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03.03.2019, 17:06
Истребитель-дрон, аэротакси, серебряный мозг - новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Беспилотный истребитель

Фото: Boeing

Система искусственного интеллекта Boeing Airpower Teaming System для беспилотных истребителей уже практически готова. Об этом сообщает австралийское подразделение корпорации Boeing совместно с министерством обороны Австралии.

Беспилотник имеет длину 11,7 метра. Дальность полета составляет 3700 км, пока не уточняется - речь идет о перегоночной дальности, или радиусе действия с боевой нагрузкой. Управление будет осуществляться бортовым ИИ, способным осуществлять самостоятельные миссии, а также сопровождать и поддерживать ведущую машину. Истребитель будет оборудован аппаратурой, предназначенной для разведки и радиоэлектронной борьбы.

Четыре-шесть беспилотников смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, защищая его от возможного удара. Если машины будут нести оружие и участвовать в бою, это станет принципиальным шагом вперед: дронов, рассчитанных на воздушный бой и подавление ПВО противника, ранее не было.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: искусственный интеллект, беспилотник, истребитель, роботы
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