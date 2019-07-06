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06.07.2019, 16:49
Дрон-разведчик "Черный шершень", робомедуза: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: дрон-разведчик Black Hornet 3, робомедуза, палкабот, рекорд стратостата и дистанционный сканер сердцебиения для Пентагона - в обзоре LIGA.net.

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Дрон Black Hornet 3

Фото: Flir

Военные армии США получили на вооружение самые маленькие в мире дроны-разведчики Black Hornet 3 ("Черные шершни"). Об этом сообщает Stars&Stripes со ссылкой на пресс-службу 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Подразделения этой дивизии уже в июле начнут использовать "Черных шершней" в Афганистане.

Black Hornet 3 весит около 33 г, а его длина - менее 17 см. Дрон оборудован HD-видеокамерами, тепловизором и GPS-датчиком. Весь комплект оборудования упакован в специальный кейс, который помещается в армейский рюкзак.

Дрон-разведчик "Черный шершень", робомедуза: новости технологий

Black Hornet 3 - норвежская разработка, а контракт на серийное производство заключен с компанией FLIR System. Сообщается, что Пентагон испытывал дрон с 2014 года и заказал 1000 штук. Стоимость одного комплекта не превышает $20 000, что на значительно дешевле более крупных аналогов.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: технологии, беспилотник, робот
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