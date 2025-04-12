"Его убило человеческое безразличие". Кем для Одессы был Демьян Ганул

14 марта 2025 года в центре Одессы был убит известный активист. Это произошло посреди бела дня прямо между зданиями Службы безопасности Украины и полиции. В городе, наверное, не было человека, который не знал бы Демьяна Ганула.

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Одни восхищались его бескомпромиссностью и способностью держать слово, другие откровенно ненавидели, обвиняя в радикализме. Он конфликтовал с мэром Одессы Трухановым, противостоял незаконным застройкам, поддерживал деколонизацию и не боялся идти на прямую конфронтацию с идейными врагами. Российская пропаганда обвиняла его в поджоге Дома профсоюзов 2 мая 2014, а анонимные телеграмм-каналы называли рэкетиром. Но кем был Демьян Ганул для Одессы?

Liga.net побывала в городе и пообщалась с женой Демьяна, его ближайшими друзьями, городскими журналистами, активистами и одесситами на улицах.

Солнечный весенний день, одесский дендропарк Победы. Невысокая хрупкая женщина колышет в коляске сладко спит маленького ребенка. Эту женщину зовут Жанна, она – жена Демьяна Ганула. В коляске спит их дочь Сара, ей всего четыре месяца. Как только Жанна начинает рассказывать о последнем дне жизни Демьяна, Сара просыпается и начинает плакать.

"Демьян в тот день был в хорошем настроении, – тихо говорит Жанна, пытаясь успокоить ребенка. – Мы позавтракали, и я пошла заниматься Сарой. Он из коридора крикнул: "Хорошего дня!". Я ответила: "И тебе!" Я только мысленно добавила: "Люблю тебя".

Демьян с женой и дочерью. Фото: из личного архива Жанны Вознюк

Дальше все было как обычно. Демьян поехал по делам, Жанна играла с дочерью. Через несколько минут получила от него сообщение: "На улице тепло". Посмотрела в окно и стала собирать Сару на прогулку. А еще через 20 минут пришло сообщение от подруги: "Скажи, что это неправда". Вдруг Сара начала сильно плакать.

Демьян и Сара. Фото: из личного архива Жанны Вознюк

"Сначала я сразу предположила худшее, – говорит Жанна Ганул. – А потом мне все начали звонить ... До конца не хотела в это верить. Надеялась, это просто инсценировки, чтобы поймать преступника, который покушался на жизнь ранее. Я все думала, как буду обижаться на него за то, что он не предупредил. Потом его забрали в морг. Я сидела в коридоре и мне все казалось, он сейчас выйдет из-за той двери. Но он уже не вышел".

"Точкой невозврата стала Революция достоинства"

Демьян Ганул родился в небольшом селе в Кировоградской области, неподалеку от города Умань. Уже после знакомства с Жанной они много раз ездили в Умань и мечтали показать этот город Саре, как только она подрастет.

В 2010 году, когда Демьяну было 17 лет, во время стрельб из пневматического оружия произошел несчастный случай: металлический шар попал парню в глаза. Была тяжелая операция, пулю достали, глаз сохранили, но больше Демьян на него не видел. Через год неработающий глаз стал уменьшаться, и появилась угроза полностью потери звезд. Демьян решил установить протез и, как он сам писал, полностью смирился с этим, хотя имел небольшой комплекс относительно внешнего вида. Мужчина полностью адаптировался: управлял автомобилем, научился стрелять с левого плеча. Однако это событие сильно повлияло на него.

В 2011 году Демьян приехал в Одессу поступать в университет на исторический факультет. В общежитии познакомился с Игорем Бею — он учился на другом факультете, но они стали лучшими друзьями.

Демьян и Игорь. Фото: из личного архива Игоря Бею

Игорь говорит: они могли провести вместе с Демьяном целый день — пить кофе, решать дела, пройти по городу 20 километров, и уже когда расходились по домам, кто-то из них звонил другу и спрашивал: "Ну что ты?". И они говорили еще весь вечер.

"Так было почти каждый день, – говорит Игорь. – Даже мои родные удивлялись: "Вы же только виделись, зачем снова звоните?" Но у нас была такая дружба – мы не могли друг другу надоесть".

Игорь говорит: Демьян имел лучшие черты для дружбы: он был воспитанным, тактичным и таким, на которого всегда можно рассчитывать. Но в то же время он был врагом для всех, кто угрожал Украине.

Когда Демьян был студентом, начался Евромайдан. Ганул активно участвовал в нем в Одессе и даже стал частью "Правого сектора". Вместе с Игорем Бею и Сергеем Стерненко они основали одесскую ячейку организации, и Демьян возглавил ее силовой блок. Ему тогда было 20.

Первыми их противниками были сепаратисты, собиравшиеся на Куликовом поле. Там происходили потасовки между сторонниками и противниками Евромайдана. Действия сепаратистов, а также бездействие правоохранительных органов тогда, говорит Игорь, привели к событиям 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре Одессы погибли побратимы ребят Игорь Иванов и Андрей Бирюков.

"Это была Революция достоинства, и благодаря всему, что мы прошли вместе, между нами произошел некий "метч", – говорит Игорь Бей. – С тех пор мы всегда держались вместе. Для него, как и для меня, Революция достоинства стала точкой невозвращения".

Майдан, деколонизация и борьба против незаконных застроек

К Евромайдану, считает Игорь Бей, Одесса была довольно равнодушной политически и нейтральной. "Это даже не пророссийскость, это просто тотальная апатия. Люди любят город на словах, но когда его уничтожают — молчат. Они голосуют за Труханова, не выходят на национально важные мероприятия, не принимают участия в жизни города. Они как малые дети, которые не хотят брать ответственность за собственную судьбу".

В 2014–2015 годах, вспоминает Игорь, даже просто использование красно-черного флага в Одессе или общение на украинском могли стать поводом для оскорблений или травли. Демьян и его единомышленники хотели донести: в собственной стране люди не должны стыдиться или бояться своей национальной идентичности. Поэтому ребята следили за такими случаями и всегда участвовали в стороне тех, кого травят за украинское.

Демьян Ганул. Фото: из личного архива Жанны Вознюк

В 2015-2019 годах Демьян и другие активисты еженедельно приходили в Малиновский районный суд, где рассматривали дела, связанные с событиями 2 мая 2014 года. Заседания нередко завершались потасовками с полицией. Самые острые моменты возникали, когда суд пытался отпустить подозреваемых со стороны Антимайдана под залог или на поруки. Это вызвало серьезное возмущение среди общественности и провоцировало стычки под зданием суда.

В 2017 году, рассказывает Игорь, они с Демьяном отстояли в Одессе зеленое городское пространство Летний Театр от застройки: одесские депутаты собирались передать Летний театр в частную собственность, чтобы построить там ТРЦ, а уже в 2017 году протесты против этого решения переросли в сути. В отношении Демьяна возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков, он арестован без права залога.

Позже на апелляцию приезжал первый командир "Азова" Андрей Белецкий, чтобы взять Демьяна на поруки (он тогда был народным депутатом). Впоследствии квалификацию уголовного дела сначала сменили, а потом дело закрыли.

"Демьян хотел, чтобы люди знали: Одесса – это не только туристический центр, но и город с уникальной историей, которую нужно беречь", – говорит Игорь Бею.

Игорь Бею. Фото: Мария Пунтус

Слухи о рэкете, угрозах и версиях мотивов убийства

Деятельность Демьяна Ганула вызвала неоднозначную реакцию в Одессе. Демонический образ Ганула раздували российские источники, боты и пророссийские одесситы — так считают близкие Демьяна, другие одесские активисты и представители медиа. По Одессе ходили слухи, будто бы Ганул был гопником, рэкетиром, убийцей и в конце концов поплатился за свои "криминальные действия". Жена Демьяна уверена: его убила Россия.

"Убийство Демьяна Ганула стало огромным потрясением, – говорит Екатерина Мусиенко, основательница общественной организации "Делаем вам нервы", знакомая и единомышленница Демьяна. – Я убеждена – его "заказали". Демьян был одним из самых активных борцов за украинскую Одессу".

Екатерина Мусиенко. Фото: Мария Пунтус

Екатерина считает: российская пропаганда и пророссийские силы в Одессе сделали многое для создания образа "вышибали и рэкетира". Сначала в российских, а затем и в одесских анонимных телеграмм-каналах Одессы появлялась информация, что Демьян был рэкетиром и "кидал" людей на деньги. Девушка называет это старой тактикой врага – опозорить активиста, чтобы дискредитировать его борьбу.

"Я знаю, что Демьян был бизнесменом, – говорит основательница "Делаем вам нервы". Он не очень афишировал свою деятельность, у него были точки по продаже шаурмы. Он жил неплохо, но ведь это нормально, что здесь такого? Может, это вызов для тех, кто привык видеть националистов-украинцев бедных?"

Согласно открытым источникам, Демьян был владельцем двух компаний и занимался предпринимательской деятельностью: ФЛП "ГАНУЛ ДЕМЯН ВАДИМОВИЧ" – производство пищи и готовых блюд. ООО "ЯВИР ТРЕЙД" – оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, а также выращивание зерновых (кроме риса), бобовых и семян масличных культур.

По словам Жанны, жены Демьяна, он был лидером среди людей с националистическими взглядами и среди одесситов, борющихся за зеленую Одессу, без незаконных застроек и российско-советских маркеров. Однако были среди одесситов и откровенно ненавидел его за радикальные высказывания и действия.

"В основном его врагами была "вата", пророссийски настроенные люди и те, кто скучал по советскому прошлому, – говорит Жанна. – Демьян также получал угрозы, наши контакты слили в сеть. С угрозами мне писали сотни ботов".

Жанна добавляет, что кроме активизма Демьян спасал животных, помогал детским приютам, устанавливал мемориальную табличку в честь погибших побратимов. Он также приложил много усилий, чтобы добиться демонтажа памятника Екатерине II в Одессе. По инициативе Демьяна, в городе появилась улица в честь Ярослава Баева, погибшего в Доме профсоюзов.

В 2018 году главный редактор одесского медиа "Море людей" Сергей Чумаков пригласил Демьяна Ганула на эфир. Уже тогда отношение к Демьяну в Одессе было очень разное. Все знали, что он активно защищал украинский язык, но вокруг него было много слухов.

"Против Демьяна активно работали пророссийские паблики, такие как "Типичная Одесса", – говорит Сергей. – В подкасте он говорил мне, что не все его действия были в пределах закона, но они соответствовали вызовам времени. Уже во время полномасштабного вторжения наиболее нашумевший случай был, когда фитнес-тренер публично унизил военного, Демьян передал информацию о нем в ТЦК. За это его критиковали, но он оставался верен своим убеждениям".

Сергей Чумаков. Фото: Мария Пунтус

До 2025 года на Демьяна уже было несколько покушений. В ноябре 2020 года автомобиль Демьяна Ганула подожгли и побили битами. В 2021 году, после акции против незаконной застройки, неизвестные подожгли авто Демьяна — такое происходило несколько раз.

В мае 2023 года он сообщил о заказном нападении — его избили неизвестные, назвавшиеся военными. Ганул подозревал в причастности Александра Подобедова, которого также обвинял в нападении активист Стерненко в 2018 году.

В 2024 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Демьяна Ганула по нескольким статьям уголовного кодекса РФ: за "осквернение памятников" и участие в поджоге Дома профсоюзов. Он получал немало угроз, российские анонимные каналы слили в сеть личную информацию о Демьяне и его родных; на различных российских информационных ресурсах объявили о награде за нападение на него от $5000 до $10000.

Не так давно Демьян Ганул мобилизовался в ВСУ — присоединился к 801-му отряду Военно-Морских сил. По словам его близкого друга Родиона Савенков, Демьян хотел присоединиться к ВСУ еще с начала полномасштабного вторжения, но из-за травмы юности ему отказывали.

Родион Савенков. Фото: Мария Пунтус

"Мы не должны позволить себя запугать"

Одесса – это город, за который продолжается борьба. С одной стороны, часть одесситов хочет, чтобы здесь не осталось имперского или советского наследия. С другой – пророссийские силы, стремящиеся сохранить так называемый "русский дух". Они ведут информационную войну, пытаются влиять на молодежь, усиливают антиукраинские нарративы. Так считает городской общественный деятель, основательница общественной организации "Делаем вам нервы" Екатерина Мусиенко.

Она познакомилась с Демьяном во время языкового скандала в 2023 году, когда из-за замечаний относительно русского языка группу активистов выгнали из заведения. Демьян сразу отреагировал, распространил ситуацию в своем канале в Telegram, приехал к владельцу пообщаться и добился извинений.

"После начала полномасштабной войны многие активные одесситы уехали или ушли на фронт, – говорит Екатерина. – Это создало вакуум, которым воспользовались пророссийские силы – они начали активнее вербовать молодежь, увеличили свое присутствие в соцсетях, используя российскую пропаганду. Демьян был тем, кто боролся с этим в Одессе. Мы всегда могли ему позвонить и попросить о помощи и никогда не получали отказ".

Главная цель организации "Делаем вам нервы" — восстановление украинской самобытности в Одессе — городе, долго находившемся под влиянием русификации, а ныне проходящей важный этап украинизации и популяризация украинского языка.

"Чтобы память о Демьяне жила, нужно не просто ставить свечи, а действовать: организовывать марши, создавать муралы, распространять информацию. Одесса должна знать его имя, а его дело должно продолжать жить", – считает Екатерина.

Поэтому она организовала в Одессе марш памяти Демьяна Ганула, состоявшийся 20 марта. Мероприятие началось у памятника Тарасу Шевченко. Около сотни участников несли красно-черные флаги, провозглашали лозунги и скандировали призыв: "Стреляли не только в Демьяна – стреляли в каждого из нас!"

Марш памяти Демьяна Ганула. Фото: ОО "Делаем вам нервы"

Главный редактор одесского независимого онлайн-медиа "Море людей" Сергей Чумаков узнал об убийстве Ганула из-за рабочего чата, через 15-20 минут после того, как в Демьяна стреляли.

"У многих появилось ощущение опасности, что теперь любой, кто занимается общественной деятельностью, может стать следующей мишенью, – заметил Сергей. – Мы не дадим себя запугать".

Сергей продолжает: "Демьяна часто называют символом, однако он был не символом, а движителем. Он действовал, не молчал. Его убийство показывает, что общественная деятельность никогда не была безопасной, потому что когда человек протестует — он кому-то мешает. Однако это не повод останавливаться. Это повод сплотиться и добиться еще больших изменений".

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Игорь Бей, лучший друг:

"Три недели назад мы с ним виделись крайний раз. Последний раз. Я приезжаю в отпуск раз в полгода и наслаждаюсь той Одессой, которую сделал Демьян Ганул и другие неравнодушные люди. Вот в Одессе был марш его памяти. Демьяна убило безразличие. Равнодушие наших граждан, нашей власти.

Демьян был и является моим другом и моим братом. Его забрали у нас, мы этого никогда не простим. У меня забрали часть меня — это как ампутированная рука или нога — ее можно заменить протезом, но полноценную походку я уже никогда себе не выстрою.

Если существует понятие справедливости, такие люди не должны умирать. Он не боялся ни врагов, ни смерти. Но он должен был жить. И город будет помнить его — не как жертву, а как бойца, до последнего стоявшего за свои убеждения. Для Демьяна Украина была тем, во что он верил. И Одесса как часть нашей страны для него была самой жизнью.

Как-то во время отпуска мы поднимались вместе в лифте, и я сказал: "Братан, сколько людей хотели бы иметь друга, Демьяна Ганула, а мне просто повезло, я для этого ничего не сделал". Я просто был тем, кем я есть, а он был тем, кем он есть. Демьян только отмахнулся, говорит "Да все, вяжи!". Я горжусь тем, что был его другом и братом".

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14 марта 2025 года, в день убийства Демьяна Ганула, правоохранители задержали подозреваемого – 46-летнего Сергея Шалаева. По данным Службы безопасности Украины, он военный, с 23 февраля 2025 года находится в розыске как дезертир. Во время задержания у мужчины изъяли оружие и гранату.

16 марта Киевский районный суд Одессы избрал Шалаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему предъявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство, совершенное по заказу, и незаконное обращение с оружием.

В ходе судебного заседания Шалаев признал свою вину в убийстве Ганула. Следствие рассматривает несколько версий мотивов преступления, в том числе возможное заказное убийство и "российский след".