех исследователей, которые приехали "на сезон", то есть на время антарктического лета - таких было около двадцати.

"В любом случае были бы потрачены деньги, чтобы забрать людей. И с психологической точки зрения перезимовать в Антарктиде даже год довольно трудно. Под конец устаешь, хочешь домой повидать родных, зеленую природу. Потому что здесь камни и белый снег - больше ничего. Еще бы летом приходит живность - пингвины, тюлени... ". Оставаться на второй год без перерыва - очень трудно и психологически, и с точки зрения физического здоровья.

Несмотря на это, Антарктида влюбляет в себя часть полярников. И Юрий - один из них: "Приехал домой - и через несколько месяцев начинаешь ностальгировать о том, что было здесь".

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