Дрон-смертник, подлодка NASA, водное такси - новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net .

Фото: IAI





Беспилотник-ракету на дистанционном управлении Mini Harpy представил Израиль на международной авиакосмической выставке Aero India 2019 в Бангалоре. Об этом сообщает израильский оборонный концерн IAI.

Беспилотный ударный комплекс Mini Harpy представляет собой барражирующий снаряд, совмещающий возможности беспилотников Harop и Harpy.

Дрон-смертник во время полета транслирует в реальном времени видеосигнал оператору и ожидает команды на уничтожение цели. Получив команду, Mini Harpy пикирует на цель и уничтожает ее подрывом боевой части.

Mini Harpy можно запускать с воздуха, с земли или воды. Он весит 45 кг, из которых 8 - боевая часть. Дальность полета беспилотника может достигать 100 км, время полета - до двух часов.

Смоделированный в 3D видеоролик демонстрирует уничтожение с помощью Mini Harpy радиолокационной станции 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.