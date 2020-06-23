В оккупированном Крыму, Ивано-Франковской и Тернопольской области на минувших выходных снова пронеслись смерчи. В тернопольском селе Марьяновка смерч посрывал крыши и вырвал с корнями деревья. Май в Киеве назван самым холодным с начала столетия, а вот июнь в первые же дни побил несколько рекордов по жаре. Длинный период весенней засухи сменился проливными, почти тропическими ливнями.

Все аномальные природные явления в Украине, которые наблюдаются в последние годы - это последствия глобального потепления и изменения климата. Дальше будет только хуже, предупреждают климатологи и метеорологи. Что происходит с климатом: разбор LIGA.net.

Зима короче, лето - длиннее

Только с начала лета в Киеве, по наблюдениям Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, был трижды побит температурный рекорд. Например, 12 июня впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составила +27,9 градусов. Это на 0,1 градус выше рекорда этого дня в 2010 году. Климатическая норма превышена на 10 градусов.

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Зима 2020 года тоже била все температурные рекорды и была аномально бесснежной.

"Малоснежные зимы были и раньше, но хоть какой-то снеговой покров все равно присутствовал. Этой зимой снега в Украине практически не было. Это аномально", - говорит LIGA.net синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

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Все эти рекорды - последствия глобального потепления и климатических изменений, которые происходят в Украине и мире. "Средние температуры существенно меняются. Метеорологов это не удивляет. Изменения наблюдаются где-то с 90-х годов прошлого столетия. Уже с 2007 года аномалия средней температуры за год в Украине превысила 1 градус", - рассказала LIGA.net географ-метеоролог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она объясняет: климат в Украине стал значительно теплее. Возросла длительность теплого периода (количество летних дней), а количество морозных дней зимой уменьшается. "Все идет к тому, что у нас существенно сокращается зима", - объяснила она.

Наибольший рост температуры, уточняет LIGA.net климатолог Владислав Тимофеев, приходится на зиму, несколько меньший на весну и лето.

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Смерчи, град и ливни: как меняется климат Украины

Глобальное потепление нельзя рассматривать только в разрезе температуры, говорит Александра Хала. Оно в принципе делает погоду более экстремальной, растет количество опасных метеорологических явлений: "Сильные грозы, грады, шквальные ветры, смерчи в Украине. Увеличение бездождевых периодов, когда месяц нет осадков, а потом за день выпадает месячная норма. Все эти потопы, когда Киев плавает".

Это стало особенностью последних десятилетий, сказал LIGA.net Александр Колишевский - исполнительный директор общественной организации Голос Природы, член совета Украинской климатоохранной сети (в ней 30 организаций). "Штормы, ураганы, смерчи происходят все чаще. Любые нестабильные погодные условия - это то, что характеризует климатические изменения", - подчеркивает он.

Зима будет становиться короче, лето - длиннее. А значит, количество характерных для весны и лета экстремальных явлений типа шквалов, градов, смерчей растянется во времени и будет расти

Подобные явления возникают, когда атмосфера очень нестабильна, отмечает Балабух. "Поскольку интенсивность таких процессов возрастает, понятно, что и таких шквалов, таких градовых градов все больше, они более интенсивны и опасны. Вы обратили внимание, что преимущественно выпадает град большого диаметра? Сначала как горох, как вишня, потом как орех, а потом уже как куриное яйцо. Конечно, и раньше градобои были, и смерчи, и сильнейшие шквалы, ливни. Но сейчас повторяемость этих явлений растет", - говорит она.

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Смерч 21 июня 2020 в Ивано-Франковской области (видео - Facebook/Денис Антипов)

Смерч 20 июня 2020 в Тернопольской области. Видео - канал Ирины Герман в YouTube

Май-2020. Гигантский смерч в Мелитополе, вихрь достигал высоты около 100 метров. Видео - канал РИА Мелитополь в YouTube

Смерч 13 июня в оккупированной Макеевке. Видео - Facebook/Oksana Dykhnich

Смерч над водохранилищем Хмельницкой АЭС, май-2020. Видео - канал Рівне Медіа на YouTube

Только с начала июня в Украине зафиксировали больше десятка смерчей. Для их возникновения нужен, с одной стороны, теплый влажный воздух, а с другой - холодный и сухой. Там, где эти потоки пересекаются, возникает наибольшая нестойкость атмосферы. И развиваются вихри, в диаметре от нескольких до десятка метров. Но они очень мощные и могут все уничтожить на своем пути, констатирует Балабух.

И если раньше считалось, что смерчи в Украине могут появляться в апреле-мае (когда сталкиваются теплые и холодные потоки), то в этом году смерч был зафиксирован 1 марта. А в прошлом году - вообще в начале осени: температура воздуха в сентябре достигала 30-35 градусов.

Что дальше: снег только в Карпатах, подтопления городов

Пройдет несколько десятков лет, и снег в Украине можно будет увидеть только в высокогорье Карпат, предупреждает Балабух.

"Зима этого года является достаточно типичной, когда мы говорим о том, какими могут быть зимы в середине столетия или особенно до конца столетия. Возможно, это очень типичная зима в Украине 2070-80 годов", - говорит она.

В короткой перспективе в Украине могут чередоваться холодные и теплые зимние месяцы, но все идет к тому, что в целом зимы станут короче и теплее. "Даже в этом январе в отдельные дни во Львовской или Черниговской области среднесуточные значения температур были такими, которые больше характерны для южного побережья Крыма", - объясняет климатолог.

В Украине за последние 30 лет температура растет вдвое быстрее, чем в целом на планете, – печальный факт

Согласно исследованию центра экологических инициатив Екодія, к 2100 году в Украине могут быть частично подтоплены 34 украинских города - в их числе Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск, Керчь. Полное затопление грозит шести городкам и 62-м селам, в частности, Голая Пристань, Затока, Лазурное. В прогнозированной зоне затопления могут оказаться меткомбинат Азовсталь в Мариуполе и отстойники крымского завода Титан возле Армянска. Это произойдет, если выбросы СО2 не снизятся к середине столетия.

"И это не страшилки", - подтверждает исследование коллег Вера Балабух. Изменения в климате приводят к изменениям всей климатической системы, а это огромный комплекс - атмосфера, гидросфера, криосфера, литосфера, биосфера. Все в ней взаимосвязано.

Например, в прошлом году зафиксирована беспрецедентно высокая температура воды в океанах, Атлантический океан прогрелся почти до 2 км. Повысилась температура в Арктическом регионе: впервые через Северный полюс можно было уже проплыть. При таком уровне таяния ледников неминуемо растет уровень океанов. В том же прошлом году беспрецедентно снизился ледниковый покров Гренландии.

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"Ожидалось, что такое таяние ледников будет только к 2070 году - по прогнозам. А произошло в 2020 году. Понятно, эта вода никуда не девается. Растут уровни океанов. Повышается и уровень морей. Возникает риск подтопления и разрушения береговой линии. Екодія высчитала наибольшие опасные территории. Район Вилково уже исчезает на картах. Дельта Днестра, Дунай - рисковые территории. Можно спорить о величине, о площади подтоплений: климатический прогноз - это не прогноз погоды. Мы говорим: если общество будет так развиваться, то скорее всего, такие будут изменения в атмосфере. Но тенденции полностью реальны. Это происходит уже сейчас, и высокими темпами".

Ожидалось, что такое таяние ледников будет только к 2070 году. А произошло в 2020 году. В прошлом году Атлантический океан прогрелся почти до 2 км. Беспрецедентно снизился ледниковый покров Гренландии. При сохранении этой тенденции Украине в будущем грозит подтопление

Однако ждать, что Украина по погоде переместится в субтропический пояс, пока не стоит, считает Балабух: "Повторяемость дней с аномально теплыми условиями будет большей. Хотя все равно мы будем оставаться в умеренном поясе, не субтропическом".

Как будет развиваться климат в Украине - зависит от реакции Украины и мира на климатические изменения, говорит Александра Хала. "Действительно ли мы будем снижать количество выбросов парниковых газов? Это чрезвычайная проблема. Во время карантина она отошла на второй план. А это неправильно. Климатические изменения происходят очень быстро", - считает она.

Климат меняется не только в Украине, а во всем мире, объясняет Колишевский. Это связано с ростом потребления углеводородного топлива и ростом выбросов парникового газа в атмосферу. Об изменениях климата глобально начали говорить еще в 70-х годах.

Он не знает, есть ли еще возможность отменить наихудшие сценарии для Украины. "Эта проблема имеет большую инерцию", - говорит он. То есть даже если люди резко начнут сокращать выбросы парниковых газов, атмосфера еще долго останется загрязненной.

Пока, считает Колишевский, сценарии неутешительны. Тех мер, которые сейчас принимаются на международном уровне, и тех гарантированных мер, которые на себя готовы взять правительства - недостаточно, чтобы говорить об оптимально умеренном прогнозе.

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