Дрон-грузовик, умный мяч для гольфа, "тающий" парашют: новости технологий

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Дрон-"фура" Elroy Air

Фото: Elroy Air





Стартап Elroy Air провел первые летные испытания беспилотника, разрабатываемого для перевозки тяжелых грузов от 100 до 225 кг.

Новый дрон создается по самолетной схеме. По сторонам от фюзеляжа размещены две балки, на каждой из которых - три электромотора с несущими винтами для вертикальных взлета и посадки. Есть и толкающий воздушный винт для горизонтального полета. Грузовой контейнер закреплен под фюзеляжем.

Беспилотник весит 551 кг. Он оснащен гибридной двигательной установкой и способен в полностью автономном режиме летать на расстояние до 500 километров.

В Elroy Air рассчитывают, что их аппарат будет использоваться для коммерческой перевозки грузов, в поисково-спасательных и военных операциях.

Испытания беспилотника проводят на летном поле базы Нацгвардии США Camp Roberts в Калифорнии.

Завершить разработку нового аппарата и запустить его серийное производство планируется в 2020 году.