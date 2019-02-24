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24.02.2019, 17:09
Дрон-смертник, подлодка NASA, водное такси - новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Дрон-камикадзе

Фото: IAI


Беспилотник-ракету на дистанционном управлении Mini Harpy представил Израиль на международной авиакосмической выставке Aero India 2019 в Бангалоре. Об этом сообщает израильский оборонный концерн IAI.

Беспилотный ударный комплекс Mini Harpy представляет собой барражирующий снаряд, совмещающий возможности беспилотников Harop и Harpy.

Дрон-смертник во время полета транслирует в реальном времени видеосигнал оператору и ожидает команды на уничтожение цели. Получив команду, Mini Harpy пикирует на цель и уничтожает ее подрывом боевой части.

Mini Harpy можно запускать с воздуха, с земли или воды. Он весит 45 кг, из которых 8 - боевая часть. Дальность полета беспилотника может достигать 100 км, время полета - до двух часов.

Смоделированный в 3D видеоролик демонстрирует уничтожение с помощью Mini Harpy радиолокационной станции 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: экология, оружие, электрокар, подлодка, беспилотник
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